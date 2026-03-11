Зеленский - Трампу: Для мира давить нужно не на меня, а на Путина

Фото: Leo Fawkes/BBC/72 Films

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы американский лидер Дональд Трамп усилил давление на диктатора РФ Владимира Путина - и перестал давить на него для достижения урегулирования войны.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства сказал в интервью Welt и Politico.

О переговорах и роли США

Украинский лидер заявил, что его народ "устал", но моральный дух все еще высок и он не готов принять ультиматумы России по территориальным уступкам. В интервью Зеленский четко дал понять, что влияние Трампа все равно будет ключевым.

"Нам нужны переговоры. Мы их поддерживаем. Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят покончить с этой войной. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня", - подчеркнул он.

Гарантии от США

Его комментарии прозвучали через неделю после того, как Трамп выразил новое разочарование Зеленским, заявив ранее, что лидер Украины должен "взяться за дело" и заключить соглашение.

Переговоры с посланцами Трампа в декабре показали, что США готовы предоставить Украине определенную форму гарантий безопасности, что станет основой для любого мирного соглашения. Однако, по словам Зеленского, до сих пор нет деталей о том, как именно будут выглядеть эти обещания.

"Будем честными. Для нас это очень важно, но у нас нет четкого ответа", – сказал он.

"Президент Трамп спросил меня: "Вы верите, что наши гарантии безопасности могут быть сильнее НАТО?" Я ответил: "Да, сегодня это зависит от вас. Это зависит от вас, господин президент. Пусть Бог благословит нас, если мы получим гарантии безопасности, сильнее НАТО. Но что будет после вас? И что будет после меня?" – добавил Зеленский.

