Путин, возможно, немного помогает Ирану, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Путин, возможно, помогает Ирану.
Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитирует Bloomberg.
Подробности
"Я думаю, что он может им немного помогать", — сказал лидер США.
"И он, видимо, думает, что мы помогаем Украине", — добавил Трамп.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее The Washington Post сообщила, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.
- В Белом доме впоследствии заявили, что Соединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные.
