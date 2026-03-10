РУС
625 12

В Вашингтоне заявили о возможном прогрессе в переговорах относительно войны в Украине

Специальный представитель президента США Стивен Виткофф

Спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока и мирного урегулирования Стив Уиткофф заявил, что новый раунд переговоров между Соединенными Штатами, Украиной и Россией может состояться уже на следующей неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в эфире программы Money Movers на телеканале CNBC.

По словам американского чиновника, предварительные контакты сторон дали определенный результат, а переговорный процесс постепенно продвигается вперед. Уиткофф подчеркнул, что стороны демонстрируют осторожный оптимизм в отношении дальнейших консультаций.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Когда может состояться новая встреча

Стив Уиткофф отметил, что трехсторонняя встреча планировалась еще на этой неделе, однако ее проведение было отложено. По его словам, стороны ожидают новый раунд переговоров в ближайшее время.

"Вероятно, встреча состоится на следующей неделе. Украинская сторона говорит, что мы достигли большего прогресса со времени первой встречи в Женеве, чем за последние четыре года", — заявил Уиткофф.

Он также добавил, что переговорный процесс продолжается, а стороны пытаются сохранять конструктивный диалог.

Читайте также: Самая большая угроза РФ - она может получить больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя, - Каллас

Возможно ли мирное урегулирование

Во время эфира журналисты спросили Уиткоффа, можно ли ожидать подписания мирного соглашения уже в этом году. Однако он не дал прямого ответа.

По словам спецпредставителя США, ситуация остается сложной, но истощение сторон конфликта может создать предпосылки для перемен.

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров Украина-США-РФ может состояться на следующей неделе в Швейцарии или Турции. По его словам, точная дата будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке. Среди ключевых тем переговоров — продолжение обменов пленными, а также подготовка возможной встречи лидеров. Президент добавил, что вопрос территорий вряд ли можно будет решить без встречи на высшем политическом уровне.

Читайте также: Виткофф заявил, что просил Россию не предоставлять разведданные Ирану

Автор: 

переговоры (1331) россия (22446) США (7234) Украина (5596) Стив Уиткофф (288)
Топ комментарии
+4
Так це Вітьок... розходімся..... той що заявляв про прогрес в Ірані, коли в той же час рудий педофіл віддав наказ атакувати.....
показать весь комментарий
10.03.2026 19:58 Ответить
+1
Нам это кому и какой мирный договор?
показать весь комментарий
10.03.2026 20:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
🤮🤮🤮
показать весь комментарий
10.03.2026 19:58 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2026 19:58 Ответить
Пора би вже. Нам треба мирна угода і вигнання зе від влади.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:02 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2026 20:04 Ответить
И ты ещё спрашивал почему то что ты кацап это не предположение а очевидность.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:28 Ответить
в 1001 раз заявили про прогрес
показать весь комментарий
10.03.2026 20:03 Ответить
Осталось еще 10% мирного договора проработать и растянутся ониеще на пару лет войны😂
показать весь комментарий
10.03.2026 20:06 Ответить
Українська сторона каже, що ми досягли більшого прогресу з часу першої зустрічі в Женеві, ніж за останні чотири роки", - заявив Віткофф. Джерело: https://censor.net/ua/n3604573. Шо?).
показать весь комментарий
10.03.2026 20:06 Ответить
Команда пиз..ів!)
показать весь комментарий
10.03.2026 20:16 Ответить
"виснаження сторін конфлікту може створити передумови для змін" - все що потрібно знати. Трампістські покидьки роблять все для виснаження України.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:18 Ответить
а... та це ж вітьков щось пукнув. не варто уваги
показать весь комментарий
10.03.2026 20:24 Ответить
Господи, цей Віткоф, як попка-дурак, час уже вивчити інший текст.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:25 Ответить
 
 