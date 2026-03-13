Путін, можливо, трохи допомагає Ірану, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Путін, можливо, допомагає Ірану.
Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує Bloomberg.
Подробиці
"Я думаю, що він може їм трохи допомагати", - сказав лідер США.
"І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні", - додав Трамп.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомив, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.
- У Білому домі згодом заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані.
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МАГА, як тобі таке ?
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