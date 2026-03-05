Зеленский об окончании войны: Словам Путина нельзя доверять
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что обещания российского диктатора Владимира Путина относительно Донбасса не гарантируют мир. Украина не полагается на слова российского лидера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью Rai Italia.
"Почему-то в мире некоторые начали считать правдой слова Путина о том, что если Украины не будет на Донбассе, то война закончится. Несмотря на все слова, которые ранее звучали от России, агрессия только усилилась, и мы просто не можем доверять российской стороне", - отметил Зеленский.
Кремль может использовать паузу для подготовки
И добавил, что Украина может рассматривать переговоры о завершении войны с участием сильных международных посредников.
"Мы должны понять, что, если Украины не будет на Донбассе, не гарантировано, что Путин не продолжит войну. Я бы даже сказал наоборот. Факт – что он продолжит. Не факт – что он продолжит сразу", - сказал Зеленский.
Для восстановления сил российской армии нужно время. Именно поэтому предложения о прекращении боевых действий могут быть попыткой получить паузу для подготовки к новым атакам.
"Ему нужно время, чтобы подготовиться, укомплектовать бригады, дополнительные дивизии и т.д. Для этого нужно время. Вот в это я верю – что ему нужно это время. Но кто дает гарантию, что потом он не продолжит оккупацию?", - подчеркнул Зеленский.
Украина не должна оставлять свои позиции
Также, по его словам, нет оснований для того, чтобы Украина отказывалась от территорий, которые находятся под ее контролем и хорошо укреплены.
"Кроме того, почему мы должны уходить со своей земли, которую мы контролируем? Он не смог на поле боя ничего сделать: нет сил. Он хочет, чтобы мы поверили ему и просто ушли с наших территорий, которые хорошо укреплены. Эти укрепления ограничивают возможности российских войск. Путин понимает, что, если мы уйдем, он сохранит от 300 тысяч до миллиона своих солдат в зависимости от активности и продолжительности наступательных действий на Донбассе. Почему вдруг мы должны ему верить и дарить такие подарки?", - заявил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І друзів своїх долучив, все "на мазі"
Краще скажи чому твій друг Баканов досі не відбуває довічне у камері з неприємними сусідами?
І знайшлося ж в 2019 73% "уставших от вайни"
https://www.5.ua/polityka/popry-vsi-dani-rozvidky-zelenskyi-pobachyv-u-ochakh-putina-bazhannia-zakinchyty-viinu-208051.html "Попри всі дані розвідки": Зеленський побачив в очах Путіна бажання закінчити війну
Без проблем.