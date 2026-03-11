РУС
2 400 34

Зеленский - Трампу: Для мира давить нужно не на меня, а на Путина

Президент Владимир Зеленский
Фото: Leo Fawkes/BBC/72 Films

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы американский лидер Дональд Трамп усилил давление на диктатора РФ Владимира Путина - и перестал давить на него для достижения урегулирования войны.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, глава государства сказал в интервью Welt и Politico.

О переговорах и роли США

Украинский лидер заявил, что его народ "устал", но моральный дух все еще высок и он не готов принять ультиматумы России по территориальным уступкам. В интервью Зеленский четко дал понять, что влияние Трампа все равно будет ключевым.

"Нам нужны переговоры. Мы их поддерживаем. Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят покончить с этой войной. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня", - подчеркнул он.

Гарантии от США

  • Его комментарии прозвучали через неделю после того, как Трамп выразил новое разочарование Зеленским, заявив ранее, что лидер Украины должен "взяться за дело" и заключить соглашение.

Переговоры с посланцами Трампа в декабре показали, что США готовы предоставить Украине определенную форму гарантий безопасности, что станет основой для любого мирного соглашения. Однако, по словам Зеленского, до сих пор нет деталей о том, как именно будут выглядеть эти обещания.

"Будем честными. Для нас это очень важно, но у нас нет четкого ответа", – сказал он.

"Президент Трамп спросил меня: "Вы верите, что наши гарантии безопасности могут быть сильнее НАТО?" Я ответил: "Да, сегодня это зависит от вас. Это зависит от вас, господин президент. Пусть Бог благословит нас, если мы получим гарантии безопасности, сильнее НАТО. Но что будет после вас? И что будет после меня?" – добавил Зеленский.

Топ комментарии
Старый анекдот из 80-х…
грузин хочет впечатлить барышню. Остановил Чайку, предлагает водителю:
- я буду стоять я углом; сяду, привезешь меня за угол; я выйду и скажу - до завтра, вася! 25 р.
Водитель согласен.
На следующий день водитель высаживает грузина из Чайки перед барышней…
Грузин: до завтра, вася!
Водитель: товарищ замминистра! А не могли бы вы мне до завтра одолжить 400 р.? У меня как раз очередь подошла холодильник купить… А завтра я вам отдам!
Грузин подходит к водителю. Дает 400 р. И говорит:
- Маладэц, пилять!
11.03.2026 20:52
"Мій народ"?А ти не...
11.03.2026 20:55
Ішак тепер в броньованих памперсах. Тож тепер воно "герой", але сморід все одно нікуди не зникне.
11.03.2026 21:13
11.03.2026 20:52
"Нам потрібні переговори" - а от кацапи кажуть , що вони їм не потрібні ... одразу 0:1 - на їхню користь
11.03.2026 20:53
Пропонуєш і нам казати, що переговори не потрібні?
11.03.2026 20:55
Взагалі - ще Макіавелі , 500 років тому , радив всім очільникам держав говорити якомога менше ... чим менше говориш - тим розумнішим здаєшся
11.03.2026 21:07
до зєлі це не стосується. він дурник обдовбаний по життю.
11.03.2026 21:08
Це всіх стосується. Але на питання ти так і не відповів. Що робити, щоб було 1-1?
11.03.2026 21:10
Прямо зараз чи взагалі ...?
11.03.2026 21:16
А ти про що думав коли писав свій комент про 0-1? Про зараз, чи про взагалі?
11.03.2026 22:09
Можна казати. Тільки зменшується територія України,а не росії.
11.03.2026 21:45
Ну от. Але більшість цього не хоче усвідомити і грається в незламність.
11.03.2026 22:08
Треба, Вова, треба.
11.03.2026 20:54
"Мій народ"?А ти не...
11.03.2026 20:55
А якже тоді червону доріжку стелили...
Ні, то юля своїх.. а тиснути - на лохів..
11.03.2026 20:55
Треба тиснути і на рашку і на клоуна з його цирковою бандою.
11.03.2026 20:56
Скажить Зеленському, що расія це проксі США, і Трампон буде тиснути саме на Україну.
11.03.2026 20:58
На того хто слабший і лох того і тиснуть, ти вже погорів з міндичами мінімум, в глобальній політиці ти ніщо.
11.03.2026 20:59
После такого заявления Трамп изменит свою политику. Но это не точно. Даже чревато.
11.03.2026 21:04
Бубасіку клованські чухлі подарує...
11.03.2026 21:05
Буба, не надувай щоки, твій "зірковий час" пройшов...
11.03.2026 21:04
лулзи лутать!
11.03.2026 21:05
Ще зо два місяці продовження тієї іранської авантюри Тромба і йому вже буде не до України - внутрішні процеси у США будуть брати своє.
А переговори? Можливо перейдуть у інший формат із залученням європейців і Китаю. Хоча на це ймовірність невисока.
Після очікуваного провалу весняно-літнього наступу армії пітьми та стрибкоподібного зростання інтенсивності та глибини повітряних ударів по об'єктах рашистів на їхній території ***** саме звернеться до Туреччини чи Китаю із пропозицією про перемир'я.
11.03.2026 21:06
а шо на тебе тиснути клоун. в них в обох є компромат на тебе.
11.03.2026 21:06
Ішак тепер в броньованих памперсах. Тож тепер воно "герой", але сморід все одно нікуди не зникне.
11.03.2026 21:13
росіяни не підуть на поступки, бо вважають що людей і зброї, в т.ч. стратег ядерної мають вдосталь, можливостей у них куди більше ніж лише транфсформатори.
США втягнуті у війну в Ірані сприяють положенню росії через ціни на нафту.
і зеленський це знає. а тому він лише робить вид що хоче миру. зеленський краще поховає ще 100-200тис людей за наступний рік щоб лишитися у влади, щоб народ призабув міндіча та шурму, як було з бакановим, ніж вивезти кілька тисяч з Донеччини. та вийти по трупах на кращі рейтинги, у його планах.
11.03.2026 21:18
"...за словами Зеленського, досі немає деталей щодо того, як саме виглядатимуть ці обіцянки" Джерело: https://censor.net/ua/n3604786

ОЙ! А як саме виглядають обіцянки янєлоха знає увесь світ (тому вже спілкується з найвеличнішим лише з огляду на дипломатичний етикет, але при можливості уникнення зустрічі робить усе, щоб так і сталося).
Ну а після "$4 000 зарплати вчителям", "мільярду дерев", "ураїнського Діснейленду", "кожен з нас преЗЕдент", "прийде весна - саджати будемо", "якщо знайдуть мого Свинарчука", "я йду на один термін", "якщо я не закінчу війну..." і, особливо, "травневих шашликів" (і це все ДО 24.02.22) не тільки знають, а й власним життям відчули українці.

У мене багато епітетів для позначення діяльності Зеленського В.О., але якщо треба коротко і всеосяжно надати йому характеристику, то мені на думку спадає лише одне слово - ВОРОГ.
11.03.2026 21:21
Ну чого ж не все він брехав:
"Я ваш вирок" правду сказав, вже сім років його здихатись не можемо;
"Мільярд дерев", Каховське водосховище кацапи зірвали і є мільярд заджанців верби, в з о це забезпечив зелений ЛІДОР зі своїм кодлом розмінувавши Чонгар і відвівши війська з перешийку;
Та багато чого він виконав з того, що обіцяв. Проблема в тому, що він то кацапам обіцяв, а дегерати думали що їм.
11.03.2026 21:44
Перший в світі, хто спілкується з політиками через відосики. Так справи не вирішують, лошара! Це шоу для виборців. Ніхто там твої сценічні потуги з політиків не дивиться.
11.03.2026 21:34
1. Не першій. вже були: муссоліні, алоизовіч, мілей такий же поц
2. Так, так справи не вирішують... і що?
3. Так, це шоу для зелохторату
4. На жаль, дивляться та навіть зеленому ордени дають
11.03.2026 22:27
А что случилось? Требуют чтоб не воровал с бандой? От нигадяи.
11.03.2026 21:34
Зеленський - Трампу: Для миру тиснути потрібно не на мене, а на Путіна.

Зеленському знову США на анус надавили?!
Тебе Володя давно пора пи#дити, 👊 бо словами до тебе не доходить!
11.03.2026 21:40
Кому ты это Володя говоришь?? Педофил трамп это агент кремля! Помощи от него Украине ноль! Нам бы до января 2027 дотерпеть когда начнёт работать новый Конгресс с демократами в большинстве. А пока держимся за Европу и посылаем трампа накуй!
11.03.2026 21:41
 
 