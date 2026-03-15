Цензор.НЕТ
Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
Трамп заявил, что "многие страны" отправят корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе

Трамп заявил, что "многие страны" отправят корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что "многие страны" направят военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который частично заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп призывает страны отправить корабли 

"Многие страны, особенно те, на которые влияет попытка Ирана закрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с Соединенными Штатами Америки, чтобы пролив оставался открытым и безопасным", — написал глава Белого дома.

Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".

Также Трамп заявил, что США "уже уничтожили 100% военного потенциала Ирана.

"Но им (Ирану, — ред.) легко отправить один-два дрона, установить мину или запустить ракету малой дальности где-то вдоль или в этой водной артерии, независимо от того, насколько сильно они потерпели поражение", — написал глава США.

Он добавил, что США будут "безжалостно бомбить побережье и уничтожать иранские катера и корабли". 

"Так или иначе, мы скоро сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным", — подытожил Трамп.

Читайте также: Франция направит военные корабли, чтобы разблокировать Ормузский пролив, — Макрон

Подробнее об Ормузском проливе

  • Ормузский пролив соединяет Оманский залив с Персидским заливом и служит стратегическим торговым маршрутом, в частности для перевозки нефти — через него ежедневно проходит примерно 20% мирового суточного потребления нефти.
  • После начала ударов США и Израиля Иран пригрозил, что закроет пролив, и предупредил, что уничтожит любое судно, которое попытается пройти через него.

Читайте также: Трамп угрожает Ирану "беспрецедентными" последствиями из-за возможного минирования Ормузского пролива

А ці країни знають, що вони "відправляють кораблі"?

P.s. "Ормузька протока в принципі відкрита, але Іран атакує кораблі", - заявив Гегсет
14.03.2026 23:24 Ответить
Перекладаю з трампівської на нормальну мову: я руде чмо, обісралося і благаю витягти мене з гівна тих, кого я ще вчора демонстративно принижував.
14.03.2026 23:57 Ответить
діскобульбулятор тут щось не дуже допомагає. Мабуть там спекотно, і він перегрівається.
15.03.2026 00:09 Ответить
А ці країни знають, що вони "відправляють кораблі"?

P.s. "Ормузька протока в принципі відкрита, але Іран атакує кораблі", - заявив Гегсет
14.03.2026 23:24 Ответить
коли це цього старого павича хвилювала дійсність. воно саме собі найкраще джерело та істина у першій інстанції
показать весь комментарий
14.03.2026 23:27 Ответить
Ще трохи і США видасть дозвіл Сонцю на схід і захід
показать весь комментарий
15.03.2026 05:43 Ответить
...і останній
показать весь комментарий
15.03.2026 06:00 Ответить
"Коаліція охочих-2" ?

успіхів....

.
15.03.2026 00:09 Ответить
Знову "власть помінялася...". Він же на цьому тижні відповів на пропозицію уряду Великобританії, що його не цікавить її авіаносець - бо він уже всіх переміг!...
15.03.2026 04:03 Ответить
Розворушив осине кубло дурень. Хто туди полізе?
14.03.2026 23:25 Ответить
на кожного "потужного" лідора знаходиться більш "потужний", у цьому божевільному світі
14.03.2026 23:25 Ответить
Дай вгадаю, параша відправить і ти знімеш з неї санкції?
14.03.2026 23:25 Ответить
параша відправить міни ірану, а санкції рудий когут все одно зніме
14.03.2026 23:32 Ответить
Якщо 100% військового потенціалу знищено, то від чого він танкери кораблями інших країн захищати закликає, і головне - які ще "Boats and Ships" він там нищити зібрався?
14.03.2026 23:27 Ответить
логікою хйло трампа не перемогти
14.03.2026 23:29 Ответить
Це марно. Якби Україна захотіла, точніше, якби їй не заборонили, вона перекрила б судноплавство в Новоросійськ, навіть не маючи вже свого флоту. Ірану такий фокус у багато разів простіше.
14.03.2026 23:28 Ответить
"заява доні, що "багато країн" відправлять кораблі для захисту судноплавства в ормузькій протоці це лише риторика" (С) ))
14.03.2026 23:31 Ответить
Тю, навіщо? Ти же уже переміг у війні, допомога союзників не потрібна, і всьо таокоє. Нашо тобі кораблі? Діду, чи ти вже забув що вчора казав? )
14.03.2026 23:35 Ответить
А коли Трамп "уран на 10 атомних бомб" буде відбирати він випадково не сказав? Це ж наче заради цього весь двіжняк затіяно 🤔
14.03.2026 23:36 Ответить
Цей рудий довбень виявився не тільки не здатним закінчити українську війну, він ще й Схід підпалив своїм Іраном, в якому загрузне, як ***** в Україні. Байден, повернись!
14.03.2026 23:46 Ответить
Повідомляють, що іранський безпілотник атакував офіс Citibank у Дубаї.

Citibank є однією з найбільших фінансових установ США, що працює в Перській затоці.

Західні ЗМІ пишуть про ескалацію інциденту, що спрямована проти міжнародної фінансової інфраструктури.

Не ескаліруйте, пожалуста, бо ше війна начьнеться. (с)
14.03.2026 23:49 Ответить
А для чого витягувати - щоб на завтра отримати його коментар що американці самі справляться, бо у них "найкращі у світі кораблі" , як він ляпнув про українські дрони ?
15.03.2026 00:07 Ответить
Щось ми зовсім забули про цю потужну зброю для миттєвого завершення війн перемогами.
А пора, давно вже пора.
15.03.2026 00:19 Ответить
У нас лишилися кораблі, хто знає?
Треба відправити.
15.03.2026 00:23 Ответить
Новою поштою?
15.03.2026 00:32 Ответить
Ближе всех два корвета в Турции. Дивизион тральщиков, базирующийся в Британии, лучше не стоит.
15.03.2026 07:28 Ответить
"...заявив, що "багато чудових країн" направлять чудесні військові кораблі..." Джерело: https://censor.net/ua/n3605294
15.03.2026 00:24 Ответить
Флот ірану знищив, всі цілі розбомбив.
А хто тоді блокує протоку?
"Щось ця війна мені перестала подобатися. Ідіть сюди, хтось там ще, і воюйте, бо я вам нещодавно мито підняв."
15.03.2026 00:31 Ответить
"Але їм (Ірану, - ред.) легко відправити один-два дрони, встановити міну або запустити ракету малої дальності десь уздовж або в цій водній артерії, незалежно від того, наскільки сильно вони зазнали поразки", - написав очільник США. В ТАКОМУ ВИПАДКУ ВІЙНА БУДЕ БЕЗКІНЕЧНА І ХЕР ЩО ТИ ЇМ ЗРОБИШ...Це не є війна ЄС.ЦЕ ТВОЯ ВІЙНА У..,,,ОБИЩЕ .КОТРЕ ПРИВОДИВ АНАЛОГІЮ ПРО ВІЙНУ В УКРАЇНІ .ЩО ЦЕ НЕ ЙОГО ВІЙНА...ОСЬ БЕРИ І РОЗГРІБАЙ .ПЕНЬОК
15.03.2026 00:35 Ответить
ШО ЗА РАЗВОД !?)
15.03.2026 00:36 Ответить
НО ТАМ МАБУТЬ ПОДВОДНІ ПІСЮНИ Є !)
15.03.2026 00:39 Ответить
Люди добрые - помогите, побеждаем! Так побеждаем, что помощь нужна!

Трамп в одном тексте в начале снова заявляет о победе над Ираном и сразу же просит у других стран помощи в защите Ормузского пролива от сколько раз уже побежденного им Ирана.

И неожиданно вспомнил про "командную работу" - союзники, оказывается, тоже бывают нужны.

"Соединенные Штаты Америки разгромили и полностью уничтожили Иран в военном, экономическом и всех других отношениях, но страны мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны позаботиться об этом проходе, и мы окажем им огромную помощь! США также будут координировать свои действия с этими странами, чтобы все прошло быстро, гладко и успешно. Это всегда должно было быть командной работой, и теперь так и будет - это объединит мир на пути к гармонии, безопасности и вечному миру!"
15.03.2026 00:39 Ответить
- я ваєвал, я пабєділ
- малацєц, завтра підеш?
- нємагу, попа баліт
15.03.2026 00:40 Ответить
@ (в перекладі):
"Ормузька протока відкрита, просто іранці стріляють по кораблях." - голова Пентагону Гегсет.
Трамп закликав кораблі рухатися через Ормузьку протоку та "зберігати мужність".
Президент США заявив, що війна з Іраном закінчиться "коли я відчую це нутром".
15.03.2026 00:51 Ответить
Взяти фрегат, пару корветів з вертольотами, прикріпити до них пару десятків танкерів і як каченят водити уздовж небезпечної зони не варіант?
15.03.2026 01:20 Ответить
Ага...
Напідході ВМС Нарнії, Хобітауна й Тілімілітрямдії...
Знеба їх прикривають ескадрильї єдинорогів й міжгалактичний флот дісіптіконів.
Меланіяааа, неси пігулки!
15.03.2026 03:29 Ответить
Як не крути, а такого долбодятла Америка ще не мала.
15.03.2026 06:09 Ответить
Ще пару днів тому ця бібізяна розповідала, що йому не потрібні ніхто він сам за три дні впорається. А тепер просить китай забезпечити безпеку. Китай, карл, свого стратегічного ворога, якому іранські сили взагалі не загрожують
15.03.2026 06:59 Ответить
Тупі іранці просто не в курсі, що Донні їх вже переміг.
15.03.2026 06:59 Ответить
Рюрік-педофіл може потужно обісратись, якщо Іран буде грати в довгу. Конечно, це зараз йому приємна двіжуха, грати в солдатікі, гріти старі кості та вирішувати проблеми Нетаньягу. Як пише CNN, цілі іранського СВО незрозумілі, бо Трамп та оточення кидають протилежні тези.
15.03.2026 07:30 Ответить
 
 