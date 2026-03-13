Украина должна платить за все американское оружие, и она делает это через НАТО, — Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна оплачивать всё оружие, которое закупает у США.

Об этом он сказал в телефонном интервью Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Об оружии для Украины

"Скажу вам одно насчет Украины: украинцы должны за все платить, и платят они через НАТО. Когда они покупают у нас ракеты, когда покупают у нас что-либо, это поступает не им, а НАТО, и именно НАТО оплачивает счета. Помогают ли они нам в защите от дронов? Нет, нам не нужна их помощь", — сказал он.

Другие заявления Трампа

  • Напомним, во время этого же интервью американский президент заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, потому что война с Тегераном "скоро завершится".
  • Также он признал, что Россия может "немного" помогать Ирану, который атакует базы США на Ближнем Востоке, хотя ранее отвергал это.

Что такое программа PURL

  • Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
  • Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
  • По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

Топ комментарии
Та ти обісьцяне віддай вже те що проплачено.
13.03.2026 19:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BQs1k8RibKo https://www.youtube.com/watch?v=ТРАМП ТЕРЯЕТ КОНТРОЛЬ? Сенат в ярости: Запасы ракет исчерпаны, победы нет. - Печий

цей блог Печія , як діагноз останніх заяв Трампа .
13.03.2026 19:20 Ответить
ні, навіть ще швидше дізнатись про діагноз причин його останніх випорожнень - НАЗВА-ТЕМА ВІДЕО
13.03.2026 19:22 Ответить
Я не розумію постійного цитування цього імбецила. В його кукуріканні корисної інформації рівно нуль.
13.03.2026 19:24 Ответить
Агент Краснов, ТаШоЖЗаПаливо?
Российский президент обвиняет НАТО в причастности к конфликту в Украине путем поставок оружия
13.03.2026 19:24 Ответить
Коли воно здохне?
13.03.2026 19:24 Ответить
Наші рідкоземи заплатять тобі, падло жопошне.
13.03.2026 19:25 Ответить
😂Ормузька протока відкрита, просто іранці стріляють по кораблях, - голова Пентагону Хегсет.
13.03.2026 19:26 Ответить
бідна америка
13.03.2026 19:27 Ответить
Ну иранские танкеры плавают поэтому она действительно открыта... но есть нюанс ))
13.03.2026 19:40 Ответить
сподіваюсь, іранці його вб'ють
13.03.2026 19:27 Ответить
Або свої...бо за купою MAGA гівна, яке продукує цей маразматик, скоро не буде видно Америку.
13.03.2026 20:42 Ответить
Ну так лендліз нам не потрібен був
13.03.2026 19:27 Ответить
А Байден ніхто його і не давав
13.03.2026 19:32 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3470160-palata-predstavnikiv-ssa-shvalila-zakon-pro-lendliz-dla-ukraini.html
13.03.2026 20:37 Ответить
"Однак, станом на зараз, українська влада фактично визнає, що не зацікавлена в запуску процедури ленд-лізу зброї. Оскільки США поки що і так надають її безкоштовно та без жодних умов." https://www.bbc.com/ukrainian/features-64105269
13.03.2026 20:39 Ответить
Яке воно кончене
13.03.2026 19:28 Ответить
Ось повна цитата: "Я скажу вам одну річ щодо України. Вони повинні за все платити, і платять через НАТО. Коли вони купують у нас ракети, коли вони купують у нас що-небудь, гроші йдуть не їм, а НАТО оплачує рахунки. Чи допомагають вони нам у захисті від дронів? Ні, нам не потрібна їхня допомога у захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. У нас, власне, найкращі дрони у світі", - заявив Трамп.💩
13.03.2026 19:31 Ответить
. У нас, власне, найкращі дрони у світі
- угу , іранці нещодавно знайшли MQM-172 Arrowhead , що впав в них у пустелі ... довго сміялися
13.03.2026 19:37 Ответить
Ну може Трампу не потрібні наші БПЛА (а точніше досвід їх використання та протидія) а ось краіни перськоі затоки мабуть мають іншу думкк. Тай взагалі "війна йде за планом", втратити радар від удару дрона, витрати кучу ракет від петріотів на дрони, отримати нафту по 100+$, заблоковану Ормуську протоку, збільшення цін на бензин (привіт проиіжним виборам) це був такий план
13.03.2026 19:33 Ответить
Чи допомагають вони нам у захисті від дронів? Ні, нам не потрібна їхня допомога", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3605165
- ну ok ... тобі ж гірше . Зате вона потрібна саудитам та іншим країнам .
13.03.2026 19:34 Ответить
...продажна скотина!!!
13.03.2026 19:40 Ответить
Паскуда! Будапештський меморандум згадай!
13.03.2026 19:42 Ответить
А вы должны заплатить за все ядерные боеголовки, которые Украина вам отдала бесплатно.
13.03.2026 19:42 Ответить
ми віддали рашці зброю ядерну і не тільки
13.03.2026 20:00 Ответить
Ядерку ми віддали - тепер він про це навіть не згадує.... І про гарантії теж(((
13.03.2026 19:46 Ответить
и редкоземельные металлы
13.03.2026 19:50 Ответить
То не він то "папєрєдніки".Щоранку встаю і боюсь читати що ця руда морда знову пи..дане.
13.03.2026 20:18 Ответить
Ви ще не навчилися не звертати уваги на словесний понос трампа?
13.03.2026 19:48 Ответить
У Трампа знаний о беспилотниках столько же, сколько о нейтронах и протонах.
13.03.2026 19:48 Ответить
Квантовая механтка менее запутанна, чем серое вещество (существо?) в бестолковке трампа...
13.03.2026 20:14 Ответить
Збройним силам однаково,хто платить за зброю,головне-щоби вчасно і в потрібній кількості надходила.
Як вона надходить-справа самого Заходу.
13.03.2026 20:02 Ответить
Все правильно, за все треба платити. Золоті часи Бідона канули в лету.
13.03.2026 20:06 Ответить
Знаєте, слухаючи уібка-трампа, стає легше на душі.
Як виявилось, не тільки українці іпануті на голову і ноги виборці. Навіть супер-американці мають той бидло-вірус, що обрали собі слабого на голову педофіла.
Українці! Лягайте спати з чистою совістю. То все вірус винен. То хороба. Не тільки українська.
Кур-р-рва... Ми думали що то тільки українці можуть обрати зека чи клована, ігноруючи Чорновола.
А воно бач як...
Українці не хотіли читати Арістотеля, котрий казав, що 80% насєлєнія - це дебіли з гомосексуальним нахилом...
(*****!!!)
13.03.2026 20:10 Ответить
Це повна дискредитація системи демократичних виборів, коли до влади приходять найгірші, щось в них зламалось.
13.03.2026 20:59 Ответить
Якщо людина в такому віці упереджено до когось ставиться - змінити це неможливо. путін хоче миру, за любих розкладів, навіть якщо він хоче війни. А в України немає карт, навіть якщо вони є і могли б реально вам допомогти. Тут нічого вже не зробиш.
13.03.2026 20:16 Ответить
Стара скареда! У могилу з собою ті гроші забереш?
13.03.2026 20:18 Ответить
катар и ко которые потеряли уже 4 радара THAAD от дронов ибо вы не в состоянии предоставить союзникам защиту от них, думают иначе
13.03.2026 20:18 Ответить
Ти повинен заплатити за все зло, яке заподіяв світові і ти це ЗРОБИШ!
13.03.2026 20:21 Ответить
Заплати за ядерну зброю яку США виміняли на туалетний папір у Будапешті педофіл сраний
13.03.2026 20:23 Ответить
Ну і всі забули як дєрьмаки саботували лендліз...
13.03.2026 20:24 Ответить
І як зарубили партнерство поза НАТО.
13.03.2026 21:01 Ответить
Виявляється він ще опорожняється і ротом.
13.03.2026 20:28 Ответить
Украіна заплотить і ще виебе тебе в хвііст і гриву урод червоносракий !
13.03.2026 20:29 Ответить
 
 