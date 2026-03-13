Украина должна платить за все американское оружие, и она делает это через НАТО, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна оплачивать всё оружие, которое закупает у США.
Об этом он сказал в телефонном интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
Об оружии для Украины
"Скажу вам одно насчет Украины: украинцы должны за все платить, и платят они через НАТО. Когда они покупают у нас ракеты, когда покупают у нас что-либо, это поступает не им, а НАТО, и именно НАТО оплачивает счета. Помогают ли они нам в защите от дронов? Нет, нам не нужна их помощь", — сказал он.
Другие заявления Трампа
- Напомним, во время этого же интервью американский президент заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, потому что война с Тегераном "скоро завершится".
- Также он признал, что Россия может "немного" помогать Ирану, который атакует базы США на Ближнем Востоке, хотя ранее отвергал это.
Что такое программа PURL
- Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
- Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
- По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.
