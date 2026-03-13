Украина должна платить за все американское оружие, и она делает это через НАТО, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна оплачивать всё оружие, которое закупает у США.

Об этом он сказал в телефонном интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Об оружии для Украины

"Скажу вам одно насчет Украины: украинцы должны за все платить, и платят они через НАТО. Когда они покупают у нас ракеты, когда покупают у нас что-либо, это поступает не им, а НАТО, и именно НАТО оплачивает счета. Помогают ли они нам в защите от дронов? Нет, нам не нужна их помощь", — сказал он.

Другие заявления Трампа

Напомним, во время этого же интервью американский президент заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, потому что война с Тегераном "скоро завершится".

Также он признал, что Россия может "немного" помогать Ирану, который атакует базы США на Ближнем Востоке, хотя ранее отвергал это.

Что такое программа PURL

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

