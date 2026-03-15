Трамп заявил, что "многие страны" отправят корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что "многие страны" направят военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который частично заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп призывает страны отправить корабли
"Многие страны, особенно те, на которые влияет попытка Ирана закрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с Соединенными Штатами Америки, чтобы пролив оставался открытым и безопасным", — написал глава Белого дома.
Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
Также Трамп заявил, что США "уже уничтожили 100% военного потенциала Ирана.
"Но им (Ирану, — ред.) легко отправить один-два дрона, установить мину или запустить ракету малой дальности где-то вдоль или в этой водной артерии, независимо от того, насколько сильно они потерпели поражение", — написал глава США.
Он добавил, что США будут "безжалостно бомбить побережье и уничтожать иранские катера и корабли".
"Так или иначе, мы скоро сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным", — подытожил Трамп.
Подробнее об Ормузском проливе
- Ормузский пролив соединяет Оманский залив с Персидским заливом и служит стратегическим торговым маршрутом, в частности для перевозки нефти — через него ежедневно проходит примерно 20% мирового суточного потребления нефти.
- После начала ударов США и Израиля Иран пригрозил, что закроет пролив, и предупредил, что уничтожит любое судно, которое попытается пройти через него.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
P.s. "Ормузька протока в принципі відкрита, але Іран атакує кораблі", - заявив Гегсет
успіхів....
.
хйлотрампа не перемогти
Citibank є однією з найбільших фінансових установ США, що працює в Перській затоці.
Західні ЗМІ пишуть про ескалацію інциденту, що спрямована проти міжнародної фінансової інфраструктури.
Не ескаліруйте, пожалуста, бо ше війна начьнеться. (с)
А пора, давно вже пора.
Треба відправити.
А хто тоді блокує протоку?
"Щось ця війна мені перестала подобатися. Ідіть сюди, хтось там ще, і воюйте, бо я вам нещодавно мито підняв."
Трамп в одном тексте в начале снова заявляет о победе над Ираном и сразу же просит у других стран помощи в защите Ормузского пролива от сколько раз уже побежденного им Ирана.
И неожиданно вспомнил про "командную работу" - союзники, оказывается, тоже бывают нужны.
"Соединенные Штаты Америки разгромили и полностью уничтожили Иран в военном, экономическом и всех других отношениях, но страны мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны позаботиться об этом проходе, и мы окажем им огромную помощь! США также будут координировать свои действия с этими странами, чтобы все прошло быстро, гладко и успешно. Это всегда должно было быть командной работой, и теперь так и будет - это объединит мир на пути к гармонии, безопасности и вечному миру!"
- малацєц, завтра підеш?
- нємагу, попа баліт
"Ормузька протока відкрита, просто іранці стріляють по кораблях." - голова Пентагону Гегсет.
Трамп закликав кораблі рухатися через Ормузьку протоку та "зберігати мужність".
Президент США заявив, що війна з Іраном закінчиться "коли я відчую це нутром".
Напідході ВМС Нарнії, Хобітауна й Тілімілітрямдії...
Знеба їх прикривають ескадрильї єдинорогів й міжгалактичний флот дісіптіконів.
Меланіяааа, неси пігулки!