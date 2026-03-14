В МИД отреагировали на угрозы Украине со стороны Ирана, назвав их абсурдными

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на угрозы представителя иранского режима в адрес Украины, назвав их абсурдными.

Об этом он заявил, отвечая журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция МИД

"Иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, напрямую предоставляя государству-агрессору дроны и технологии для агрессии против Украины. В этом контексте абсурдно, когда представители этого режима угрожают Украине и еще и ссылаются на право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН", — заявил пресс-секретарь ведомства.

Тихий добавил, что "это все равно, что серийный убийца оправдывал бы свои преступления, ссылаясь на уголовный кодекс".

Также Тихий подчеркнул, что иранский режим должен понести ответственность за все свои преступления против иранского народа и других стран и народов.

Угрозы от иранского чиновника

Напомним, что накануне председатель парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Эбрахим Азизи предупредил Украину о возможных ударах из-за ее якобы оказанной поддержки Израилю дронами.

