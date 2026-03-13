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Новини Мирні перемовини Тристоронні перемовини в ОАЕ
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Зеленський про тристоронні переговори: "Ціла Санта-Барбара", місце та час досі не узгоджені

зеленський

Україна готова до нового раунду мирних переговорів зі США та Росією, однак місце зустрічі та час досі не узгоджені через різні позиції Вашингтона та Москви –– там "ціла Санта-Барбара".

Про це президент України Володимир Зеленський розповів журналістам за результатами візиту до Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Причини перенесення переговорів

Зеленський нагадав, що перемовини були перенесені на прохання американської сторони через війну проти Ірану. 

"Там ціла Санта-Барбара з цими перемовинами - через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці, тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території США", - пояснив президент.

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Різні позиції США та РФ

Україна, за словами Зеленського, підтвердила готовність прилетіти в Маямі або Вашингтон, залежно від вибору американців. Натомість, російська сторона запропонувала альтернативні локації — Туреччину або Швейцарію, але США не погодили цей варіант.

"Ми одразу сказали, що готові до зустрічі на наступному тижні, ми готуємось до зустрічі й в Америці, і у Швейцарії, і в Туреччині, і навіть, якщо не побояться, в Еміратах", - заявив голова держави, додавши, що той факт, чи відбудуться переговори, залежить від американців.

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Що передувало?

Також читайте: Тристоронню зустріч відклали за пропозицією США через ситуацію навколо Ірану, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28099) перемовини (3829) росія (70513) США (26799)
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Топ коментарі
+21
До чого тут "Санта Барбара", коли це черговий сезон " Слуга народу"?!
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13.03.2026 21:08 Відповісти
+10
Санта-Барбару де-факто влаштувало саме зелене нікчемне чмо, яке чомусь вирішило, що воно саме хитре і зможе обвести всіх навколо пальця. Фактично, вже ніхто не хоче вести з хрипатим торчком ніяких пермовин, які апріорі нічим не закінчаться, оскільки головна мета мародера - не укладення миру, а затягування війни як можна довше, щоб не проводити вибори.
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13.03.2026 21:21 Відповісти
+7
Остапа понєсло, нам це не на руку.
Заткніть йому їбало
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13.03.2026 21:33 Відповісти

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