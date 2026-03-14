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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Трамп заявив, що "багато країн" відправлять кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці

Ормузьку протоку захищатиме коаліція кораблів: Трамп зробив заяву

Президент США Дональд Трамп заявив, що "багато країн" направлять військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку частково заблоковано через загрозу ударів з боку Ірану.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп закликає країни відправити кораблі 

"Багато країн, особливо ті, на які впливає спроба Ірану закрити Ормузьку протоку, спрямують військові кораблі спільно зі Сполученими Штатами Америки, щоб протока залишалася відкритою і безпечною", - написав глава Білого дому.

Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".

Також Трамп заявив, що США "вже знищили 100% військового потенціалу Ірану.

"Але їм (Ірану, - ред.) легко відправити один-два дрони, встановити міну або запустити ракету малої дальності десь уздовж або в цій водній артерії, незалежно від того, наскільки сильно вони зазнали поразки", - написав очільник США.

Він додав, що США будуть "безжально бомбити узбережжя та знищувати іранські катери і кораблі". 

"Так чи інакше ми скоро зробимо Ормузьку протоку відкритою, безпечною та вільною", - підсумував Трамп.

допис Трампа

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Більше про Ормузьку протоку

  • Ормузька протока з’єднує Оманську затоку з Перською затокою і слугує стратегічним торговельним маршрутом, зокрема для перевезення нафти — через неї щодня проходить приблизно 20% світового щоденного споживання нафти.
  • Після початку ударів США та Ізраїлю Іран пригрозив, що закриває протоку, і попередив, що знищить будь-яке судно, яке спробує пройти через неї.

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Автор: 

Іран (3531) корабель (1667) США (26804) Трамп Дональд (8998)
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Топ коментарі
+18
Перекладаю з трампівської на нормальну мову: я руде чмо, обісралося і благаю витягти мене з гівна тих, кого я ще вчора демонстративно принижував.
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14.03.2026 23:57 Відповісти
+16
А ці країни знають, що вони "відправляють кораблі"?

P.s. "Ормузька протока в принципі відкрита, але Іран атакує кораблі", - заявив Гегсет
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14.03.2026 23:24 Відповісти
+13
Цей рудий довбень виявився не тільки не здатним закінчити українську війну, він ще й Схід підпалив своїм Іраном, в якому загрузне, як ***** в Україні. Байден, повернись!
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14.03.2026 23:46 Відповісти

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