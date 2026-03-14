Україна втягнулася у війну і перетворила свою територію на законну ціль для Ірану, - голова комітету нацбезпеки Азізі

Голова парламентського комітету з національної безпеки Ірану Ебрагім Азізі попередив Україну про можливі удари через її нібито надану підтримку Ізраїлю дронами.

Про це він пише у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Погрози від Ірану

"Надаючи дронову підтримку ізраїльському режиму, Україна фактично втягнулася у війну і, відповідно до Статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану", - зазначив він.

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Що передувало?

Нагадаємо, 13 березня американський президент Дональд Трампа заявив, що йому більше не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів, бо війна з Тегераном "скоро завершиться".

Також він визнав, що Росія може "трохи" допомагати Ірану, який атакує бази США на Близькому Сході, хоча раніше відкидав це.

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