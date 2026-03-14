В МИД отреагировали на угрозы Украине со стороны Ирана, назвав их абсурдными
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на угрозы представителя иранского режима в адрес Украины, назвав их абсурдными.
Об этом он заявил, отвечая журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Реакция МИД
"Иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, напрямую предоставляя государству-агрессору дроны и технологии для агрессии против Украины. В этом контексте абсурдно, когда представители этого режима угрожают Украине и еще и ссылаются на право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН", — заявил пресс-секретарь ведомства.
Тихий добавил, что "это все равно, что серийный убийца оправдывал бы свои преступления, ссылаясь на уголовный кодекс".
Также Тихий подчеркнул, что иранский режим должен понести ответственность за все свои преступления против иранского народа и других стран и народов.
Угрозы от иранского чиновника
Напомним, что накануне председатель парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Эбрахим Азизи предупредил Украину о возможных ударах из-за ее якобы оказанной поддержки Израилю дронами.
Так що я за те, щоб іранському режиму всебічно надрали дупу.
Мало їм ********** на Туреччину з Азербайджаном.
А все решта то вже похідне.
.
https://www.threads.com/@kyiv24_tv kyiv24_tv
https://www.threads.com/@kyiv24_tv/post/DV3UEFmiE74 6 ч.
❗️Іран офіційно погрожує завдати ударів по Україні.Все через «допомогу Києва для Ізраїлю» - зокрема у сфері безпілотників. Голова комісії з нацбезпеки іранського парламенту Ібрагім Азізі заявив, що через це вся територія України може стати «законною та легітимною ціллю» для Тегерана. При цьому він став посилатися на Статут ООН.
Коли Україна завдає удару у відповідь - фьсо, хахли, кришка вам, бойтєсь.
Місцевим скиглиям про "новую вайну зєлі".
Уявіть, що політики ЄС вас послухали і вирішили припинити "лєзть в отношєнія мєжду двумя братскімі народамі". Ну правда, не їх же русня атакує, то чого їм вписуватись грошима і зброєю в чужу війну?
навіщо ці абстрактні "серійний вбивця виправдовується кримінальним кодексом", коли треба тицяти чулмаголових у факти, що вони не дуже *******