Принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу, - Гутерріш відкинув спроби РФ виправдати окупацію

Гутерріш про принцип самовизначення для Криму і Донбасу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що принцип самовизначення націй не можу застосовуватися щодо Криму та Донбасу, наголосивши на переважанні принципу територіальної цілісності України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив на пресконференції.

Що відомо?

Так, у відповідь на запитання російського журналіста, чи може ООН розглядати випадок Криму й Донбасу як такий, до якого варто застосувати цей принцип, Гутерріш зазначив: "Є два важливі принципи. Перший принцип – територіальна цілісність держав. Інший принцип – самовизначення народів".

Він зауважив, що самовизначення народів можливе лише за наявності низки необхідних умов, пославшись на висновок управління ООН з правових питань.

"Ми дійшли висновку, що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу, тож у цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України", - наголосив генсек.

Що передувало?

За повідомленнями пропагандистських розЗМІ, Москва намагається прирівняти ситуацію навколо Гренландії до своїх дій на окупованих територіях України. У цьому контексті РФ звернулася в ООН із запитом щодо визнання права жителів Донбасу й Криму на самовизначення.

Щось у лісі здохло. Вже нема чим посіпак з лопати годувати.
30.01.2026 07:47 Відповісти
Шо такоє?зарплату із Крємля задерживают ?
30.01.2026 08:24 Відповісти
Російські міньони без грошей залишилися .
30.01.2026 07:49 Відповісти
Ну не можна натягнути правову сову на правовоий глобус навіть за гроші. Не існує в природі ані народу Криму, ані народу Донбасу! Нікому самовизначатися. А у росіян (переважають у Криму) є своя чималенька держава -росія! Велкам на Псковщину, косити борщовик...
Ну, насправді "народ Криму" міг би бути - кримські татари, якби вони були зацікавлені. Типу "корінні мешканці" і все таке.. більшість топонімів у криму саме їхні. Ще й за геноцид (депортацію) могли собі щось вибити. Але вони й не ворухнулися.
Трохи ворушилися. але за нашими законами їм там отримати окрему державу не світить. Людей мало.

Кримські татари​​ Чисельність кримських татар в Україні за даними перепису 2001 р. - 248 193, що складає 0,51% населення.

Тобто, максимум - національна автономія на тер. Кримської області. Нормальний варіант.
не могли б татари, бо їх там занадто мало, та і нєфіг.
Грошей, золота і технологій на купівлю снарядів в Ірані та Сєв.Кореї не вистачає. А тут ще бюрократам ООН треба за "правильні слова" башляти. А нафтогазові доходи торік впали на 40+%...

В кацапів є такий вираз - "трішкин кафтан" - оце вони зараз і натягують його на "скрізь треба гроші, кожного треба підмазати".
Гутерріш згадав про Крим. а Шашличний не згадує
саме цікаве, що Гут'єрреш "відповів на запитання російського журналіста" (а, конткретно, "тасс"у), і касапи вимушені були самі таке друканути.
...культурна автономія понаєхавших, це що? Якщо понаєхавших щось не задовольняє, то вони мусять чеймодан- вакзал- рідна гавнань, то й усе! Вони в гостях і не мають права диктувати титульній нації, яка їх приютила, якісь свої особливі права і забаганки.
Лише такий підхіл до іммігрантів є справедливим чесним для обох сторон.
Очікуване,хочуть на міжнародному рівні так би мовити узаконити заволодіння чужими землями через вчинення агресії проти суверенної країни.ООН хоч і безпорадна організація але таке визнання було б просто кринжове та само вбивче..
Та не може бути!
Мабуть, вчасно грошей не підвезли. Просто так ТАКЕ не відбувається.
Дідусь проявив принциповість!
потрібно нашій вр внести в конституцію п.ять сусідніх областей рф і заявити в оон що це відповідь ***** і параші дзеркальна відповідь і нехай госдура і пропогандони верещать до потєрі пульса
Між іншим - ще й історичні підстави можна навести - бо Кубань насправді наша! та й Білгородщина з півднем Воронезької області - Слобожанщина - ким була заселена? отож, козацький край..
