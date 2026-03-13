РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10341 посетитель онлайн
Новости Сотрудничество РФ и Ирана Удары США по Ирану
2 619 35

Путин, возможно, немного помогает Ирану, - Трамп

Трамп предположил, что Путин помогает Ирану

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Путин, возможно, помогает Ирану.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитирует Bloomberg.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я думаю, что он может им немного помогать", — сказал лидер США.

"И он, видимо, думает, что мы помогаем Украине", — добавил Трамп.

Читайте: РФ дает Ирану советы, как эффективнее использовать "шахеды" для ударов, — CNN

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее The Washington Post сообщила, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.
  • В Белом доме впоследствии заявили, что Соединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные.

Читайте: Трамп заявил лидерам G7, что Иран готов капитулировать, — Axios

Автор: 

Иран (1023) путин владимир (17257) россия (22491) США (7280) Трамп Дональд (4775)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
ідіот, він вбиває громадян сша
показать весь комментарий
13.03.2026 14:34 Ответить
+9
друг володїмір допомагає вбивати американських солдат

МАГА, як тобі таке ?

.
показать весь комментарий
13.03.2026 14:38 Ответить
+9
Американці хоч чують що воно несе? Тююю!!! Подумаєш що Х'уйло трохи допомагає вбивати американських солдатів і знищувати дорогу американську техніку. Зате Тромб допоміг Х'уйлу зняти санкції і врятувати економіку а також продовжити війну ще на один рік.
показать весь комментарий
13.03.2026 14:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Договорились так с другом. На полшышечки, не больше.
показать весь комментарий
13.03.2026 14:32 Ответить
друг володїмір допомагає вбивати американських солдат

МАГА, як тобі таке ?

.
показать весь комментарий
13.03.2026 14:38 Ответить
ну, що ж....
піндосам подобається?
і що ми можем зробити?
надрочувати желчу на цензорі?
так отож!
показать весь комментарий
13.03.2026 14:32 Ответить
Тю, Дональд, та не може бути, щоб твій френд вова ***** та допомагав, щоб тобі звіздюлей вставляти. Він ж так тебе хвалить, такі оди співає, а ти якісь пред`яви кидаєш...
Правда, обережненько так, можливо...
показать весь комментарий
13.03.2026 14:33 Ответить
Здається, він почав щось підозрювати...
показать весь комментарий
13.03.2026 14:33 Ответить
трамп буквально публічно виправдовує дії пуйла.

пофіг, хто агресор/жертва, пофіг що через росіян вмирають американці. Бо "пуйло думає".

тепер трамп ламатиме голову, як переконати путіна, що сша не допомагають Україні...
показать весь комментарий
13.03.2026 15:31 Ответить
ідіот, він вбиває громадян сша
показать весь комментарий
13.03.2026 14:34 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2026 14:42 Ответить
Трошки дебіл...можливо
показать весь комментарий
13.03.2026 14:35 Ответить
"І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні", - эпическая фраза.
показать весь комментарий
13.03.2026 14:38 Ответить
І цим все сказано трамп в парі з ****** грабують і вбивають Українців іУкраїну
показать весь комментарий
13.03.2026 15:17 Ответить
Американці хоч чують що воно несе? Тююю!!! Подумаєш що Х'уйло трохи допомагає вбивати американських солдатів і знищувати дорогу американську техніку. Зате Тромб допоміг Х'уйлу зняти санкції і врятувати економіку а також продовжити війну ще на один рік.
показать весь комментарий
13.03.2026 14:39 Ответить
А шо прості американці не знають що США офіційно нам допомагали знищувати руских? Так що все справедливо і ясно - ***** допомагає Ірану вбивати амерів, а амери допомагають нам вбивати рузких.
І звичайно це американці розуміють i просто чекають чим це закінчиться.
показать весь комментарий
13.03.2026 14:55 Ответить
Трамп цю допомогу якраз і припинив.
показать весь комментарий
13.03.2026 15:24 Ответить
А перший свій термін Трамп чим займався?
показать весь комментарий
13.03.2026 15:50 Ответить
Не припинив. Розвідкою, Старлінком, поставками зброї допомагає і дуже суттєво.
показать весь комментарий
13.03.2026 16:02 Ответить
Путін, можливо, трохи допомагає Ірану, а я дуже добре допомагаю куйлу у його окупаційній війні в Україні
показать весь комментарий
13.03.2026 14:41 Ответить
треба мати справи з американським бізнесом, а не з уродами з Білого Дому:

Компанія зі США відправила на передову в Україну двох роботів-гуманоїдів для виконання розвідувальних завдань

показать весь комментарий
13.03.2026 14:42 Ответить
Він думає, що може думати.
показать весь комментарий
13.03.2026 14:44 Ответить
чого рудий так боїться пуйла ?
показать весь комментарий
13.03.2026 14:45 Ответить
Они из одного клуба да еще друзья. "Нумизматы" хреновы.
показать весь комментарий
13.03.2026 14:47 Ответить
І за це... ми знімемо з нього санкції!)))
показать весь комментарий
13.03.2026 14:51 Ответить
Вже готує виправдання провалу?
показать весь комментарий
13.03.2026 15:04 Ответить
Зовсім трішечки, тільки щоб иранці могли вражати американськи бази. Це ж заслуговує на те, щоб зняти з путлера санкції, пане президент Трамп?
показать весь комментарий
13.03.2026 15:07 Ответить
Тобто путін "трохи допомагає" вбивати американських солдат!?
Так пане Трамп розуміти Ваші слова?
показать весь комментарий
13.03.2026 15:08 Ответить
Трамп можливо трохи відсмоктує в *****...
показать весь комментарий
13.03.2026 15:09 Ответить
Ну так. Допоможе вбити одного американського військового. Ну може, 2-3. Ну, може, 100. Хай би як - винний все одно Зеленський разом з Байденом.
показать весь комментарий
13.03.2026 15:13 Ответить
Ну казковий довбойо......б!!!
показать весь комментарий
13.03.2026 15:14 Ответить
Трамп так думає, бо проти пуйла у нього немає карт !
показать весь комментарий
13.03.2026 15:17 Ответить
Трампон вважає що можливо бути трохи "бєрємєнной".
показать весь комментарий
13.03.2026 15:19 Ответить
Путін, трохи допомагає Ірану вбивати американських солдат, - ТрампОН
показать весь комментарий
13.03.2026 15:25 Ответить
Це еталонна риторика професійного терпіли..... Фраза ,,він, мабуть, думає'' - справжня вершина дипломатичного куколдизму. Доня вже настільки панічно боїться зачепити почуття свого ,,сильного друга'', що вже готовий виправдовувати звірства кремля власною уявною провиною Штатів. Поки іранські дрони щоночі перетворюють українські міста на згарища, цей ,,майстер угод'' жує ментальну жуйку про те, що путін просто ,,реагує''. Фактично, він легітимізує кожен воєнний злочин москви одним реченням. Це не велика політика, це добровільна лоботомія в прямому ефірі, де глобальна безпека зводиться до рівня дитячих розбірок. Називати союз двох диктатур, що обмінюються балістикою та технологіями, ,,невеликою допомогою'' - це справжній майстер-клас із применшення катастрофи. Доня так по дитячому описує цю вісь зла так, ніби тут два аутсайдери просто обмінялися фантиками за гаражами, а не створюють екзистенційну загрозу усьому світу. Що далі? Може, він ,,припустить'', що Кім Чен Ин запускає ракети просто тому, що йому бракує теплих обіймів?
показать весь комментарий
13.03.2026 15:47 Ответить
Який же ти ублюдок: рашисти "допомагають" убивати солдат твоєї країни, а ти Чмо "прикриваєш" кремлівську, бункерну падаль Щоб ти здох
показать весь комментарий
13.03.2026 15:55 Ответить
Клінічний ідіот!Не можна бути трохи вагітною.Пуйло якщо допомагає то від тої допомоги можуть страждати як ізраїльські воїни так і американські.Досить вилизувать у плєшивого.
показать весь комментарий
13.03.2026 15:55 Ответить
 
 