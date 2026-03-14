Украина втянулась в войну и превратила свою территорию в законную цель для Ирана, - глава комитета по национальной безопасности Азизи
Председатель парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Эбрахим Азизи предупредил Украину о возможных ударах из-за якобы оказанной ею поддержки Израилю с помощью дронов.
Об этом он пишет в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Угрозы со стороны Ирана
"Оказывая дронную поддержку израильскому режиму, Украина фактически втянулась в войну и, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", — отметил он.
Что предшествовало?
- Напомним, 13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, потому что война с Тегераном "скоро завершится".
- Также он признал, что Россия может "немного" помогать Ирану, который атакует базы США на Ближнем Востоке, хотя ранее отвергал это.
«Вас не має бути там, де вас не повинно бути. Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють із терористами та беруть участь у знищенні нашого народу, ми повинні їх убити», - заявив Данілов в інтерв'ю британській газеті https://www.theguardian.com/world/2022/nov/24/iranian-military-advisers-killed-aiding-moscow-in-crimea-kyiv The Guardian.
За його словами, будь-яка іранська військова присутність на окупованих Росією територіях розглядатиметься Україною як законна ціль.