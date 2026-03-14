У МЗС відреагували на погрози Україні від Ірану, назвавши їх абсурдними
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на погрози представника іранського режиму Україні, назвавши їх абсурдними.
Про це він заявив, відповідаючи журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Реакція МЗС
"Іранський режим роками підтримує вбивства українців, безпосередньо надаючи державі-агресору дрони та технології для агресії проти України. У цьому контексті абсурдно, коли якість представники цього режиму погрожують Україні та ще й посилаються на право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН",- заявив речник відомства.
Тихий додав, що "це все одно, що серійний вбивця виправдовував би свої злочини, посилаючись на кримінальний кодекс".
Також Тихий наголосив, що іранський режим має понести відповідальність за всі свої злочини проти іранського народу та інших країн і народів.
Погрози від іранського посадовця
Нагадаємо, що напередодні голова парламентського комітету з національної безпеки Ірану Ебрагім Азізі попередив Україну про можливі удари через її нібито надану підтримку Ізраїлю дронами.
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