Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма: Мир фактически закрыл на это глаза

Президент Владимир Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма подчеркнул, что агрессор не должен получить никакого вознаграждения за войну.

"Когда мы говорим, что агрессор не должен получить никакого вознаграждения за войну, чтобы мир был действительно длительным, каждый должен понимать: это не просто слова. Мир, к сожалению, уже имел возможность проверить это 12 лет назад. Российская война против Украины началась с оккупации нашего Крыма, и мир фактически закрыл на это глаза.



Тогдашних лидеров не заинтересовали митинги и сопротивление в Крыму и в целом чувства Украины. Мир советовал Украине молчать. Именно поэтому Путин поверил, что он может позволить себе гораздо большую войну и более жесткое противостояние с Западом", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что 26 февраля - в День сопротивления оккупации Крыма - Украина вспоминает этот глобальный урок.

"Уважаем тех, кто не молчал и не пасовал перед российской агрессией. И настаиваем, что ответственность агрессора за войну является одной из гарантий безопасности, одной из самых сильных предпосылок длительного мира.



Спасибо всем в мире, кто поддерживает нас в этом, участвует в работе нашей Крымской платформы и в других международных форматах, которые напоминают миру о Крыме и о значении его оккупации Россией. Спасибо каждому, кто помогает Украине противостоять российским репрессиям в Крыму, помогает нам возвращать людей из плена и не давать оккупационному режиму укрепляться. Российское присутствие на нашем полуострове служит только войне и ничему больше. Мир должен быть, а значит, Крым – это Украина, и мир должен признавать этот факт неизменно. Qırım evine qaytmalıdır! Слава Украине!" - подытожил он.

День сопротивления оккупации Крыма

Напомним, в Украине 26 февраля - День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Это памятная дата в годовщину проведения митинга крымских татар и украинцев в Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховного Совета Крыма в 2014 году.

26 февраля 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля в Украине Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодной памятной даты.

