США предлагают до 10 млн долларов вознаграждения за информацию о Моджтабе Хаменеи и других иранских чиновниках
Соединенные Штаты объявили вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других иранских чиновниках.
Сообщение о вознаграждении опубликовано в рамках программы Государственного департамента США "Вознаграждение за справедливость" в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Вознаграждение можно получить за информацию о следующих лицах:
- Нового верховного лидера Ирана - Моджтабу Хаменеи;
- руководителя администрации верховного лидера - Али Асгара Хеджази;
- советника министра внутренних дел Ирана - Али Лариджани;
- старшего военного советника верховного лидера - Яхья Рахима Сафави;
- главу МВД - Эскандара Момени;
- министра разведки и безопасности - Эсмаила Хатиба.
В списке также - секретарь Совета обороны, советник верховного лидера, начальник военного отдела и командующий КСИР.
"Эти лица командуют различными подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, который планирует, организует и осуществляет террористические акты по всему миру", - говорится в сообщении.
- Ранее министр войны США Пит Хегсет заявлял, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен и, вероятно, искалечен.
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
