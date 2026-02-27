РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8814 посетителей онлайн
Новости Прекращение войны
2 308 33

Есть "окно" для достижения мира до промежуточных выборов в США, - Зеленский

Войну можно закончить до осени: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский видит возможность для достижения мира до промежуточных выборов в США в ноябре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью Sky News.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Встреча с Путиным

Зеленский подтвердил, что готов встретиться с российским диктатором для переговоров и сделает все, чтобы достичь мира, но Украина не будет отдавать свои территории.

Влияние США

Президент убежден, что США имеют достаточно сил, чтобы прекратить войну.

Читайте: Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма: Мир фактически закрыл на это глаза

"Соединенные Штаты даже сильнее, чем они о себе думают. И я действительно так думаю. И они действительно оказывают давление на Путина. Они могут остановить эту войну", - сказал он.

Зеленский призвал администрацию Трампа усилить санкции против семей руководства РФ и предоставить Украине более современное оружие, потому что это заставит РФ серьезно отнестись к переговорам.

Насколько близок мир?

"Сейчас я думаю, что у нас есть шанс. Между нами говоря, что я на самом деле думаю о следующем году... это зависит от этих месяцев, будет ли у нас шанс закончить войну до осени. До выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, у нас будет (шанс), сейчас у нас есть это окно", - считает глава государства.

Как известно, промежуточные выборы в Палату представителей и Сенат состоятся в ноябре 2026 года.

Читайте: Зеленский об уступках территориями: РФ не побеждает, а Украина не проигрывает в войне

Автор: 

Зеленский Владимир (10631) США (7094)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Скотина, де баканов? Де всі решта твої дружбани-крадії?
Навіщо ти розмінувало Чонгар і акваторії Маріуполя? Навіщо відвело бригади з Гостомелю? Чому сказало людям з самого початку наступу сидіти вдома, а не йти захищати Україну? Щоб ***** захопило Україну за 3 дні?
Вікно воно шукає... Суши сухарі!!!
показать весь комментарий
27.02.2026 11:02 Ответить
+12
Але буде як завжди. Рішуче-ні! Знаємо проходили від цього незламного
показать весь комментарий
27.02.2026 10:56 Ответить
+11
залишилось 2990 шт
показать весь комментарий
27.02.2026 11:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але буде як завжди. Рішуче-ні! Знаємо проходили від цього незламного
показать весь комментарий
27.02.2026 10:56 Ответить
Лідор знайшов спосіб як просрати все,а не тільки донбас.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:16 Ответить
А після виборів, буде як завжди. Не звертаючи увагу хто переможе. Бо миру треба трампонутому для показу своєї діяльності, а потім він скаже що ми винні і він умиває руки
показать весь комментарий
27.02.2026 11:00 Ответить
Вова вали
показать весь комментарий
27.02.2026 11:00 Ответить
да немає ніякого "вікна", все це просто мишача возня
показать весь комментарий
27.02.2026 11:02 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2026 11:26 Ответить
Скотина, де баканов? Де всі решта твої дружбани-крадії?
Навіщо ти розмінувало Чонгар і акваторії Маріуполя? Навіщо відвело бригади з Гостомелю? Чому сказало людям з самого початку наступу сидіти вдома, а не йти захищати Україну? Щоб ***** захопило Україну за 3 дні?
Вікно воно шукає... Суши сухарі!!!
показать весь комментарий
27.02.2026 11:02 Ответить
на Балі
показать весь комментарий
27.02.2026 11:07 Ответить
От саме для того, щоб уникнути таких питань, він і тримається за владу як вош кожуха! І на вибори піде знову, щоб мати недоторканність і ніхто щоб йому таких питань не задавав. Що тут незрозумілого?
показать весь комментарий
27.02.2026 12:18 Ответить
Та це я пишу для кончених дебільних 73% від 40%, що прийшли на вибори. Щоб не забували, що вони натворили в 2019.
показать весь комментарий
27.02.2026 14:03 Ответить
"ому сказало людям з самого початку наступу сидіти вдома, а не йти захищати Україну?" - Щоби народ не чкурнув за кордон "захищати Україну" =) Ви кстаті з ВПН чи повчаєте українців з Європи?
показать весь комментарий
27.02.2026 14:44 Ответить
🚀Десять (!) ракет «Фламінго» просто зараз полетіли атакували територію росії - моніторингові канали
показать весь комментарий
27.02.2026 11:05 Ответить
залишилось 2990 шт
показать весь комментарий
27.02.2026 11:15 Ответить
А що ще робити? Розмовляти такою ж ідіотською мовою як і трампон. У бубачкі це непоганою виходить. Споріднені душі. При тому,що кацапи ще більші ідіоти.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:09 Ответить
"Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони про себе думають. І я справді так думаю. І вони справді чинять тиск на Путіна. ( а куйло тисне на Україну ,і саме тому Вони (США) НЕ можуть зупинити цю війну",
показать весь комментарий
27.02.2026 11:12 Ответить
В мене є знайома. Вона одне слова вслух каже, а два в умі проговорює. Але вважає, що усі почули усі три. Так і наш президент. Логіку шукати важко.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:18 Ответить
Воно розуміє, що такими заявами демотивує людей? Чи він настільки тупий?
показать весь комментарий
27.02.2026 11:16 Ответить
Ви ще не зрозуміли за кого він ?
показать весь комментарий
27.02.2026 11:27 Ответить
Він виконує накази *****.
показать весь комментарий
27.02.2026 14:04 Ответить
Дебіл, який мір з рашистами і окупантами? Енергетичного перемир'я яке було тільки в фантазіях Тромба, ще не наївся? До того ж краще нехай Тромб програє вибори ніж примусить Україну до якогось фіктивного перемир'я.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:16 Ответить
Здається, тут віз попереду кобили.
Спочатку проміжні вибори в США, посилення тиску на рашку, вікно для досягнення миру.
Поки портрет ху"ла буде висіти в Білому домі, миру не буде.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:21 Ответить
Чому після проміжних виборів буде тиск ?
показать весь комментарий
27.02.2026 13:51 Ответить
Це потрібно Трампу, в навіщо це нам ?
показать весь комментарий
27.02.2026 11:26 Ответить
ЯК? ЯКЩО УМОВИ ТІ САМІ. Це все дурня для придурків. В цьому спектаклі беруть участь Трамп ЗЕ і Путін

- Путін що показати " не вводьте санкції ось ось мир"
- Трамп - "не ввожу санкції ось ось мир"
- ЗЕ "успокойтесь і не дергайтесь скоро мир"

Хоча всі розуміють що допоки існують українці або рузкіе миру не буде
показать весь комментарий
27.02.2026 11:27 Ответить
Якщо території Донбасу і півдня України залишаться за Росією, можете не сумніватися, що Рашка буде захоплювати наступні території: Харків, Дніпро, Миколаїв. Але через декілька років. Подивіться на ті країни, які частково окуповані орками: Грузія, Молдова та іін. Там нормального життя нема і не буде. Так що думайте, а не вірте байкам влади про мир, який насправді є перемовинами про умови капітуляції. Путін вже захопив більшу частину того, що планував, і думає, що зможе ще більше. Трамп прихватив Зеленського на корупції, тому Володя потрохи продавлюється Трампом. А чого Путлеру поспішати, якщо Трамп в кишені, а Зеленський крутиться як вуж на сковородці?
показать весь комментарий
27.02.2026 11:28 Ответить
Цей додік колись закриє своє хлєбало? Кожного дня якась словесна менструація. Дуже дратує, й це м"яко сказано.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:30 Ответить
холуйства не можливо позбавитися, за будь яку ціну!
гундосий криворагульний природжений холуй.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:36 Ответить
Про окно можно у Чечетова спросить...
показать весь комментарий
27.02.2026 11:37 Ответить
Набридля вся ця маячня голохвастівська.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:45 Ответить
Чи не багато надій та очікувань від Сполучених Штатів? "На Бога надійся, а сам до роботи берися".! Буде краще.
показать весь комментарий
27.02.2026 11:48 Ответить
кретин.

- до виборів навіть трампу не підходить, він же назвав термін - до липня. Далі - трамп буде зайнятий внутрішніми справами і перестане сподіватись, що Україна принесе йому якісь рейтинги.

- і все одно зе відверто бреше: нічого не закінчиться навіть до осені, бо зе так накерувався без Залужного, що вже 2+ роки не може зупинити наступ кацапів. І це при тому, що кацапи збирають ударний кулак на Запоріжжя. Як можна п*здіти про майбутнє вікно можливостей, коли кацапи пруть вперед?
показать весь комментарий
27.02.2026 12:20 Ответить
За капітуляцією ладен лізти у "вікно".
показать весь комментарий
27.02.2026 12:25 Ответить
 
 