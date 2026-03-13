УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16058 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Трампа Закупівля зброї у США
7 308 56

Україна повинна платити за всю американську зброю, і вона робить це через НАТО, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна повинна платити за всю зброю, яку купує у США.

Про це він сказав в телефонному інтерв’ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про зброю для України

"Скажу вам одне щодо України: українці мусять за все платити, і платять вони через НАТО. Коли вони купують у нас ракети, коли купують у нас будь-що, це надходить не їм, а НАТО, і саме НАТО оплачує рахунки. Чи допомагають вони нам у захисті від дронів? Ні, нам не потрібна їхня допомога", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сім’я Трампа інвестує в компанію, яка хоче виробляти українські дрони

Інші заяви Трампа

  • Нагадаємо, під час цього самого інтерв’ю американський президент заявив, що йому більше не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів, бо війна з Тегераном "скоро завершиться".
  • Також він визнав, що Росія може "трохи" допомагати Ірану, який атакує бази США на Близькому Сході, хоча раніше відкидав це.

Що таке програма PURL

  • Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
  • ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
  • Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продають зброю Україні через НАТО, але не можуть робити це вічно, - Білий дім

Автор: 

НАТО (7250) зброя (7914) США (26787) Трамп Дональд (8985)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
Я не розумію постійного цитування цього імбецила. В його кукуріканні корисної інформації рівно нуль.
показати весь коментар
13.03.2026 19:24 Відповісти
+28
Та ти обісьцяне віддай вже те що проплачено.
показати весь коментар
13.03.2026 19:19 Відповісти
+20
😂Ормузька протока відкрита, просто іранці стріляють по кораблях, - голова Пентагону Хегсет.
показати весь коментар
13.03.2026 19:26 Відповісти

Завантаження...

 
 