Иран хочет заключить соглашение, а я не хочу, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент не намерен заключать соглашение с Ираном о прекращении войны, несмотря на то, что Тегеран, по его словам, заинтересован в такой договоренности.
Об этом он заявил в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Иран готов к соглашению
"Иран хочет заключить соглашение, а я не хочу его заключать, потому что условия пока недостаточно хорошие", - сказал Трамп, добавив, что любые условия должны быть "очень жесткими".
На вопрос, какими они могут быть, он ответил: "Я не хочу вам этого говорить". В то же время президент согласился, что частью такого соглашения должно стать обязательство Ирана полностью отказаться от ядерных амбиций.
Он в очередной раз повторил, что военные возможности Ирана в значительной степени уничтожены.
"Единственная сила, которая у них есть, и это сила, которую можно относительно быстро перекрыть, - это возможность установить мины или выпустить ракету на относительно короткое расстояние. Но когда мы завершим работу на побережье, у них не будет и этой силы", - сказал он.
Последствия ударов по Ирану
Он отметил, что США "уничтожили большинство их ракет" и беспилотников.
Кроме того, "мы в значительной степени уничтожили их производство ракет и дронов", а "в течение двух дней оно будет полностью разгромлено", добавил глава Белого дома.
Он отметил, что обратился к ряду стран с просьбой помочь в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.
"Они не только взяли на себя обязательства, но и считают, что это отличная идея", - сказал он, не назвав эти страны.
Трамп в очередной раз подчеркнул, что рост цен на топливо его не беспокоит.
"Думаю, они будут ниже, чем были раньше, а у меня они были на рекордно низком уровне", - похвастался он.
На вопрос, может ли рост цен на топливо повлиять на результаты предстоящих выборов, президент ответил: "Меня это совершенно не беспокоит".
"Единственное, что я хочу сделать, это убедиться, что Иран больше никогда не сможет быть хулиганом на Ближнем Востоке", - добавил он.
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Мудак оранжевого цвета...
Берёт с утра он телефон,
И ставит раком всю планету...
Он страны мирит и бомбит,
Наводит ужас на Европу...
Ритмично движется на "бис",
И сам себя целует в жопу...
Одних диктаторов крадёт,
Других, при встрече обнимает...
Проснувшись, пошлины введёт,
А, пообедав, их снимает...
Мудак оранжевого цвета,
Запутал лидеров всех стран...
Устали бегать в туалеты,
И Тель-Авив, и Тегеран...
Мудак оранжевого цвета,
Рандомный генератор фраз"...
Ждёт, в напряженьи вся планета -
Кого он трахнет в этот раз?...
щось не так!
мабуть висмикнули з контексту або невірно переклали!
це, гєнільний доні і бальшой друг владімір хотят міра, а оті кляті зєлєнскій та аятола не хочуть!
зєлєнскій віддай бамбас!
аятола, віддай отой острів!
Чому ти не погодишся, це ж "чудова угода"
…"Ціни зростають, [Ормузька] протока закрита. Іран все ще зберігає здатність завдавати ударів по нашим регіональним союзникам… Ядерна програма все ще існує. Це суцільна катастрофа, і в цьому винна одна людина, Дональд Трамп, який щодня змінює свою думку про те, якою має бути ця війна" , - додав він
…
Трамп: Я здивований, що Зеленський не хоче укладати мирну угоду
І це в одній голові!
І таке говорить "планетарного масштабу" "миротворець": Іран хоче укласти угоду, а Трамп не хочу,
Миру не буде по Трамп ненавидить тепер уже Хаменеї-молодшого...
Трамп: Іран хоче укласти угоду, а я не хочу
Трамп: Я здивований, що Зеленський не хоче укладати мирну угоду - Марк Валерий
"Трамп і Хаменеї повинні укласти угоду.
Вони можуть укласти угоду.
Але вони не ******* один одного.
Між ними існує величезна ненависть, тому вони не можуть домовитися, але вони повинні зустрітися.
(майже цитата Трампа; у всякому випадку - по суті цитата, нехай не дослівна)." (с) - так коментатор до публікації на Цензор Нет Moore у короткому коментарі виклав МЕМОРАНДУМ щодо миру на Близькому сході.
Це як у старому тролейбусі збився "автомат оголошень" - повідомлення звучать невпопад.
Всім Вам смачной кави та добрих новин.
- Так веди яво суда!...
- А он мяня не пускаить!...
- Можно побибикать?
Генерал, не моргнув глазом:
- Можно. Только бульбулятор сперва отдай.
Трамп, задумчиво:
- Читайте продолжение в книге "Мастерство сделок"