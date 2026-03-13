США пропонують до 10 млн доларів винагороди за інформацію про Моджтабу Хаменеї й інших іранських чиновників

Сполучені Штати оголосили винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї й інших іранських чиновників.

Повідомлення про винагороду опубліковано в межах програми Державного департаменту США "Винагорода за справедливість" в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Винагороду можна отримати за інформацію про таких осіб:

Нового верховного лідера Ірану - Моджтабу Хаменеї;

керівника адміністрації верховного лідера - Алі Асгара Хеджазі;

радника міністра внутрішніх справ Ірану - Алі Лариджані;

старшого військового радника верховного лідера - Яхья Рахіма Сафаві;

очільника МВС - Ескандара Момені;

міністра розвідки та безпеки - Есмаїла Хатіба.

У списку також секретар Ради оборони, радник верховного лідера, начальник військового відділу та командувача КВІР.

"Ці особи командують різними елементами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, який планує, організовує і здійснює терористичні акти по всьому світу",- сказано в повідомленні.

Раніше міністр війни США Піт Гегсет заявляв, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї поранений та, ймовірно, скалічений.

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