Україна повинна платити за всю американську зброю, і вона робить це через НАТО, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна повинна платити за всю зброю, яку купує у США.

Про це він сказав в телефонному інтерв’ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Про зброю для України

"Скажу вам одне щодо України: українці мусять за все платити, і платять вони через НАТО. Коли вони купують у нас ракети, коли купують у нас будь-що, це надходить не їм, а НАТО, і саме НАТО оплачує рахунки. Чи допомагають вони нам у захисті від дронів? Ні, нам не потрібна їхня допомога", - сказав він.

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Інші заяви Трампа

Нагадаємо, під час цього самого інтерв’ю американський президент заявив, що йому більше не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів, бо війна з Тегераном "скоро завершиться".

Також він визнав, що Росія може "трохи" допомагати Ірану, який атакує бази США на Близькому Сході, хоча раніше відкидав це.

Що таке програма PURL

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

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