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Новини Припинення війни
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Є "вікно" для досягнення миру до проміжних виборів у США, - Зеленський

Війну можна закнічити до осені: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський бачить можливість для досягнення миру до проміжних виборів у США в листопаді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю Sky News.

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Зустріч з Путіним

Зеленський підтвердив, що готовий зустрітися із російським диктатором для переговорів і зробить усе, щоб досягти миру, але Україна не віддаватиме свої території.

Вплив США

Президент переконаний, що США мають достатньо сил, що припинити війну.

Читайте: Зеленський у День спротиву окупації Криму: Світ фактично заплющив на це очі

"Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони про себе думають. І я справді так думаю. І вони справді чинять тиск на Путіна. Вони можуть зупинити цю війну", - сказав він.

Зеленський закликав адміністрацію Трампа посилити санкції проти сімей керівництва РФ та надати Україні більш сучасну зброю, бо це змусить РФ серйозно поставитися до переговорів.

На скільки близький мир?

"Зараз я думаю, що у нас є шанс. Між нами кажучи, що я насправді думаю про наступний рік... це залежить від цих місяців, чи буде у нас шанс закінчити війну до осені. До виборів, важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, ми матимемо (шанс), зараз у нас є це вікно", - вважає глава держави.

Як відомо, проміжні вибори до Палати представників та Сенату відбудуться у листопаді 2026 року.

Читайте: Зеленський про поступки територіями: РФ не перемагає, а Україна не програє у війні

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) США (26685)
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Топ коментарі
+21
Скотина, де баканов? Де всі решта твої дружбани-крадії?
Навіщо ти розмінувало Чонгар і акваторії Маріуполя? Навіщо відвело бригади з Гостомелю? Чому сказало людям з самого початку наступу сидіти вдома, а не йти захищати Україну? Щоб ***** захопило Україну за 3 дні?
Вікно воно шукає... Суши сухарі!!!
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27.02.2026 11:02 Відповісти
+12
Але буде як завжди. Рішуче-ні! Знаємо проходили від цього незламного
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27.02.2026 10:56 Відповісти
+11
залишилось 2990 шт
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27.02.2026 11:15 Відповісти
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Але буде як завжди. Рішуче-ні! Знаємо проходили від цього незламного
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27.02.2026 10:56 Відповісти
Лідор знайшов спосіб як просрати все,а не тільки донбас.
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27.02.2026 11:16 Відповісти
А після виборів, буде як завжди. Не звертаючи увагу хто переможе. Бо миру треба трампонутому для показу своєї діяльності, а потім він скаже що ми винні і він умиває руки
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27.02.2026 11:00 Відповісти
Вова вали
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27.02.2026 11:00 Відповісти
да немає ніякого "вікна", все це просто мишача возня
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27.02.2026 11:02 Відповісти
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27.02.2026 11:26 Відповісти
Скотина, де баканов? Де всі решта твої дружбани-крадії?
Навіщо ти розмінувало Чонгар і акваторії Маріуполя? Навіщо відвело бригади з Гостомелю? Чому сказало людям з самого початку наступу сидіти вдома, а не йти захищати Україну? Щоб ***** захопило Україну за 3 дні?
Вікно воно шукає... Суши сухарі!!!
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27.02.2026 11:02 Відповісти
на Балі
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27.02.2026 11:07 Відповісти
От саме для того, щоб уникнути таких питань, він і тримається за владу як вош кожуха! І на вибори піде знову, щоб мати недоторканність і ніхто щоб йому таких питань не задавав. Що тут незрозумілого?
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27.02.2026 12:18 Відповісти
Та це я пишу для кончених дебільних 73% від 40%, що прийшли на вибори. Щоб не забували, що вони натворили в 2019.
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27.02.2026 14:03 Відповісти
"ому сказало людям з самого початку наступу сидіти вдома, а не йти захищати Україну?" - Щоби народ не чкурнув за кордон "захищати Україну" =) Ви кстаті з ВПН чи повчаєте українців з Європи?
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27.02.2026 14:44 Відповісти
🚀Десять (!) ракет «Фламінго» просто зараз полетіли атакували територію росії - моніторингові канали
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27.02.2026 11:05 Відповісти
залишилось 2990 шт
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27.02.2026 11:15 Відповісти
А що ще робити? Розмовляти такою ж ідіотською мовою як і трампон. У бубачкі це непоганою виходить. Споріднені душі. При тому,що кацапи ще більші ідіоти.
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27.02.2026 11:09 Відповісти
"Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони про себе думають. І я справді так думаю. І вони справді чинять тиск на Путіна. ( а куйло тисне на Україну ,і саме тому Вони (США) НЕ можуть зупинити цю війну",
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27.02.2026 11:12 Відповісти
В мене є знайома. Вона одне слова вслух каже, а два в умі проговорює. Але вважає, що усі почули усі три. Так і наш президент. Логіку шукати важко.
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27.02.2026 11:18 Відповісти
Воно розуміє, що такими заявами демотивує людей? Чи він настільки тупий?
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27.02.2026 11:16 Відповісти
Ви ще не зрозуміли за кого він ?
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27.02.2026 11:27 Відповісти
Він виконує накази *****.
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27.02.2026 14:04 Відповісти
Дебіл, який мір з рашистами і окупантами? Енергетичного перемир'я яке було тільки в фантазіях Тромба, ще не наївся? До того ж краще нехай Тромб програє вибори ніж примусить Україну до якогось фіктивного перемир'я.
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27.02.2026 11:16 Відповісти
Здається, тут віз попереду кобили.
Спочатку проміжні вибори в США, посилення тиску на рашку, вікно для досягнення миру.
Поки портрет ху"ла буде висіти в Білому домі, миру не буде.
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27.02.2026 11:21 Відповісти
Чому після проміжних виборів буде тиск ?
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27.02.2026 13:51 Відповісти
Це потрібно Трампу, в навіщо це нам ?
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27.02.2026 11:26 Відповісти
ЯК? ЯКЩО УМОВИ ТІ САМІ. Це все дурня для придурків. В цьому спектаклі беруть участь Трамп ЗЕ і Путін

- Путін що показати " не вводьте санкції ось ось мир"
- Трамп - "не ввожу санкції ось ось мир"
- ЗЕ "успокойтесь і не дергайтесь скоро мир"

Хоча всі розуміють що допоки існують українці або рузкіе миру не буде
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27.02.2026 11:27 Відповісти
Якщо території Донбасу і півдня України залишаться за Росією, можете не сумніватися, що Рашка буде захоплювати наступні території: Харків, Дніпро, Миколаїв. Але через декілька років. Подивіться на ті країни, які частково окуповані орками: Грузія, Молдова та іін. Там нормального життя нема і не буде. Так що думайте, а не вірте байкам влади про мир, який насправді є перемовинами про умови капітуляції. Путін вже захопив більшу частину того, що планував, і думає, що зможе ще більше. Трамп прихватив Зеленського на корупції, тому Володя потрохи продавлюється Трампом. А чого Путлеру поспішати, якщо Трамп в кишені, а Зеленський крутиться як вуж на сковородці?
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27.02.2026 11:28 Відповісти
Цей додік колись закриє своє хлєбало? Кожного дня якась словесна менструація. Дуже дратує, й це м"яко сказано.
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27.02.2026 11:30 Відповісти
холуйства не можливо позбавитися, за будь яку ціну!
гундосий криворагульний природжений холуй.
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27.02.2026 11:36 Відповісти
Про окно можно у Чечетова спросить...
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27.02.2026 11:37 Відповісти
Набридля вся ця маячня голохвастівська.
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27.02.2026 11:45 Відповісти
Чи не багато надій та очікувань від Сполучених Штатів? "На Бога надійся, а сам до роботи берися".! Буде краще.
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27.02.2026 11:48 Відповісти
кретин.

- до виборів навіть трампу не підходить, він же назвав термін - до липня. Далі - трамп буде зайнятий внутрішніми справами і перестане сподіватись, що Україна принесе йому якісь рейтинги.

- і все одно зе відверто бреше: нічого не закінчиться навіть до осені, бо зе так накерувався без Залужного, що вже 2+ роки не може зупинити наступ кацапів. І це при тому, що кацапи збирають ударний кулак на Запоріжжя. Як можна п*здіти про майбутнє вікно можливостей, коли кацапи пруть вперед?
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27.02.2026 12:20 Відповісти
За капітуляцією ладен лізти у "вікно".
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27.02.2026 12:25 Відповісти
 
 