Украина втянулась в войну и превратила свою территорию в законную цель для Ирана, - глава комитета по национальной безопасности Азизи

Председатель парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Эбрахим Азизи предупредил Украину о возможных ударах из-за якобы оказанной ею поддержки Израилю с помощью дронов.

Угрозы со стороны Ирана

"Оказывая дронную поддержку израильскому режиму, Украина фактически втянулась в войну и, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", — отметил он.

Читайте также: Иран откроет для Индии Ормузский пролив: в путь отправились первые два танкера с газом

Что предшествовало?

Напомним, 13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, потому что война с Тегераном "скоро завершится".

Также он признал, что Россия может "немного" помогать Ирану, который атакует базы США на Ближнем Востоке, хотя ранее отвергал это.

Читайте также: Украина должна платить за все американское оружие, и она делает это через НАТО, — Трамп