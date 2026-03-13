Новости Мирные переговоры Трехсторонние переговоры в ОАЭ
Зеленский о трехсторонних переговорах: "Целая Санта-Барбара", место и время до сих пор не согласованы

Украина готова к новому раунду мирных переговоров с США и Россией, однако место встречи и время до сих пор не согласованы из-за различия позиций Вашингтона и Москвы - там "целая Санта-Барбара".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам по итогам визита во Францию, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Укрінформ.

Причины переноса переговоров

Зеленский напомнил, что переговоры были перенесены по просьбе американской стороны из-за войны против Ирана. 

"Там целая Санта-Барбара с этими переговорами - из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация с безопасностью не позволяют им сейчас выезжать с территории США", - сказал президент.

Различные позиции США и РФ

Украина, по словам Зеленского, подтвердила готовность прилететь в Майами или Вашингтон, в зависимости от выбора американцев. В свою очередь, российская сторона предложила альтернативные локации - Турцию или Швейцарию, но США не согласились на этот вариант.

"Мы сразу сказали, что готовы к встрече на следующей неделе, мы готовимся к встрече и в Америке, и в Швейцарии, и в Турции, и даже, если не побоятся, в Эмиратах", - заявил глава государства, добавив, что то, состоятся ли переговоры, зависит от американцев.

Что предшествовало?

Топ комментарии
До чого тут "Санта Барбара", коли це черговий сезон " Слуга народу"?!
13.03.2026 21:08 Ответить
росії зараз не до переговорів - треба мільярди рубати швидше на нафте.
13.03.2026 21:15 Ответить
Санта-Барбару де-факто влаштувало саме зелене нікчемне чмо, яке чомусь вирішило, що воно саме хитре і зможе обвести всіх навколо пальця. Фактично, вже ніхто не хоче вести з хрипатим торчком ніяких пермовин, які апріорі нічим не закінчаться, оскільки головна мета мародера - не укладення миру, а затягування війни як можна довше, щоб не проводити вибори.
13.03.2026 21:21 Ответить
13.03.2026 21:08 Ответить
Якби ж був результат цих переговорів - кацапи ж окрім капітуляції ні на що не згодні
13.03.2026 21:11 Ответить
Капітуляції теж бувають різними. Капітуляція Японії в 1945 сильно відрізнялася від капітуляції Німеччини.
13.03.2026 21:18 Ответить
якщо не буде "капітуляції", є два інші сценарії: заморожування війни (якщо ми створимо ядерну зброю), прорив фронту з окупацією України.

то який ви оберете?
13.03.2026 21:24 Ответить
Зупиняти війну кацапи не хочуть - в нас один варіант - більше зброї і відбиватись - бо вести серйозні переговори про перемир"я можна тоді коли на фронті стабілізація
13.03.2026 21:33 Ответить
Виготовити свою атомну зброю. За 3-4, макс. 5 років думаю що можливо.
13.03.2026 21:58 Ответить
Можна - в Індії і Пакистану є ядерка але це не мішає їм час від часу бодатися
13.03.2026 22:03 Ответить
Тебе,а разом з тобою нас усіх,розводять
13.03.2026 21:11 Ответить
13.03.2026 21:15 Ответить
Зєля, з клованом ніхто не хоче говорити. Ну, щоб світ не ржав.
13.03.2026 21:16 Ответить
оманський даун за 4 роки не зробив ядерку, і тепер думає, що хтось з ним буде на рівних розмовляти
13.03.2026 21:19 Ответить
13.03.2026 21:21 Ответить
А НАФІГА?????? США і РФ проти нас. Слухати 100 раз як ці 2 утирка будуть казати "цели СВО будут исполнени"?

******* США і РФ - союзники
13.03.2026 21:22 Ответить
з перемовинами ,від самого початку "рашистський квартал" згідно сценарію рашистського режисера куйла
13.03.2026 21:30 Ответить
Остапа понєсло, нам це не на руку.
Заткніть йому їбало
13.03.2026 21:33 Ответить
Встрєча на Ельбє, расчєт на бєрєгу. Пароль прежній -два пальца в ж#пє.
13.03.2026 21:33 Ответить
13.03.2026 21:37 Ответить
Вже не має значення, де і як, важливо те, що ЗЕ ніхто не сприймає, а путінській наволочі підіграють - це очевидно й помітно; ЗЕ не цікавить світ, йому цікаве полювання на ТЦК-сафарі, до останнього українця...ЗЕ розквітнув, бо його ніхто не чіпає з приводу переговорів, влада - за кермом...
13.03.2026 21:55 Ответить
у нас санта барбара з 2019 року!
13.03.2026 21:58 Ответить
Коли вже цей цирк закінчиться? Санта-ска-барбару згадав...Ти ще блть "рабиню-ізауру" згадай!
13.03.2026 21:59 Ответить
"Просто Мария" тоже сойдет).
13.03.2026 22:00 Ответить
Як заткнути це хлебало та фонтан балабольства? Це що,стендап дурний після потужного занюха?
13.03.2026 22:10 Ответить
Лошара. Хто в світі тебе, совкодр$чера? зрозуміє, з "Санта-Барбарою"?
13.03.2026 22:24 Ответить
 
 