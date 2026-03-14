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У МЗС відреагували на погрози Україні від Ірану, назвавши їх абсурдними

МЗС України відповіло на погрози іранського режиму

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на погрози представника іранського режиму Україні, назвавши їх абсурдними.

Про це він заявив, відповідаючи журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Реакція МЗС

"Іранський режим роками підтримує вбивства українців, безпосередньо надаючи державі-агресору дрони та технології для агресії проти України. У цьому контексті абсурдно, коли якість представники цього режиму погрожують Україні та ще й посилаються на право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН",- заявив речник відомства.

Тихий додав, що "це все одно, що серійний вбивця виправдовував би свої злочини, посилаючись на кримінальний кодекс".

Також Тихий наголосив, що іранський режим має понести відповідальність за всі свої злочини проти іранського народу та інших країн і народів.

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Погрози від іранського посадовця

Нагадаємо, що напередодні голова парламентського комітету з національної безпеки Ірану Ебрагім Азізі попередив Україну про можливі удари через її нібито надану підтримку Ізраїлю дронами.

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Іран (3531) МЗС (4347) погрози (536) Тихий Георгій (89)
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Топ коментарі
+23
Доречі. Україна надає іншим странам засоби захисту. А Іран - нападу 🤔
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14.03.2026 20:43 Відповісти
+20
Буде не весело коли США оголосять " перемогу" а Україна залишається з росією та ще й з Іраном. Доречі Іран може на сторіччя оголосити нам війну , і..... Вічний військовий стан від Зеленського. Парапарапам 😒
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14.03.2026 20:41 Відповісти
+20
Коли ти сидиш в Німеччині і можна дулі крутити від імені України на всі боки. Бо по тобі не летить.
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14.03.2026 20:50 Відповісти

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