Принцип самоопределения не может применяться в отношении Крыма и Донбасса, - Гутерриш отверг попытки РФ оправдать оккупацию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что принцип самоопределения наций не может применяться в отношении Крыма и Донбасса, подчеркнув преобладание принципа территориальной целостности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил на пресс-конференции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Так, в ответ на вопрос российского журналиста, может ли ООН рассматривать случай Крыма и Донбасса как такой, к которому следует применить этот принцип, Гутерриш отметил: "Есть два важных принципа. Первый принцип – территориальная целостность государств. Другой принцип – самоопределение народов".

Он отметил, что самоопределение народов возможно только при наличии ряда необходимых условий, сославшись на заключение управления ООН по правовым вопросам.

Читайте: Рубио о вопросе Донбасса на мирных переговорах: "Это мост, который еще не перешли"

"Мы пришли к выводу, что принцип самоопределения не может применяться в отношении Крыма и Донбасса, поэтому в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности Украины", – подчеркнул генсек.

Что предшествовало?

По сообщениям пропагандистских СМИ, Москва пытается приравнять ситуацию вокруг Гренландии к своим действиям на оккупированных территориях Украины. В этом контексте РФ обратилась в ООН с запросом о признании права жителей Донбасса и Крыма на самоопределение.

Читайте: Бессент сравнил стратегические намерения в отношении Гренландии с Крымом: "Я верю, что европейцы поймут"