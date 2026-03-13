Путін, можливо, трохи допомагає Ірану, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Путін, можливо, допомагає Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитує Bloomberg.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Я думаю, що він може їм трохи допомагати", - сказав лідер США.

"І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні", - додав Трамп.

Читайте: РФ надає Ірану поради, як ефективніше використовувати "шахеди" для ударів, - CNN

Що передувало?

Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомив, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.

У Білому домі згодом заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані.

Читайте: Трамп заявив лідерам G7, що Іран готовий капітулювати, - Axios