Трамп заявил, что "многие страны" отправят корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что "многие страны" направят военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который частично заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп призывает страны отправить корабли

"Многие страны, особенно те, на которые влияет попытка Ирана закрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с Соединенными Штатами Америки, чтобы пролив оставался открытым и безопасным", — написал глава Белого дома.

Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".

Также Трамп заявил, что США "уже уничтожили 100% военного потенциала Ирана.

"Но им (Ирану, — ред.) легко отправить один-два дрона, установить мину или запустить ракету малой дальности где-то вдоль или в этой водной артерии, независимо от того, насколько сильно они потерпели поражение", — написал глава США.

Он добавил, что США будут "безжалостно бомбить побережье и уничтожать иранские катера и корабли".

"Так или иначе, мы скоро сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным", — подытожил Трамп.

Подробнее об Ормузском проливе

Ормузский пролив соединяет Оманский залив с Персидским заливом и служит стратегическим торговым маршрутом, в частности для перевозки нефти — через него ежедневно проходит примерно 20% мирового суточного потребления нефти.

После начала ударов США и Израиля Иран пригрозил, что закроет пролив, и предупредил, что уничтожит любое судно, которое попытается пройти через него.

