Зеленский - Трампу: Для мира давить нужно не на меня, а на Путина
Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы американский лидер Дональд Трамп усилил давление на диктатора РФ Владимира Путина - и перестал давить на него для достижения урегулирования войны.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства сказал в интервью Welt и Politico.
О переговорах и роли США
Украинский лидер заявил, что его народ "устал", но моральный дух все еще высок и он не готов принять ультиматумы России по территориальным уступкам. В интервью Зеленский четко дал понять, что влияние Трампа все равно будет ключевым.
"Нам нужны переговоры. Мы их поддерживаем. Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят покончить с этой войной. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня", - подчеркнул он.
Гарантии от США
- Его комментарии прозвучали через неделю после того, как Трамп выразил новое разочарование Зеленским, заявив ранее, что лидер Украины должен "взяться за дело" и заключить соглашение.
Переговоры с посланцами Трампа в декабре показали, что США готовы предоставить Украине определенную форму гарантий безопасности, что станет основой для любого мирного соглашения. Однако, по словам Зеленского, до сих пор нет деталей о том, как именно будут выглядеть эти обещания.
"Будем честными. Для нас это очень важно, но у нас нет четкого ответа", – сказал он.
"Президент Трамп спросил меня: "Вы верите, что наши гарантии безопасности могут быть сильнее НАТО?" Я ответил: "Да, сегодня это зависит от вас. Это зависит от вас, господин президент. Пусть Бог благословит нас, если мы получим гарантии безопасности, сильнее НАТО. Но что будет после вас? И что будет после меня?" – добавил Зеленский.
Ні, то юля своїх.. а тиснути - на лохів..
А переговори? Можливо перейдуть у інший формат із залученням європейців і Китаю. Хоча на це ймовірність невисока.
Після очікуваного провалу весняно-літнього наступу армії пітьми та стрибкоподібного зростання інтенсивності та глибини повітряних ударів по об'єктах рашистів на їхній території ***** саме звернеться до Туреччини чи Китаю із пропозицією про перемир'я.
США втягнуті у війну в Ірані сприяють положенню росії через ціни на нафту.
і зеленський це знає. а тому він лише робить вид що хоче миру. зеленський краще поховає ще 100-200тис людей за наступний рік щоб лишитися у влади, щоб народ призабув міндіча та шурму, як було з бакановим, ніж вивезти кілька тисяч з Донеччини. та вийти по трупах на кращі рейтинги, у його планах.
ОЙ! А як саме виглядають обіцянки янєлоха знає увесь світ (тому вже спілкується з найвеличнішим лише з огляду на дипломатичний етикет, але при можливості уникнення зустрічі робить усе, щоб так і сталося).
Ну а після "$4 000 зарплати вчителям", "мільярду дерев", "ураїнського Діснейленду", "кожен з нас преЗЕдент", "прийде весна - саджати будемо", "якщо знайдуть мого Свинарчука", "я йду на один термін", "якщо я не закінчу війну..." і, особливо, "травневих шашликів" (і це все ДО 24.02.22) не тільки знають, а й власним життям відчули українці.
У мене багато епітетів для позначення діяльності Зеленського В.О., але якщо треба коротко і всеосяжно надати йому характеристику, то мені на думку спадає лише одне слово - ВОРОГ.
"Я ваш вирок" правду сказав, вже сім років його здихатись не можемо;
"Мільярд дерев", Каховське водосховище кацапи зірвали і є мільярд заджанців верби, в з о це забезпечив зелений ЛІДОР зі своїм кодлом розмінувавши Чонгар і відвівши війська з перешийку;
Та багато чого він виконав з того, що обіцяв. Проблема в тому, що він то кацапам обіцяв, а дегерати думали що їм.
2. Так, так справи не вирішують... і що?
3. Так, це шоу для зелохторату
4. На жаль, дивляться та навіть зеленому ордени дають
Зеленському знову США на анус надавили?!
Тебе Володя давно пора пи#дити, 👊 бо словами до тебе не доходить!