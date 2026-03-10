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Новини Мирні перемовини Віткофф про мирні переговори
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У Вашингтоні заявили про можливий прогрес у переговорах щодо війни в Україні

Спеціальний представник президента США Стівен Віткофф

Спецпредставник США з питань Близького Сходу та мирного врегулювання Стів Віткофф заявив, що новий раунд переговорів між Сполученими Штатами, Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ефірі програми Money Movers на телеканалі CNBC.

За словами американського посадовця, попередні контакти сторін дали певний результат, а переговорний процес поступово просувається вперед. Віткофф наголосив, що сторони демонструють обережний оптимізм щодо подальших консультацій.

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Коли може відбутися нова зустріч

Стів Віткофф зазначив, що тристороння зустріч планувалася ще цього тижня, однак її проведення було відкладене. За його словами, сторони очікують на новий раунд переговорів найближчим часом.

"Ймовірно, зустріч відбудеться наступного тижня. Українська сторона каже, що ми досягли більшого прогресу з часу першої зустрічі в Женеві, ніж за останні чотири роки", — заявив Віткофф.

Він також додав, що переговорний процес триває, а сторони намагаються зберігати конструктивний діалог.

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Чи можливе мирне врегулювання

Під час ефіру журналісти запитали Віткоффа, чи можна очікувати підписання мирної угоди вже цього року. Однак він не дав прямої відповіді.

За словами спецпредставника США, ситуація залишається складною, але виснаження сторін конфлікту може створити передумови для змін.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що новий раунд переговорів Україна–США–РФ може відбутися наступного тижня у Швейцарії або Туреччині. За його словами, точна дата залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході. Серед ключових тем перемовин — продовження обмінів полоненими, а також підготовка можливої зустрічі лідерів. Президент додав, що питання територій навряд чи можна буде вирішити без зустрічі на найвищому політичному рівні.

Також читайте: Віткофф заявив, що просив Росію не надавати розвіддані Ірану

Автор: 

перемовини (3824) росія (70431) США (26755) Україна (7432) Віткофф Стів (318)
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Топ коментарі
+9
Так це Вітьок... розходімся..... той що заявляв про прогрес в Ірані, коли в той же час рудий педофіл віддав наказ атакувати.....
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10.03.2026 19:58 Відповісти
+3
🤮🤮🤮
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10.03.2026 19:58 Відповісти
+1
Пора би вже. Нам треба мирна угода і вигнання зе від влади.
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10.03.2026 20:02 Відповісти
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🤮🤮🤮
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10.03.2026 19:58 Відповісти
Так це Вітьок... розходімся..... той що заявляв про прогрес в Ірані, коли в той же час рудий педофіл віддав наказ атакувати.....
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10.03.2026 19:58 Відповісти
Ага, "можливий прогрес", він ніяк не може дістати можливе яєчко з клоаки....
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10.03.2026 20:37 Відповісти
Пора би вже. Нам треба мирна угода і вигнання зе від влади.
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10.03.2026 20:02 Відповісти
Нам это кому и какой мирный договор?
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10.03.2026 20:04 Відповісти
Розумна людина такого не запитає, бо все і так очевидно...
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10.03.2026 20:43 Відповісти
И ты ещё спрашивал почему то что ты кацап это не предположение а очевидность.
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10.03.2026 20:28 Відповісти
Так, і отримавши твою відповідь я зрозумів, що ти або ідіот, або бот зевлади
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10.03.2026 20:40 Відповісти
Я не ответил тогда тебе потому что там была старая всеми забытая ветка, поэтому не надо врать, кацапский ботяра
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10.03.2026 21:16 Відповісти
Ахаха, а по твоєму відповідь можна отримати тільки напряму?
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10.03.2026 21:21 Відповісти
І яка різниця стара гілка, чи ні?
Хоча якщо зважати на те, що з ймовірністю 50% ти ботяра зелена, то має значення, треба ж щоб твою пропаганду прочитало побільше людей.
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10.03.2026 21:24 Відповісти
Моя пропаганда --- это то что ты кацапский ботяра ? Немного ли ты о себе возомнил.
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10.03.2026 22:48 Відповісти
Бляха, ти надто вузько мислиш. Мене зовсім не хвилюють твої фантазії про мене і чий я бот. Я про загальний тон твоїх коментів.
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11.03.2026 01:02 Відповісти
в 1001 раз заявили про прогрес
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10.03.2026 20:03 Відповісти
Осталось еще 10% мирного договора проработать и растянутся ониеще на пару лет войны😂
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10.03.2026 20:06 Відповісти
"- Я умираю от скуки, - сказал Остап, - мы с вами беседуем только два часа, а вы уже надоели мне так, будто я знал вас всю жизнь. С таким строптивым характером хорошо быть миллионером в Америке. У нас миллионер должен быть более покладистым."
("Золотой тєльонок" І. Ільф і В. Петров)
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10.03.2026 20:36 Відповісти
Українська сторона каже, що ми досягли більшого прогресу з часу першої зустрічі в Женеві, ніж за останні чотири роки", - заявив Віткофф. Джерело: https://censor.net/ua/n3604573. Шо?).
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10.03.2026 20:06 Відповісти
Команда пиз..ів!)
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10.03.2026 20:16 Відповісти
"виснаження сторін конфлікту може створити передумови для змін" - все що потрібно знати. Трампістські покидьки роблять все для виснаження України.
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10.03.2026 20:18 Відповісти
а... та це ж вітьков щось пукнув. не варто уваги
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10.03.2026 20:24 Відповісти
Господи, цей Віткоф, як попка-дурак, час уже вивчити інший текст.
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10.03.2026 20:25 Відповісти
Щось його пика кисло-плаксива, красномовніше ніж слова.
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10.03.2026 20:43 Відповісти
Прогрес буде лише тоді, коли путлер лежатиме в труні, а на Червоній площі Москви вишикцється натовп ідіотів, щоб з ним попрощатися
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10.03.2026 20:46 Відповісти
В котрий раз про це заявили? Навіть немає жодного бажання читати цю новину повністю.
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10.03.2026 20:59 Відповісти
Білий дім вмикнув дурня на повну потужність.
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10.03.2026 21:06 Відповісти
Опять про рабыню Изауру!?
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10.03.2026 21:10 Відповісти
"Ймовірно, зустріч відбудеться наступного тижня. Українська сторона каже, що ми досягли більшого прогресу з часу першої зустрічі в Женеві, ніж за останні чотири роки", - заявив Віткофф.
Він також додав, що переговорний процес триває, а сторони намагаються зберігати конструктивний діалог.

І це походу і є весь прогрес, який Вітьок продає Трампону
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10.03.2026 21:39 Відповісти
Навчилися у Зеленського - анонсікі.
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10.03.2026 23:01 Відповісти
Вже другий рік, як прогрес можливий. Але з такими ******** як Трамп та Вітькофф навряд.
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11.03.2026 02:07 Відповісти
 
 