В МИД отреагировали на угрозы Украине со стороны Ирана, назвав их абсурдными

Тихий

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на угрозы представителя иранского режима в адрес Украины, назвав их абсурдными.

Об этом он заявил, отвечая журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Реакция МИД

"Иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, напрямую предоставляя государству-агрессору дроны и технологии для агрессии против Украины. В этом контексте абсурдно, когда представители этого режима угрожают Украине и еще и ссылаются на право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН", — заявил пресс-секретарь ведомства.

Тихий добавил, что "это все равно, что серийный убийца оправдывал бы свои преступления, ссылаясь на уголовный кодекс".

Также Тихий подчеркнул, что иранский режим должен понести ответственность за все свои преступления против иранского народа и других стран и народов.

Угрозы от иранского чиновника

Напомним, что накануне председатель парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Эбрахим Азизи предупредил Украину о возможных ударах из-за ее якобы оказанной поддержки Израилю дронами.

Читайте также: Украина втянулась в войну и превратила свою территорию в законную цель для Ирана, — председатель комитета по национальной безопасности Азизи

Доречі. Україна надає іншим странам засоби захисту. А Іран - нападу 🤔
Буде не весело коли США оголосять " перемогу" а Україна залишається з росією та ще й з Іраном. Доречі Іран може на сторіччя оголосити нам війну , і..... Вічний військовий стан від Зеленського. Парапарапам 😒
Коли так хочеться, так хочеться знайти зраду! А її нема!
Коли ти сидиш в Німеччині і можна дулі крутити від імені України на всі боки. Бо по тобі не летить.
У мене сьогодні через підарсько-іранські ішакєди півдня дискотека була, близько.
Так що я за те, щоб іранському режиму всебічно надрали дупу.
За те що іранський режим зтирають я обома руками ЗА.... Просто нашому величному потрібно тихенько сидіти та спостерігати.
А що, мовчки проковтнути факт, що нам отвєткой погрожує режим, завдяки якому ми вже втратили купу людей і об'єктів?
Ні... Тримати кулачки за США та підкидати бпла без публічних розголосів. А далі то не ми. І все. Просто менше шоу потрібно.
В даному випадку це іранський режим публічно хвоста розпустив.
Мало їм ********** на Туреччину з Азербайджаном.
Так може потрібно хоч було почекати коли їх підтягнутся товкти інші країни, нажаль Україна не в тому стані щоб ще кудись влазити. В мене претензії тільки до Зеленського що той направо і наліво на публіку потужнічає. Повторюють на публіку
З нас лише дрони та інструктори. Про інше мова не йде.
І догий та потужний язик Бубочки.
В даному випадку відповідав не зєля.
Для чого потрібно було знімати півтора тисячі дронщиків і відправляти до Ірану? В нас, що повністю укомплектовані корпуса? Чи в нас вже все ******* на фронтах7
Коли вмієш писати коменти на Цензорі, але не знаєш що таке vpn
Коли живеш в Україні, де працює Інтернет, але душа тягне до вконтакте та однокласників то доведеться вмикати впн 😸
Зрада, як завжди, в дурній голові найвеличнішого лідора Всесвіту. І в його дурному язику.
А все решта то вже похідне.
Тут ще питання..на яких підставах ми щось надаємо..продаємо..
Тих що є вдосталь, і навіть більше. Хочемо в обмін на те, чого дуже не вистачає
Продаж зброї ніколи не вважається участю у війні. Інакше на боці України юридично воювала б вся Європа і США. А ось напрямок солдатів - вважається. І потужному президенту не варто було про це тріпатися.
Це потужна перемога!
https://www.threads.com/@kyiv24_tv kyiv24_tv

https://www.threads.com/@kyiv24_tv/post/DV3UEFmiE74 6 ч.

❗️Іран офіційно погрожує завдати ударів по Україні.Все через «допомогу Києва для Ізраїлю» - зокрема у сфері безпілотників. Голова комісії з нацбезпеки іранського парламенту Ібрагім Азізі заявив, що через це вся територія України може стати «законною та легітимною ціллю» для Тегерана. При цьому він став посилатися на Статут ООН.
Ну, до появи у русні ішакєдов іранський режим, звісно, ніякого відношення не має.
Кого лякають ці рушникоголові бармалеї? Ми ціллю для їх шахедів стали ще чотири роки тому! Це їх інструктори вчили кацапів запускати ці злоролучні дрони, що затягнуло цю війну так надовго! Нарешті Штати додумалися знищити це зміїне кубло!
Дивує, чому досі працює наше посольство в Ірані?
не буде працювати - двушечка на іран не прийде!
був би зєлічка вже сьогодні члєном, в смислє - корреспондентом мзс, він би назвав такі заяви - риторичними!
Наше МЗС навіть відповісти не може достойно! Треба сказати було, що Україна для бармалеїв Ірану ще 4 роки тому, коли вони надали кацапстану перші шахеди, стала ціллю, причому зовсім незаконною, бо ми їм нічого поганого не зробили тоді! Як добре, що Ізраїль і США нищать цих хаменеїв-бармалеїв! Рушникоголова сволота - це вони кацапам допомогли затягнути цю війну так надовго!
Наше МЗС не вважають, що цього достатньо, щоб розірвати дипломатичні відносини з іранським режимом, та якщо ще врахувати збиття нашого літака.
Мало їх Ізраїль з США ковбасять,якщо ще є нахабство погрожувать Україні.Думаю з часом арабські монархії будуть купувать не тільки наші зенітні дрони,а і ударні.Треба за іранські шахеди віддячить.
Тобто коли іранський режим допомагає русні бомбити Україну - сидіть там тихо, і посольства не чіпайте.
Коли Україна завдає удару у відповідь - фьсо, хахли, кришка вам, бойтєсь.
Місцевим скиглиям про "новую вайну зєлі".
Уявіть, що політики ЄС вас послухали і вирішили припинити "лєзть в отношєнія мєжду двумя братскімі народамі". Ну правда, не їх же русня атакує, то чого їм вписуватись грошима і зброєю в чужу війну?
Иран лучше бы задумался чем отбиваться от рыжего кроме как ии-шными видео в твиттере, а не угрожал кому-то 🤣
Нехай поговорить поки під роздачу не потрапив, а це оже статись досить швидко.
я не дипломат, але чому ні слова, що іран передає зброю нападу (шахеди), снаряди та комплектуючі , а Україна - засоби ппо (фактично).

навіщо ці абстрактні "серійний вбивця виправдовується кримінальним кодексом", коли треба тицяти чулмаголових у факти, що вони не дуже *******
