Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма: Мир фактически закрыл на это глаза
Президент Владимир Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма подчеркнул, что агрессор не должен получить никакого вознаграждения за войну.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Когда мы говорим, что агрессор не должен получить никакого вознаграждения за войну, чтобы мир был действительно длительным, каждый должен понимать: это не просто слова. Мир, к сожалению, уже имел возможность проверить это 12 лет назад. Российская война против Украины началась с оккупации нашего Крыма, и мир фактически закрыл на это глаза.
Тогдашних лидеров не заинтересовали митинги и сопротивление в Крыму и в целом чувства Украины. Мир советовал Украине молчать. Именно поэтому Путин поверил, что он может позволить себе гораздо большую войну и более жесткое противостояние с Западом", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что 26 февраля - в День сопротивления оккупации Крыма - Украина вспоминает этот глобальный урок.
"Уважаем тех, кто не молчал и не пасовал перед российской агрессией. И настаиваем, что ответственность агрессора за войну является одной из гарантий безопасности, одной из самых сильных предпосылок длительного мира.
Спасибо всем в мире, кто поддерживает нас в этом, участвует в работе нашей Крымской платформы и в других международных форматах, которые напоминают миру о Крыме и о значении его оккупации Россией. Спасибо каждому, кто помогает Украине противостоять российским репрессиям в Крыму, помогает нам возвращать людей из плена и не давать оккупационному режиму укрепляться. Российское присутствие на нашем полуострове служит только войне и ничему больше. Мир должен быть, а значит, Крым – это Украина, и мир должен признавать этот факт неизменно. Qırım evine qaytmalıdır! Слава Украине!" - подытожил он.
День сопротивления оккупации Крыма
Напомним, в Украине 26 февраля - День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Это памятная дата в годовщину проведения митинга крымских татар и украинцев в Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховного Совета Крыма в 2014 году.
26 февраля 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля в Украине Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодной памятной даты.
