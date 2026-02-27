Есть "окно" для достижения мира до промежуточных выборов в США, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский видит возможность для достижения мира до промежуточных выборов в США в ноябре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью Sky News.

Встреча с Путиным

Зеленский подтвердил, что готов встретиться с российским диктатором для переговоров и сделает все, чтобы достичь мира, но Украина не будет отдавать свои территории.

Влияние США

Президент убежден, что США имеют достаточно сил, чтобы прекратить войну.

"Соединенные Штаты даже сильнее, чем они о себе думают. И я действительно так думаю. И они действительно оказывают давление на Путина. Они могут остановить эту войну", - сказал он.

Зеленский призвал администрацию Трампа усилить санкции против семей руководства РФ и предоставить Украине более современное оружие, потому что это заставит РФ серьезно отнестись к переговорам.

Насколько близок мир?

"Сейчас я думаю, что у нас есть шанс. Между нами говоря, что я на самом деле думаю о следующем году... это зависит от этих месяцев, будет ли у нас шанс закончить войну до осени. До выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, у нас будет (шанс), сейчас у нас есть это окно", - считает глава государства.

Как известно, промежуточные выборы в Палату представителей и Сенат состоятся в ноябре 2026 года.

