Иран хочет заключить соглашение, а я не хочу, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент не намерен заключать соглашение с Ираном о прекращении войны, несмотря на то, что Тегеран, по его словам, заинтересован в такой договоренности.

Об этом он заявил в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Иран готов к соглашению

"Иран хочет заключить соглашение, а я не хочу его заключать, потому что условия пока недостаточно хорошие", - сказал Трамп, добавив, что любые условия должны быть "очень жесткими".

На вопрос, какими они могут быть, он ответил: "Я не хочу вам этого говорить". В то же время президент согласился, что частью такого соглашения должно стать обязательство Ирана полностью отказаться от ядерных амбиций.

Он в очередной раз повторил, что военные возможности Ирана в значительной степени уничтожены.

"Единственная сила, которая у них есть, и это сила, которую можно относительно быстро перекрыть, - это возможность установить мины или выпустить ракету на относительно короткое расстояние. Но когда мы завершим работу на побережье, у них не будет и этой силы", - сказал он.

Последствия ударов по Ирану

Он отметил, что США "уничтожили большинство их ракет" и беспилотников.

Кроме того, "мы в значительной степени уничтожили их производство ракет и дронов", а "в течение двух дней оно будет полностью разгромлено", добавил глава Белого дома.

Он отметил, что обратился к ряду стран с просьбой помочь в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.

"Они не только взяли на себя обязательства, но и считают, что это отличная идея", - сказал он, не назвав эти страны.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что рост цен на топливо его не беспокоит.

"Думаю, они будут ниже, чем были раньше, а у меня они были на рекордно низком уровне", - похвастался он.

На вопрос, может ли рост цен на топливо повлиять на результаты предстоящих выборов, президент ответил: "Меня это совершенно не беспокоит".

"Единственное, что я хочу сделать, это убедиться, что Иран больше никогда не сможет быть хулиганом на Ближнем Востоке", - добавил он.

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

