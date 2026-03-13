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Путін, можливо, трохи допомагає Ірану, - Трамп

Трамп припустив, що Путін допомагає Ірану

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Путін, можливо, допомагає Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує Bloomberg.

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Подробиці

"Я думаю, що він може їм трохи допомагати", - сказав лідер США.

"І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні", - додав Трамп.

Читайте: РФ надає Ірану поради, як ефективніше використовувати "шахеди" для ударів, - CNN

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомив, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.
  • У Білому домі згодом заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані.

Читайте: Трамп заявив лідерам G7, що Іран готовий капітулювати, - Axios

Автор: 

Іран (3526) путін володимир (25501) росія (70484) США (26787) Трамп Дональд (8985)
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Топ коментарі
+21
друг володїмір допомагає вбивати американських солдат

МАГА, як тобі таке ?

.
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13.03.2026 14:38 Відповісти
+19
ідіот, він вбиває громадян сша
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13.03.2026 14:34 Відповісти
+17
"І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні", - эпическая фраза.
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13.03.2026 14:38 Відповісти

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