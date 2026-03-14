Трамп заявив, що "багато країн" відправлять кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп заявив, що "багато країн" направлять військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку частково заблоковано через загрозу ударів з боку Ірану.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп закликає країни відправити кораблі

"Багато країн, особливо ті, на які впливає спроба Ірану закрити Ормузьку протоку, спрямують військові кораблі спільно зі Сполученими Штатами Америки, щоб протока залишалася відкритою і безпечною", - написав глава Білого дому.

Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".

Також Трамп заявив, що США "вже знищили 100% військового потенціалу Ірану.

"Але їм (Ірану, - ред.) легко відправити один-два дрони, встановити міну або запустити ракету малої дальності десь уздовж або в цій водній артерії, незалежно від того, наскільки сильно вони зазнали поразки", - написав очільник США.

Він додав, що США будуть "безжально бомбити узбережжя та знищувати іранські катери і кораблі".

"Так чи інакше ми скоро зробимо Ормузьку протоку відкритою, безпечною та вільною", - підсумував Трамп.

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Більше про Ормузьку протоку

Ормузька протока з’єднує Оманську затоку з Перською затокою і слугує стратегічним торговельним маршрутом, зокрема для перевезення нафти — через неї щодня проходить приблизно 20% світового щоденного споживання нафти.

Після початку ударів США та Ізраїлю Іран пригрозив, що закриває протоку, і попередив, що знищить будь-яке судно, яке спробує пройти через неї.

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