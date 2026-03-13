Україна повинна платити за всю американську зброю, і вона робить це через НАТО, - Трамп
Американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна повинна платити за всю зброю, яку купує у США.
Про це він сказав в телефонному інтерв’ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
Про зброю для України
"Скажу вам одне щодо України: українці мусять за все платити, і платять вони через НАТО. Коли вони купують у нас ракети, коли купують у нас будь-що, це надходить не їм, а НАТО, і саме НАТО оплачує рахунки. Чи допомагають вони нам у захисті від дронів? Ні, нам не потрібна їхня допомога", - сказав він.
Інші заяви Трампа
- Нагадаємо, під час цього самого інтерв’ю американський президент заявив, що йому більше не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів, бо війна з Тегераном "скоро завершиться".
- Також він визнав, що Росія може "трохи" допомагати Ірану, який атакує бази США на Близькому Сході, хоча раніше відкидав це.
Що таке програма PURL
- Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
- ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
- Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.
Топ коментарі
+37 Bill Yard
показати весь коментар13.03.2026 19:24 Відповісти Посилання
+28 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар13.03.2026 19:19 Відповісти Посилання
+20 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар13.03.2026 19:26 Відповісти Посилання
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