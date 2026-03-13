США предлагают до 10 млн долларов вознаграждения за информацию о Моджтабе Хаменеи и других иранских чиновниках

Соединенные Штаты объявили вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других иранских чиновниках.

Сообщение о вознаграждении опубликовано в рамках программы Государственного департамента США "Вознаграждение за справедливость" в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Вознаграждение можно получить за информацию о следующих лицах:

Нового верховного лидера Ирана - Моджтабу Хаменеи;

руководителя администрации верховного лидера - Али Асгара Хеджази;

советника министра внутренних дел Ирана - Али Лариджани;

старшего военного советника верховного лидера - Яхья Рахима Сафави;

главу МВД - Эскандара Момени;

министра разведки и безопасности - Эсмаила Хатиба.

В списке также - секретарь Совета обороны, советник верховного лидера, начальник военного отдела и командующий КСИР.

"Эти лица командуют различными подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, который планирует, организует и осуществляет террористические акты по всему миру", - говорится в сообщении.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявлял, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен и, вероятно, искалечен.

