Є "вікно" для досягнення миру до проміжних виборів у США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський бачить можливість для досягнення миру до проміжних виборів у США в листопаді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю Sky News.

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Зустріч з Путіним

Зеленський підтвердив, що готовий зустрітися із російським диктатором для переговорів і зробить усе, щоб досягти миру, але Україна не віддаватиме свої території.

Вплив США

Президент переконаний, що США мають достатньо сил, що припинити війну.

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"Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони про себе думають. І я справді так думаю. І вони справді чинять тиск на Путіна. Вони можуть зупинити цю війну", - сказав він.

Зеленський закликав адміністрацію Трампа посилити санкції проти сімей керівництва РФ та надати Україні більш сучасну зброю, бо це змусить РФ серйозно поставитися до переговорів.

На скільки близький мир?

"Зараз я думаю, що у нас є шанс. Між нами кажучи, що я насправді думаю про наступний рік... це залежить від цих місяців, чи буде у нас шанс закінчити війну до осені. До виборів, важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, ми матимемо (шанс), зараз у нас є це вікно", - вважає глава держави.

Як відомо, проміжні вибори до Палати представників та Сенату відбудуться у листопаді 2026 року.

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