Трамп заявив, що "багато країн" відправлять кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці
Президент США Дональд Трамп заявив, що "багато країн" направлять військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку частково заблоковано через загрозу ударів з боку Ірану.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп закликає країни відправити кораблі
"Багато країн, особливо ті, на які впливає спроба Ірану закрити Ормузьку протоку, спрямують військові кораблі спільно зі Сполученими Штатами Америки, щоб протока залишалася відкритою і безпечною", - написав глава Білого дому.
Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
Також Трамп заявив, що США "вже знищили 100% військового потенціалу Ірану.
"Але їм (Ірану, - ред.) легко відправити один-два дрони, встановити міну або запустити ракету малої дальності десь уздовж або в цій водній артерії, незалежно від того, наскільки сильно вони зазнали поразки", - написав очільник США.
Він додав, що США будуть "безжально бомбити узбережжя та знищувати іранські катери і кораблі".
"Так чи інакше ми скоро зробимо Ормузьку протоку відкритою, безпечною та вільною", - підсумував Трамп.
Більше про Ормузьку протоку
- Ормузька протока з’єднує Оманську затоку з Перською затокою і слугує стратегічним торговельним маршрутом, зокрема для перевезення нафти — через неї щодня проходить приблизно 20% світового щоденного споживання нафти.
- Після початку ударів США та Ізраїлю Іран пригрозив, що закриває протоку, і попередив, що знищить будь-яке судно, яке спробує пройти через неї.
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P.s. "Ормузька протока в принципі відкрита, але Іран атакує кораблі", - заявив Гегсет