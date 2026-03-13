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Новини Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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США пропонують до 10 млн доларів винагороди за інформацію про Моджтабу Хаменеї й інших іранських чиновників

США призначили винагороду за інформацію про сина Хаменеї та інших

Сполучені Штати оголосили винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї й інших іранських чиновників.

Повідомлення про винагороду опубліковано в межах програми Державного департаменту США "Винагорода за справедливість" в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Винагороду можна отримати за інформацію про таких осіб:

  • Нового верховного лідера Ірану - Моджтабу Хаменеї;
  • керівника адміністрації верховного лідера - Алі Асгара Хеджазі;
  • радника міністра внутрішніх справ Ірану - Алі Лариджані;
  • старшого військового радника верховного лідера - Яхья Рахіма Сафаві;
  • очільника МВС - Ескандара Момені;
  • міністра розвідки та безпеки - Есмаїла Хатіба.

У списку також секретар Ради оборони, радник верховного лідера, начальник військового відділу та командувача КВІР.

"Ці особи командують різними елементами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, який планує, організовує і здійснює терористичні акти по всьому світу",- сказано в повідомленні.

США призначили винагороду за інформацію про Моджтабу Хаменеї

  • Раніше міністр війни США Піт Гегсет заявляв, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї поранений та, ймовірно, скалічений.

Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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Іран (3531) США (26799)
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Топ коментарі
+5
Читав, що перси нещодавно стратили якогось високопоставленого генерала. Він постійно виживав, при атаках американців і ізраїльтян. Ну типу, то праска забув вимкнути, то в туалет терміново захотілося. На третій раз КВІР почали щось підозрювати.
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13.03.2026 23:29 Відповісти
+5
Вони в Ірані! скидуйте бабло на картку!
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13.03.2026 23:38 Відповісти
+4
Прощітався, але де?
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13.03.2026 23:48 Відповісти

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