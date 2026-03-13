США предлагают до 10 млн долларов вознаграждения за информацию о Моджтабе Хаменеи и других иранских чиновниках

США назначили вознаграждение за информацию о сыне Хаменеи и других

Соединенные Штаты объявили вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других иранских чиновниках.

Сообщение о вознаграждении опубликовано в рамках программы Государственного департамента США "Вознаграждение за справедливость" в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Вознаграждение можно получить за информацию о следующих лицах:

  • Нового верховного лидера Ирана - Моджтабу Хаменеи;
  • руководителя администрации верховного лидера - Али Асгара Хеджази;
  • советника министра внутренних дел Ирана - Али Лариджани;
  • старшего военного советника верховного лидера - Яхья Рахима Сафави;
  • главу МВД - Эскандара Момени;
  • министра разведки и безопасности - Эсмаила Хатиба.

В списке также - секретарь Совета обороны, советник верховного лидера, начальник военного отдела и командующий КСИР.

"Эти лица командуют различными подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, который планирует, организует и осуществляет террористические акты по всему миру", - говорится в сообщении.

США назначили вознаграждение за информацию о Моджтабе Хаменеи

  • Ранее министр войны США Пит Хегсет заявлял, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен и, вероятно, искалечен.

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

+4
Читав, що перси нещодавно стратили якогось високопоставленого генерала. Він постійно виживав, при атаках американців і ізраїльтян. Ну типу, то праска забув вимкнути, то в туалет терміново захотілося. На третій раз КВІР почали щось підозрювати.
13.03.2026 23:29 Ответить
+3
Вони в Ірані! скидуйте бабло на картку!
13.03.2026 23:38 Ответить
+3
Прощітався, але де?
13.03.2026 23:48 Ответить
Так навіть за наркобаронів США більше платили!
13.03.2026 23:28 Ответить
Читав, що перси нещодавно стратили якогось високопоставленого генерала. Він постійно виживав, при атаках американців і ізраїльтян. Ну типу, то праска забув вимкнути, то в туалет терміново захотілося. На третій раз КВІР почали щось підозрювати.
13.03.2026 23:29 Ответить
Прощітався, але де?
13.03.2026 23:48 Ответить
Ну як зрозуміло сишиа обісралосся. Но трумп скаже друге
13.03.2026 23:32 Ответить
Вони в Ірані! скидуйте бабло на картку!
13.03.2026 23:38 Ответить
А саме в Тегерані. Мені теж скиньте
13.03.2026 23:49 Ответить
Шукаєш легкого заробітку у Телеграмі?)))
14.03.2026 00:03 Ответить
Я можу даром проінформувати гамериканів що вони всі знаходяться в Ірані. ))
13.03.2026 23:40 Ответить
Амери думають якщо вони когось спіймають або знищать, то типу здобули победу
13.03.2026 23:42 Ответить
Трамп вже всіх переміг, можете йти спокійно спати.
14.03.2026 00:17 Ответить
Безкоштовно - кремльМацква!!!!
13.03.2026 23:47 Ответить
Так Трамп каже що вони перемогли уже в перший день. Чи бреше?))
13.03.2026 23:48 Ответить
Нехай Птахам задонатять, в Мадяр питання вирішить!
13.03.2026 23:58 Ответить
****** не заплатят. Как мальчика со шляпой на спине в фильме Мираж кинут. Всегда удивляло почему власти такие бессовестные. Даже детей обманывают...
14.03.2026 00:12 Ответить
Тому що там де мала бути совість в них хвостики виросли.
14.03.2026 00:18 Ответить
та на таку мілочовку навіть міндичі & K°°не спокусяться! їх зєля куди краще годує!
14.03.2026 00:48 Ответить
 
 