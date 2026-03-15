Иран хочет заключить соглашение, а я не хочу, - Трамп

Трамп о соглашении с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент не намерен заключать соглашение с Ираном о прекращении войны, несмотря на то, что Тегеран, по его словам, заинтересован в такой договоренности.

Об этом он заявил в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Иран хочет заключить соглашение, а я не хочу его заключать, потому что условия пока недостаточно хорошие", - сказал Трамп, добавив, что любые условия должны быть "очень жесткими".

На вопрос, какими они могут быть, он ответил: "Я не хочу вам этого говорить". В то же время президент согласился, что частью такого соглашения должно стать обязательство Ирана полностью отказаться от ядерных амбиций.

Он в очередной раз повторил, что военные возможности Ирана в значительной степени уничтожены.

"Единственная сила, которая у них есть, и это сила, которую можно относительно быстро перекрыть, - это возможность установить мины или выпустить ракету на относительно короткое расстояние. Но когда мы завершим работу на побережье, у них не будет и этой силы", - сказал он.

Он отметил, что США "уничтожили большинство их ракет" и беспилотников.

Кроме того, "мы в значительной степени уничтожили их производство ракет и дронов", а "в течение двух дней оно будет полностью разгромлено", добавил глава Белого дома.

Он отметил, что обратился к ряду стран с просьбой помочь в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.

"Они не только взяли на себя обязательства, но и считают, что это отличная идея", - сказал он, не назвав эти страны.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что рост цен на топливо его не беспокоит.

"Думаю, они будут ниже, чем были раньше, а у меня они были на рекордно низком уровне", - похвастался он.

На вопрос, может ли рост цен на топливо повлиять на результаты предстоящих выборов, президент ответил: "Меня это совершенно не беспокоит".

"Единственное, что я хочу сделать, это убедиться, что Иран больше никогда не сможет быть хулиганом на Ближнем Востоке", - добавил он.

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Топ комментарии
15.03.2026 07:38
15.03.2026 07:37
15.03.2026 07:36
15.03.2026 07:34
15.03.2026 08:08
15.03.2026 08:44
15.03.2026 08:54
15.03.2026 07:36
15.03.2026 07:36
15.03.2026 07:38
Як пише CNN, цілі та причини СВО Трамп та його оточення озвучують різні, породжуючі хаос.
15.03.2026 07:37
15.03.2026 07:37
15.03.2026 07:40
15.03.2026 08:09
15.03.2026 07:39
15.03.2026 07:41
15.03.2026 07:43
15.03.2026 08:17
15.03.2026 07:44
15.03.2026 07:45
То есть он заключать договор не хочет, но удивлен, что и Зеленский не хочет
15.03.2026 07:48
Україна повинна укласти мирний договір з кацапами,бо я так хочу,а Іран хоче укласти мирну угоду ,бо я так не хочу -Трампон,короче він ********
15.03.2026 07:51
Этого клоуна избрали по причине реакции на долгое правление левых шизиков с их инклюзивностью и видами гендеров. То есть вместо одних шизиков выбрали других. Когда людям надоедают либералы то люди могут запросто возжелать диктатуры. Таким образом можно людьми манипулировать. Утомить их говорильней и муками выбора чтоб люди взмолились о приходе диктатора.
15.03.2026 07:52
Звістно іран хоче "угоди", де ти руда мавпа забираєш усі військові бази з регіона, закриваєш усі нафтогазові американські компанї, виплачуєш репарації.

Чому ти не погодишся, це ж "чудова угода"
15.03.2026 07:56
от бяка той гіран... але завершиться все тим, що "біден віддав Україні безоплатно найкращого нашого озброєння на триліони доларів, спустошивши всі запаси за десятки років, які я робив! ще й готівки стільки ж, добре, милий друг орбан зупинив останнє свавілля... тому ми змушені піти з ірану, бо нічим воювати. ізраїле, грошей немає, але ви тримайтесь!"...
15.03.2026 08:00
Якби Трамп був аятолою то цієї війни ніколи б не сталося, бо він би уклав угоду тисячоліття сам із собою. Але...може, й ні.
15.03.2026 08:04
."Я дуже співчуваю нашим солдатам і військовим керівникам, які отримують вказівки від старого, що втрачає розум", - заявив Мерфі….

…"Ціни зростають, [Ормузька] протока закрита. Іран все ще зберігає здатність завдавати ударів по нашим регіональним союзникам… Ядерна програма все ще існує. Це суцільна катастрофа, і в цьому винна одна людина, Дональд Трамп, який щодня змінює свою думку про те, якою має бути ця війна" , - додав він
15.03.2026 08:04
Трамп: Іран хоче укласти угоду, а я не хочу
Трамп: Я здивований, що Зеленський не хоче укладати мирну угоду
І це в одній голові!
15.03.2026 08:04
15.03.2026 08:32
15.03.2026 08:11
Невдячна справа коментувати божевільного ,чого ти не підтримав іранський народ під час протестів ,тоді режим аятол розстріляв десятки тисяч протестувальників ,а тепер хочеш підтримки.
15.03.2026 08:19
❗️Я маю 100% докази, що Іран застосовував дрони з російськими елементами проти баз США і проти всього Близького Сходу - Зеленський
15.03.2026 08:21
15.03.2026 08:33
15.03.2026 08:24
15.03.2026 08:41
15.03.2026 08:43
15.03.2026 08:47
15.03.2026 09:37
15.03.2026 08:55
15.03.2026 09:04
Ну що тут скажеш, наш ,,великий комбінатор'' знову видав такий вінегрет, що навіть досвідчені психіатри розгубилися. Слухаєш цього рудого коміка з театру абсурда і таке враження, ніби дивишся серіал, де сценарист щодня приходить на роботу з похміллям і забуває, що писав учора....Оце його чергове ,,Іран так хоче угоду, так хоче, аж кусається, але ж я - кремінь, я не здаюся і не даю!'' - це ж просто тріумф драматичного мистецтва і вершина акторської майстерності, яка змусила б мабуть самого Станіславського вигукнути ,,Вірю!''. Але ж я не Станіславський , тому так і хочеться гукнути йому на сцену: Доня, а сам Іран взагалі в курсі, що він там щось хоче? Бо здається, Тегеран забули попередити, що вони вже бігають за тобою із ручкою та папером...... Бо ти зараз виглядаєш як той пришльопкуватий хлопець на дискотеці, який хвалькувато розповідає усім своім друзям, що перша красуня школи просто благає його про побачення, а він ій відмовляє, хоча вона насправді навіть і не знає, як його і звати......А ці його стрибки з боку в бік - то взагалі окремий вид цирку. Вчора він розмахував руками й кричав британцям, щоб вони зі своїми авіаносцями сиділи вдома, бо він уже сам усіх переміг і не треба тут ,,примазуватись до його великої слави''. А вже сьогодні, мабуть, прокинувся, глянув на карту і такий: ,,Ой, а хто ж це буде Ормузьку протоку охороняти? Ану, пацани, присилайте кораблі, бо щось тут стрьомно!'' І головне, оце його вічне трампівське ,,ще два-три дні -- і фініш''. Нагадує ремонтника, який обіцяє доклеїти вам шпалери за вечір, а ти вже другий рік живеш у бетоні. Те саме і з його ,,закінчу війну в Україні за 24 години'' - доба в нього розтягнулася вже майже на півтора роки, і кінця-краю не видно. Людина живе у своєму якомусь власному часовому вимірі, де логіка для нього- це взагалі зайва деталь, яка тільки заважає його язику плести що заманеться. Дивишся на це все ,і розумієш: для нього головне не результат, а щоб усі навколо тільки і обговорювали, який він крутий ,,вирішувач'', навіть якщо завтра він заперечить усе, що намолов сьогодні......
15.03.2026 09:16
15.03.2026 09:38
15.03.2026 09:57
15.03.2026 09:48
15.03.2026 09:48
15.03.2026 09:53
15.03.2026 09:56
 
 