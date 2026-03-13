Зеленский о трехсторонних переговорах: "Целая Санта-Барбара", место и время до сих пор не согласованы

Украина готова к новому раунду мирных переговоров с США и Россией, однако место встречи и время до сих пор не согласованы из-за различия позиций Вашингтона и Москвы - там "целая Санта-Барбара".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам по итогам визита во Францию, сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Укрінформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Причины переноса переговоров

Зеленский напомнил, что переговоры были перенесены по просьбе американской стороны из-за войны против Ирана.

"Там целая Санта-Барбара с этими переговорами - из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация с безопасностью не позволяют им сейчас выезжать с территории США", - сказал президент.

Различные позиции США и РФ

Украина, по словам Зеленского, подтвердила готовность прилететь в Майами или Вашингтон, в зависимости от выбора американцев. В свою очередь, российская сторона предложила альтернативные локации - Турцию или Швейцарию, но США не согласились на этот вариант.

"Мы сразу сказали, что готовы к встрече на следующей неделе, мы готовимся к встрече и в Америке, и в Швейцарии, и в Турции, и даже, если не побоятся, в Эмиратах", - заявил глава государства, добавив, что то, состоятся ли переговоры, зависит от американцев.

Что предшествовало?

