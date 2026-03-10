В Вашингтоне заявили о возможном прогрессе в переговорах относительно войны в Украине

Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока и мирного урегулирования Стив Уиткофф заявил, что новый раунд переговоров между Соединенными Штатами, Украиной и Россией может состояться уже на следующей неделе.

об этом говорится в эфире программы Money Movers на телеканале CNBC.

По словам американского чиновника, предварительные контакты сторон дали определенный результат, а переговорный процесс постепенно продвигается вперед. Уиткофф подчеркнул, что стороны демонстрируют осторожный оптимизм в отношении дальнейших консультаций.

Когда может состояться новая встреча

Стив Уиткофф отметил, что трехсторонняя встреча планировалась еще на этой неделе, однако ее проведение было отложено. По его словам, стороны ожидают новый раунд переговоров в ближайшее время.

"Вероятно, встреча состоится на следующей неделе. Украинская сторона говорит, что мы достигли большего прогресса со времени первой встречи в Женеве, чем за последние четыре года", — заявил Уиткофф.

Он также добавил, что переговорный процесс продолжается, а стороны пытаются сохранять конструктивный диалог.

Возможно ли мирное урегулирование

Во время эфира журналисты спросили Уиткоффа, можно ли ожидать подписания мирного соглашения уже в этом году. Однако он не дал прямого ответа.

По словам спецпредставителя США, ситуация остается сложной, но истощение сторон конфликта может создать предпосылки для перемен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров Украина-США-РФ может состояться на следующей неделе в Швейцарии или Турции. По его словам, точная дата будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке. Среди ключевых тем переговоров — продолжение обменов пленными, а также подготовка возможной встречи лидеров. Президент добавил, что вопрос территорий вряд ли можно будет решить без встречи на высшем политическом уровне.

