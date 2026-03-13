Зеленський про тристоронні переговори: "Ціла Санта-Барбара", місце та час досі не узгоджені
Україна готова до нового раунду мирних переговорів зі США та Росією, однак місце зустрічі та час досі не узгоджені через різні позиції Вашингтона та Москви –– там "ціла Санта-Барбара".
Про це президент України Володимир Зеленський розповів журналістам за результатами візиту до Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Причини перенесення переговорів
Зеленський нагадав, що перемовини були перенесені на прохання американської сторони через війну проти Ірану.
"Там ціла Санта-Барбара з цими перемовинами - через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці, тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території США", - пояснив президент.
Різні позиції США та РФ
Україна, за словами Зеленського, підтвердила готовність прилетіти в Маямі або Вашингтон, залежно від вибору американців. Натомість, російська сторона запропонувала альтернативні локації — Туреччину або Швейцарію, але США не погодили цей варіант.
"Ми одразу сказали, що готові до зустрічі на наступному тижні, ми готуємось до зустрічі й в Америці, і у Швейцарії, і в Туреччині, і навіть, якщо не побояться, в Еміратах", - заявив голова держави, додавши, що той факт, чи відбудуться переговори, залежить від американців.
Що передувало?
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
- 26 лютого у швейцарській Женеві пройшов ще один раунд переговорів між Україною та США. Делегації предметно опрацювали документ щодо відновлення України.
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