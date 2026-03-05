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Новини Припинення війни
2 032 24

Зеленський про закінчення війни: Словам Путіна не можна довіряти

Україна не може покладатися на слова Росії щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що обіцянки російського диктатора Володимира Путіна щодо Донбасу не гарантують мир. Україна не покладається на слова російського лідера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв’ю Rai Italia.

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"Чомусь у світі дехто почав вважати правдою слова Путіна про те, що якщо України не буде на Донбасі, то буде закінчення війни. Попри всі слова, які раніше звучали від Росії, агресія тільки збільшилась, і ми просто не можемо довіряти російській стороні", - зазначив Зеленський.

Кремль може використати паузу для підготовки

Та додав,  що Україна може розглядати переговори щодо завершення війни за участі сильних міжнародних посередників.

"Ми повинні зрозуміти, що, якщо України не буде на Донбасі, не гарантовано, що Путін не продовжить війну. Я б навіть сказав навпаки. Факт – що він продовжить. Не факт – що він продовжить одразу", - сказав Зеленський.

Для відновлення сил російській армії потрібен час. Саме тому пропозиції про припинення бойових дій можуть бути спробою отримати паузу для підготовки до нових атак.

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"Йому потрібен час підготуватись, укомплектувати бригади, додаткові дивізії тощо. Для цього потрібен час. От у це я вірю – що йому потрібен цей час. Але хто дає гарантію, що потім він не продовжить окупацію?", - наголосив Зеленський.

Україна не повинна залишати свої позиції

Також, за його словами, немає підстав для того, щоб Україна відмовлялася від територій, які перебувають під її контролем і добре укріплені.

"Окрім того, чому ми повинні виходити зі своєї землі, яку ми контролюємо? Він не зміг на полі бою нічого зробити: нема сил. Він хоче, щоб ми повірили йому і просто вийшли з наших територій, які добре укріплені. Ці укріплення обмежують можливості російських військ. Путін розуміє, що, якщо ми відійдемо, він збереже від 300 тисяч до мільйона своїх солдатів залежно від активності й тривалості наступальних дій на Донбасі. Чому раптом ми повинні йому вірити і дарувати такі подарунки?", - заявив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28000) путін володимир (25478)
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Топ коментарі
+18
А то без тебе не знали - ЗАЙМИСЬ КОРУПЦІЄЮ ПРИДУРОК.
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05.03.2026 12:29 Відповісти
+16
Твоїм теж.
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05.03.2026 12:32 Відповісти
+15
Як і твоїм!
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05.03.2026 12:32 Відповісти
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А то без тебе не знали - ЗАЙМИСЬ КОРУПЦІЄЮ ПРИДУРОК.
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05.03.2026 12:29 Відповісти
вестерни? вони без роз'яснень не дуже дупля відбивають
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05.03.2026 12:32 Відповісти
Так він і займається...
І друзів своїх долучив, все "на мазі"
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05.03.2026 12:39 Відповісти
Так він з друзями і займається.
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05.03.2026 12:43 Відповісти
Твоїм теж.
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05.03.2026 12:32 Відповісти
твоим тоже, вранье на каждом шагу даже в незначительных делах
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05.03.2026 12:32 Відповісти
Як і твоїм!
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05.03.2026 12:32 Відповісти
То Зегевара рассказывает, шо нужна личная встреча с царем, для "решения вопросов территорий"... Но зато есть План.
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05.03.2026 12:33 Відповісти
Ні - не можна - він своїх планів не міняв
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05.03.2026 12:35 Відповісти
Про те, що ху#ло брехло, нам добре відомо, але ж і ти сам той ще "фрукт".
Краще скажи чому твій друг Баканов досі не відбуває довічне у камері з неприємними сусідами?
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05.03.2026 12:37 Відповісти
іди у відставку і нхй, імпотент йбаний.
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05.03.2026 12:38 Відповісти
А ТЫ ЧЕСТНЫЙ ЧЁРТ !?) ВЫ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ МРАЗИ !!!
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05.03.2026 12:39 Відповісти
Зеленський теж брехун світового масштабу, вірити йому - себе не поважати.
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05.03.2026 12:40 Відповісти
2019 рік - з того ж рота: Порошенко не хоче закінчувати війну. А що зараз? Так хто не хоче?
І знайшлося ж в 2019 73% "уставших от вайни"
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05.03.2026 12:43 Відповісти
Дійшло до жирафа на 9-й день (після чотирьох років масштабної війни). Тяжкими наслідками обернулося для України твоє колишнє бажання заглянути в очі пуйла і домовитися посередині.
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05.03.2026 12:48 Відповісти
Клоуну про це казали у 2019р..але хтось там зазирав в очко хутіну і бачив там мир..
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05.03.2026 12:50 Відповісти
А очам???
https://www.5.ua/polityka/popry-vsi-dani-rozvidky-zelenskyi-pobachyv-u-ochakh-putina-bazhannia-zakinchyty-viinu-208051.html "Попри всі дані розвідки": Зеленський побачив в очах Путіна бажання закінчити війну
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05.03.2026 12:53 Відповісти
А що, вже бажання заглядати в ачько зникло?
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05.03.2026 13:18 Відповісти
Чому ж, може й заглянути, якщо народ попросить.
Без проблем.
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05.03.2026 13:39 Відповісти
А чи можна досі вірити словам зеленого агента кремля? Трохи недавньої історії, березень 2019, за V.O.Zеленського та проти Порошенка напередодні виборів агітують Жириновський, Скабєєва, Охлобистін, Порєчєнков, Поклонська, Губарев, Портнов, Азаров, Шарій... Мудрий нарід зробив так, як того хотіли в кремлі https://www.facebook.com/reel/942320351804469
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05.03.2026 13:31 Відповісти
Це він тільки говорить. Діє по іншому.
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05.03.2026 13:35 Відповісти
Война закончится лишь тогда, когда Путин уйдет на концерт до Кобзона....
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05.03.2026 13:55 Відповісти
''я увідєл мір в ґлазах путіна'' - Зеленський
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05.03.2026 14:31 Відповісти
 
 