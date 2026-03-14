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Новини Допомога України країнам Близького Сходу
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Україна втягнулася у війну і перетворила свою територію на законну ціль для Ірану, - голова комітету нацбезпеки Азізі

Іран викликав послів ЄС через підтримку протестів

Голова парламентського комітету з національної безпеки Ірану Ебрагім Азізі попередив Україну про можливі удари через її нібито надану підтримку Ізраїлю дронами.

Про це він пише у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ

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Погрози від Ірану

"Надаючи дронову підтримку ізраїльському режиму, Україна фактично втягнулася у війну і, відповідно до Статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану", - зазначив він.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, 13 березня американський президент Дональд Трампа заявив, що йому більше не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів, бо війна з Тегераном "скоро завершиться".
  • Також він визнав, що Росія може "трохи" допомагати Ірану, який атакує бази США на Близькому Сході, хоча раніше відкидав це.

Також читайте: Україна повинна платити за всю американську зброю, і вона робить це через НАТО, - Трамп

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Ізраїль (1994) Іран (3531) Шахед (2281)
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Топ коментарі
+71
Тобто передачу шахедів кацапам, вони нічого не порушували
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14.03.2026 14:15 Відповісти
+68
Іран ніколи публічно не розголошував, що надає кацапам зброю. А наш наркоман патякає про якусь дію, ще навіть нічого не зробивши. Ідіот - це невиліковне.
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14.03.2026 14:22 Відповісти
+49
завдяки нашому безмозкому керівництву, кожен виступ за сценарієм 95 кварталу приносить нових ворогів. правду кажуть що іноді краще жувати
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14.03.2026 14:19 Відповісти

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