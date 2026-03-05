Зеленський про закінчення війни: Словам Путіна не можна довіряти

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що обіцянки російського диктатора Володимира Путіна щодо Донбасу не гарантують мир. Україна не покладається на слова російського лідера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв’ю Rai Italia.

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"Чомусь у світі дехто почав вважати правдою слова Путіна про те, що якщо України не буде на Донбасі, то буде закінчення війни. Попри всі слова, які раніше звучали від Росії, агресія тільки збільшилась, і ми просто не можемо довіряти російській стороні", - зазначив Зеленський.

Кремль може використати паузу для підготовки

Та додав, що Україна може розглядати переговори щодо завершення війни за участі сильних міжнародних посередників.

"Ми повинні зрозуміти, що, якщо України не буде на Донбасі, не гарантовано, що Путін не продовжить війну. Я б навіть сказав навпаки. Факт – що він продовжить. Не факт – що він продовжить одразу", - сказав Зеленський.

Для відновлення сил російській армії потрібен час. Саме тому пропозиції про припинення бойових дій можуть бути спробою отримати паузу для підготовки до нових атак.

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"Йому потрібен час підготуватись, укомплектувати бригади, додаткові дивізії тощо. Для цього потрібен час. От у це я вірю – що йому потрібен цей час. Але хто дає гарантію, що потім він не продовжить окупацію?", - наголосив Зеленський.

Україна не повинна залишати свої позиції

Також, за його словами, немає підстав для того, щоб Україна відмовлялася від територій, які перебувають під її контролем і добре укріплені.

"Окрім того, чому ми повинні виходити зі своєї землі, яку ми контролюємо? Він не зміг на полі бою нічого зробити: нема сил. Він хоче, щоб ми повірили йому і просто вийшли з наших територій, які добре укріплені. Ці укріплення обмежують можливості російських військ. Путін розуміє, що, якщо ми відійдемо, він збереже від 300 тисяч до мільйона своїх солдатів залежно від активності й тривалості наступальних дій на Донбасі. Чому раптом ми повинні йому вірити і дарувати такі подарунки?", - заявив Зеленський.

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