Есть "окно" для достижения мира до промежуточных выборов в США, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский видит возможность для достижения мира до промежуточных выборов в США в ноябре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью Sky News.
Встреча с Путиным
Зеленский подтвердил, что готов встретиться с российским диктатором для переговоров и сделает все, чтобы достичь мира, но Украина не будет отдавать свои территории.
Влияние США
Президент убежден, что США имеют достаточно сил, чтобы прекратить войну.
"Соединенные Штаты даже сильнее, чем они о себе думают. И я действительно так думаю. И они действительно оказывают давление на Путина. Они могут остановить эту войну", - сказал он.
Зеленский призвал администрацию Трампа усилить санкции против семей руководства РФ и предоставить Украине более современное оружие, потому что это заставит РФ серьезно отнестись к переговорам.
Насколько близок мир?
"Сейчас я думаю, что у нас есть шанс. Между нами говоря, что я на самом деле думаю о следующем году... это зависит от этих месяцев, будет ли у нас шанс закончить войну до осени. До выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, у нас будет (шанс), сейчас у нас есть это окно", - считает глава государства.
Как известно, промежуточные выборы в Палату представителей и Сенат состоятся в ноябре 2026 года.
Навіщо ти розмінувало Чонгар і акваторії Маріуполя? Навіщо відвело бригади з Гостомелю? Чому сказало людям з самого початку наступу сидіти вдома, а не йти захищати Україну? Щоб ***** захопило Україну за 3 дні?
Вікно воно шукає... Суши сухарі!!!
Спочатку проміжні вибори в США, посилення тиску на рашку, вікно для досягнення миру.
Поки портрет ху"ла буде висіти в Білому домі, миру не буде.
- Путін що показати " не вводьте санкції ось ось мир"
- Трамп - "не ввожу санкції ось ось мир"
- ЗЕ "успокойтесь і не дергайтесь скоро мир"
Хоча всі розуміють що допоки існують українці або рузкіе миру не буде
гундосий криворагульний природжений холуй.
- до виборів навіть трампу не підходить, він же назвав термін - до липня. Далі - трамп буде зайнятий внутрішніми справами і перестане сподіватись, що Україна принесе йому якісь рейтинги.
- і все одно зе відверто бреше: нічого не закінчиться навіть до осені, бо зе так накерувався без Залужного, що вже 2+ роки не може зупинити наступ кацапів. І це при тому, що кацапи збирають ударний кулак на Запоріжжя. Як можна п*здіти про майбутнє вікно можливостей, коли кацапи пруть вперед?