У Вашингтоні заявили про можливий прогрес у переговорах щодо війни в Україні

Спецпредставник США з питань Близького Сходу та мирного врегулювання Стів Віткофф заявив, що новий раунд переговорів між Сполученими Штатами, Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ефірі програми Money Movers на телеканалі CNBC.

За словами американського посадовця, попередні контакти сторін дали певний результат, а переговорний процес поступово просувається вперед. Віткофф наголосив, що сторони демонструють обережний оптимізм щодо подальших консультацій.

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Коли може відбутися нова зустріч

Стів Віткофф зазначив, що тристороння зустріч планувалася ще цього тижня, однак її проведення було відкладене. За його словами, сторони очікують на новий раунд переговорів найближчим часом.

"Ймовірно, зустріч відбудеться наступного тижня. Українська сторона каже, що ми досягли більшого прогресу з часу першої зустрічі в Женеві, ніж за останні чотири роки", — заявив Віткофф.

Він також додав, що переговорний процес триває, а сторони намагаються зберігати конструктивний діалог.

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Чи можливе мирне врегулювання

Під час ефіру журналісти запитали Віткоффа, чи можна очікувати підписання мирної угоди вже цього року. Однак він не дав прямої відповіді.

За словами спецпредставника США, ситуація залишається складною, але виснаження сторін конфлікту може створити передумови для змін.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що новий раунд переговорів Україна–США–РФ може відбутися наступного тижня у Швейцарії або Туреччині. За його словами, точна дата залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході. Серед ключових тем перемовин — продовження обмінів полоненими, а також підготовка можливої зустрічі лідерів. Президент додав, що питання територій навряд чи можна буде вирішити без зустрічі на найвищому політичному рівні.

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