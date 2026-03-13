Путин, возможно, немного помогает Ирану, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Путин, возможно, помогает Ирану.

Подробности

"Я думаю, что он может им немного помогать", — сказал лидер США.

"И он, видимо, думает, что мы помогаем Украине", — добавил Трамп.

Что предшествовало?

Напомним, ранее The Washington Post сообщила, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.

В Белом доме впоследствии заявили, что Соединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные.

