Принцип самоопределения не может применяться в отношении Крыма и Донбасса, - Гутерриш отверг попытки РФ оправдать оккупацию
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что принцип самоопределения наций не может применяться в отношении Крыма и Донбасса, подчеркнув преобладание принципа территориальной целостности Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил на пресс-конференции.
Что известно?
Так, в ответ на вопрос российского журналиста, может ли ООН рассматривать случай Крыма и Донбасса как такой, к которому следует применить этот принцип, Гутерриш отметил: "Есть два важных принципа. Первый принцип – территориальная целостность государств. Другой принцип – самоопределение народов".
Он отметил, что самоопределение народов возможно только при наличии ряда необходимых условий, сославшись на заключение управления ООН по правовым вопросам.
"Мы пришли к выводу, что принцип самоопределения не может применяться в отношении Крыма и Донбасса, поэтому в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности Украины", – подчеркнул генсек.
Что предшествовало?
По сообщениям пропагандистских СМИ, Москва пытается приравнять ситуацию вокруг Гренландии к своим действиям на оккупированных территориях Украины. В этом контексте РФ обратилась в ООН с запросом о признании права жителей Донбасса и Крыма на самоопределение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кримські татари Чисельність кримських татар в Україні за даними перепису 2001 р. - 248 193, що складає 0,51% населення.
Тобто, максимум - національна автономія на тер. Кримської області. Нормальний варіант.
В кацапів є такий вираз - "трішкин кафтан" - оце вони зараз і натягують його на "скрізь треба гроші, кожного треба підмазати".
Лише такий підхіл до іммігрантів є справедливим чесним для обох сторон.
Можна і покалякати.
Мабуть, вчасно грошей не підвезли. Просто так ТАКЕ не відбувається.