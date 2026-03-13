США пропонують до 10 млн доларів винагороди за інформацію про Моджтабу Хаменеї й інших іранських чиновників
Сполучені Штати оголосили винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї й інших іранських чиновників.
Повідомлення про винагороду опубліковано в межах програми Державного департаменту США "Винагорода за справедливість" в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Винагороду можна отримати за інформацію про таких осіб:
- Нового верховного лідера Ірану - Моджтабу Хаменеї;
- керівника адміністрації верховного лідера - Алі Асгара Хеджазі;
- радника міністра внутрішніх справ Ірану - Алі Лариджані;
- старшого військового радника верховного лідера - Яхья Рахіма Сафаві;
- очільника МВС - Ескандара Момені;
- міністра розвідки та безпеки - Есмаїла Хатіба.
У списку також секретар Ради оборони, радник верховного лідера, начальник військового відділу та командувача КВІР.
"Ці особи командують різними елементами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, який планує, організовує і здійснює терористичні акти по всьому світу",- сказано в повідомленні.
- Раніше міністр війни США Піт Гегсет заявляв, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї поранений та, ймовірно, скалічений.
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
Топ коментарі
+5 Степан Орлик
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+5 громов віталій
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+4 Підлога Маккартні
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