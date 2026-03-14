Новости Помощь Украины странам Ближнего Востока
Украина втянулась в войну и превратила свою территорию в законную цель для Ирана, - глава комитета по национальной безопасности Азизи

Иран вызвал послов ЕС из-за поддержки протестов

Председатель парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Эбрахим Азизи предупредил Украину о возможных ударах из-за якобы оказанной ею поддержки Израилю с помощью дронов.

Об этом он пишет в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ

Угрозы со стороны Ирана

"Оказывая дронную поддержку израильскому режиму, Украина фактически втянулась в войну и, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", — отметил он.

Читайте также: Иран откроет для Индии Ормузский пролив: в путь отправились первые два танкера с газом

Что предшествовало?

  • Напомним, 13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, потому что война с Тегераном "скоро завершится".
  • Также он признал, что Россия может "немного" помогать Ирану, который атакует базы США на Ближнем Востоке, хотя ранее отвергал это.

Читайте также: Украина должна платить за все американское оружие, и она делает это через НАТО, — Трамп

Топ комментарии
+28
Тобто передачу шахедів кацапам, вони нічого не порушували
14.03.2026 14:15 Ответить
+24
Іран ніколи публічно не розголошував, що надає кацапам зброю. А наш наркоман патякає про якусь дію, ще навіть нічого не зробивши. Ідіот - це невиліковне.
14.03.2026 14:22 Ответить
+22
завдяки нашому безмозкому керівництву, кожен виступ за сценарієм 95 кварталу приносить нових ворогів. правду кажуть що іноді краще жувати
14.03.2026 14:19 Ответить
В нього просто рідня в Ізраїлі і бізнеси в ОБСЄк, хочеться дупу лизнути принцам
14.03.2026 14:54 Ответить
Як би чого не вийшло. Якщо в лідора прилетить ракета від Ірану - це влаштує всіх, абсолютно.
14.03.2026 14:54 Ответить
Що ти верзеш ТП? Тіки прокинулась? Іран вже воює на боці підораші, сбиває наші цивільні літаки та постачає сброю та інструкторів на парашу...
14.03.2026 14:57 Ответить
Просто комусь закортіло зіграти роль Месії і врятувати все людство.
14.03.2026 15:07 Ответить
Зеленський все робить спеціально, і в напад кацапів 22 року якою дурною людина б не була не ігнорувала попередження найбільшої шпигунської мережі і власної розвідки, іноагент Буратіно все робить по інструкціях з якоюсь метою.
14.03.2026 14:56 Ответить
Ця гундоса ******* зі шкіри вилазить, аби тільки знищити Україну. ***** не добив, так падло хрипате в іранську війну Україну втягнуло.
14.03.2026 15:02 Ответить
Ви це серйозно?
14.03.2026 15:13 Ответить
Якими чином воно втягнуло Україну в іранську війну ? Хіба наші літаки чи ракети ******** тегеран ? Чи наші військові приймають участь у наземній операції на території ірану ?
14.03.2026 15:14 Ответить
Це аби Зелю вкусити. Я вже писав тут неодноразово що на сайті пристібують Зе навіть коли хтось собі в штани насрав. Щоб було якомога нісенітніше. Тоді й явні про й оби Зеленського нівелюються на фоні подібних загальних дурниць про нього.
14.03.2026 15:21 Ответить
Зашибісь. Нам ще Іранських бомбордувань не вистачало. Зрозуміло, що це з подачі ху*ла, але все таки...
14.03.2026 14:56 Ответить
Передсмертний заповіт)))
14.03.2026 14:58 Ответить
От і 'козирі'. Спеціалістів послав.'великий дипломат' Умерова послав допомагати савдітам, які срали на Україну разом з Ізраїлем. За дронами перехоплювачами 'черга' на Близькому Сході. Тепер крім кацапів нам Ірану на голови не вистачало, так Зе? Дякуємо, дуже дякуємо за ідіотську політику.
14.03.2026 15:09 Ответить
Кацапськими методичками аж тхне. Що орбаноїди,що рушникоголові-одна лексика. До речі, а чому у нас ще й досі є посольство Ірану?
14.03.2026 15:10 Ответить
Якщо з-під обісцяного бородатого рушника ще щось гулькає, значить недостатньо уїпли по під×уйловикам у жіночих нічних сукнях.
14.03.2026 15:16 Ответить
Відстань від чорноморського узбережжя України до столиці Ірану Тегеран приблизно 2000 км по прямій. Може варто спробувати завітати нашим дронам до бородатих свиней із КВІР?
14.03.2026 15:25 Ответить
Сколько окуенно отчаянных зелесосов выскочило по команде подолячки. А отправит 92- миллионный иран х-лу на подмогу тысяч сто или двести мяса и...настанет *******?
14.03.2026 15:26 Ответить
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов підтвердив загибель іранських інструкторів, які допомагали Росії в окупованому Криму керувати https://www.radiosvoboda.org/a/news-iran-rosiia-partiia-droniv/32110698.html дронами Shahed-136.

«Вас не має бути там, де вас не повинно бути. Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють із терористами та беруть участь у знищенні нашого народу, ми повинні їх убити», - заявив Данілов в інтерв'ю британській газеті https://www.theguardian.com/world/2022/nov/24/iranian-military-advisers-killed-aiding-moscow-in-crimea-kyiv The Guardian.

За його словами, будь-яка іранська військова присутність на окупованих Росією територіях розглядатиметься Україною як законна ціль.
14.03.2026 15:29 Ответить
