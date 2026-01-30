Принцип самоопределения не может применяться в отношении Крыма и Донбасса, - Гутерриш отверг попытки РФ оправдать оккупацию

Гутерриш о принципе самоопределения для Крыма и Донбасса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что принцип самоопределения наций не может применяться в отношении Крыма и Донбасса, подчеркнув преобладание принципа территориальной целостности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил на пресс-конференции.

Что известно?

Так, в ответ на вопрос российского журналиста, может ли ООН рассматривать случай Крыма и Донбасса как такой, к которому следует применить этот принцип, Гутерриш отметил: "Есть два важных принципа. Первый принцип – территориальная целостность государств. Другой принцип – самоопределение народов".

Он отметил, что самоопределение народов возможно только при наличии ряда необходимых условий, сославшись на заключение управления ООН по правовым вопросам.

"Мы пришли к выводу, что принцип самоопределения не может применяться в отношении Крыма и Донбасса, поэтому в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности Украины", – подчеркнул генсек.

Что предшествовало?

По сообщениям пропагандистских СМИ, Москва пытается приравнять ситуацию вокруг Гренландии к своим действиям на оккупированных территориях Украины. В этом контексте РФ обратилась в ООН с запросом о признании права жителей Донбасса и Крыма на самоопределение.

+31
Щось у лісі здохло. Вже нема чим посіпак з лопати годувати.
показать весь комментарий
30.01.2026 07:47 Ответить
+19
Шо такоє?зарплату із Крємля задерживают ?
показать весь комментарий
30.01.2026 08:24 Ответить
+16
Російські міньони без грошей залишилися .
показать весь комментарий
30.01.2026 07:49 Ответить
Нема міньйонів - нема мінету.
показать весь комментарий
30.01.2026 10:03 Ответить
показать весь комментарий
30.01.2026 10:55 Ответить
Ну не можна натягнути правову сову на правовоий глобус навіть за гроші. Не існує в природі ані народу Криму, ані народу Донбасу! Нікому самовизначатися. А у росіян (переважають у Криму) є своя чималенька держава -росія! Велкам на Псковщину, косити борщовик...
показать весь комментарий
30.01.2026 11:39 Ответить
Ну, насправді "народ Криму" міг би бути - кримські татари, якби вони були зацікавлені. Типу "корінні мешканці" і все таке.. більшість топонімів у криму саме їхні. Ще й за геноцид (депортацію) могли собі щось вибити. Але вони й не ворухнулися.
показать весь комментарий
30.01.2026 12:23 Ответить
Трохи ворушилися. але за нашими законами їм там отримати окрему державу не світить. Людей мало.

Кримські татари​​ Чисельність кримських татар в Україні за даними перепису 2001 р. - 248 193, що складає 0,51% населення.

Тобто, максимум - національна автономія на тер. Кримської області. Нормальний варіант.
показать весь комментарий
30.01.2026 13:37 Ответить
не могли б татари, бо їх там занадто мало, та і нєфіг.
показать весь комментарий
30.01.2026 14:12 Ответить
Грошей, золота і технологій на купівлю снарядів в Ірані та Сєв.Кореї не вистачає. А тут ще бюрократам ООН треба за "правильні слова" башляти. А нафтогазові доходи торік впали на 40+%...

В кацапів є такий вираз - "трішкин кафтан" - оце вони зараз і натягують його на "скрізь треба гроші, кожного треба підмазати".
показать весь комментарий
30.01.2026 10:55 Ответить
саме цікаве, що Гут'єрреш "відповів на запитання російського журналіста" (а, конткретно, "тасс"у), і касапи вимушені були самі таке друканути.
показать весь комментарий
30.01.2026 08:13 Ответить
...культурна автономія понаєхавших, це що? Якщо понаєхавших щось не задовольняє, то вони мусять чеймодан- вакзал- рідна гавнань, то й усе! Вони в гостях і не мають права диктувати титульній нації, яка їх приютила, якісь свої особливі права і забаганки.
Лише такий підхіл до іммігрантів є справедливим чесним для обох сторон.
показать весь комментарий
30.01.2026 09:03 Ответить
Очікуване,хочуть на міжнародному рівні так би мовити узаконити заволодіння чужими землями через вчинення агресії проти суверенної країни.ООН хоч і безпорадна організація але таке визнання було б просто кринжове та само вбивче..
показать весь комментарий
30.01.2026 10:16 Ответить
потрібно нашій вр внести в конституцію п.ять сусідніх областей рф і заявити в оон що це відповідь ***** і параші дзеркальна відповідь і нехай госдура і пропогандони верещать до потєрі пульса
показать весь комментарий
30.01.2026 10:57 Ответить
Між іншим - ще й історичні підстави можна навести - бо Кубань насправді наша! та й Білгородщина з півднем Воронезької області - Слобожанщина - ким була заселена? отож, козацький край..
показать весь комментарий
30.01.2026 12:26 Ответить
 
 