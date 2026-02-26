РУС
Новости Оккупация Крыма
1 295 16

Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма: Мир фактически закрыл на это глаза

День сопротивления оккупации Крыма: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма подчеркнул, что агрессор не должен получить никакого вознаграждения за войну.

Об этом глава государства сообщил в Telegram

Подробности

"Когда мы говорим, что агрессор не должен получить никакого вознаграждения за войну, чтобы мир был действительно длительным, каждый должен понимать: это не просто слова. Мир, к сожалению, уже имел возможность проверить это 12 лет назад. Российская война против Украины началась с оккупации нашего Крыма, и мир фактически закрыл на это глаза.

Тогдашних лидеров не заинтересовали митинги и сопротивление в Крыму и в целом чувства Украины. Мир советовал Украине молчать. Именно поэтому Путин поверил, что он может позволить себе гораздо большую войну и более жесткое противостояние с Западом", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что 26 февраля - в День сопротивления оккупации Крыма - Украина вспоминает этот глобальный урок.

"Уважаем тех, кто не молчал и не пасовал перед российской агрессией. И настаиваем, что ответственность агрессора за войну является одной из гарантий безопасности, одной из самых сильных предпосылок длительного мира.

Спасибо всем в мире, кто поддерживает нас в этом, участвует в работе нашей Крымской платформы и в других международных форматах, которые напоминают миру о Крыме и о значении его оккупации Россией. Спасибо каждому, кто помогает Украине противостоять российским репрессиям в Крыму, помогает нам возвращать людей из плена и не давать оккупационному режиму укрепляться. Российское присутствие на нашем полуострове служит только войне и ничему больше. Мир должен быть, а значит, Крым – это Украина, и мир должен признавать этот факт неизменно. Qırım evine qaytmalıdır! Слава Украине!" - подытожил он.

День сопротивления оккупации Крыма

Напомним, в Украине 26 февраля - День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Это памятная дата в годовщину проведения митинга крымских татар и украинцев в Симферополе в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховного Совета Крыма в 2014 году.

26 февраля 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля в Украине Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодной памятной даты.

Автор: 

Зеленский Владимир (10620) Крым (2935) оккупация (1411) война в Украине (7389)
+18
Ну, особисто ти, гнида, заплющів на це свої поросячи оченятка як раз тоді, коли виконуваоась окупація Криму кацапами і як раз у ті часи ти і давав концерти кацапам у Москві та скакав перед ними по московським саунам.
26.02.2026 13:38 Ответить
+12
Так так, але "нажаль" він тоді не був президентом, він тоді був блазнем-піськограєм і розважав москалів у Москві, на Параші.
26.02.2026 13:41 Ответить
+10
Бубачка,твоя шльондра мєндєль сказала,що ти мудак. Ти заплющиш на це очі?
26.02.2026 13:37 Ответить
Світ,світ,світ... «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»
26.02.2026 13:37 Ответить
Як ти "фактично заплющив очі" на своїх друзів-казнокрадів, яких ти сам призначив, сам прикрив від правосуддя і сам випустив закордон...
26.02.2026 13:42 Ответить
У світу є свої прорблеми, а якраз Зеленський все своє життя був на боці росії. А сьогодні хоче показати себе патріотом.
26.02.2026 13:43 Ответить
А ти розважав московитів в е життя і плюндрував Україну украінців і строруську/українську мову
26.02.2026 13:44 Ответить
ЗЕсерун кремля знову сернув на цілий світ? Паскуда хабадська....
26.02.2026 13:47 Ответить
Якби не знати попередню історію В.Зеленського в період 2013-2019 років, то можна було б сказати, що абсолютно правильні слова. Але ж відразу згадуються радісні фотографії В.Зеленського з Безлєром, жарти про пересування українського кордону "рускімі салдатамі", сонцесяйні фото на фоні Маскви, і відразу виникає огида до просиченої брехнею та лицемірством особи, яка займає посаду Президента України.
26.02.2026 13:54 Ответить
А яка ж огида до мудрого наріту,який обрав це недорозуміння наркоманське президентом.
26.02.2026 14:02 Ответить
Весь світ йому винен. Агресії і війни траплялися всі останні 40 років. Всім було глибоко наплювати. Такий світ.
26.02.2026 13:59 Ответить
Особливо в/ч там опиралися((
26.02.2026 14:00 Ответить
А ХТО З 2014 до 2019 РОКУ
З рососії НЕ ВИЛАЗИВ,
ХТО УКРАЇНУ З ШЛЬОНДРОЮ ПОРІВНЮВАВ?
26.02.2026 14:03 Ответить
Світ винуватий!!! А я ніі! (Те що прої**вторгення за пів року мінімум то пофіг йому)
26.02.2026 14:09 Ответить
Досить вже до світу апелювати... наче ви білі та пухнасті і всі щось винні. У світу є свої проблеми.
26.02.2026 14:14 Ответить
Всі винні окрім самого , а що ти доброго зробив для України ?
26.02.2026 14:43 Ответить
 
 