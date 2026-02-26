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Новини Окупація Криму
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Зеленський у День спротиву окупації Криму: Світ фактично заплющив на це очі

День спротиву окупації Криму: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський у День спротиву окупації Криму наголосив, що агресор не має отримати жодної винагороди за війну.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Коли ми говоримо, що агресор не повинен отримати жодної винагороди за війну, щоб мир був справді тривалим, кожен має розуміти: це не просто слова. Світ, на жаль, уже мав змогу перевірити це 12 років тому. Російська війна проти України почалася з окупації нашого Криму, і світ фактично заплющив очі на це.

Тодішніх лідерів не зацікавили мітинги й спротив у Криму та загалом почуття України. Світ радив Україні мовчати. Саме тому Путін повірив, що він може дозволити собі значно більшу війну та жорсткіше протистояння із Заходом", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що 26 лютого - у День спротиву окупації Криму - Україна згадує цей глобальний урок.

"Шануємо тих, хто не мовчав та не пасував перед російською агресією. І наполягаємо, що відповідальність агресора за війну є однією з гарантій безпеки, однією з найбільш сильних передумов тривалого миру.

Дякую всім у світі, хто підтримує нас у цьому, бере участь у роботі нашої Кримської платформи та в інших міжнародних форматах, які нагадують світу про Крим та про значення його окупації Росією. Дякую кожному, хто допомагає Україні протистояти російським репресіям у Криму, допомагає нам повертати людей з полону та не давати окупаційному режиму зміцнюватись. Російська присутність на нашому півострові служить тільки війні й нічому більше. Мир має бути, а отже, Крим – це Україна, і світ має визнавати цей факт незмінно. Qırım evine qaytmalıdır! Слава Україні!" - підсумував він.

Також читайте: Принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу, - Гутерріш відкинув спроби РФ виправдати окупацію

День спротиву окупації Криму

Нагадаємо, в Україні 26 лютого - День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Це пам'ятна дата на річницю проведення мітингу кримських татар та українців у Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України і проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму у 2014 році.

26 лютого 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Крим (14092) окупація (6919) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+21
Ну, особисто ти, гнида, заплющів на це свої поросячи оченятка як раз тоді, коли виконуваоась окупація Криму кацапами і як раз у ті часи ти і давав концерти кацапам у Москві та скакав перед ними по московським саунам.
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26.02.2026 13:38 Відповісти
+13
Так так, але "нажаль" він тоді не був президентом, він тоді був блазнем-піськограєм і розважав москалів у Москві, на Параші.
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26.02.2026 13:41 Відповісти
+12
Бубачка,твоя шльондра мєндєль сказала,що ти мудак. Ти заплющиш на це очі?
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26.02.2026 13:37 Відповісти
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Бубачка,твоя шльондра мєндєль сказала,що ти мудак. Ти заплющиш на це очі?
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26.02.2026 13:37 Відповісти
Світ,світ,світ... «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»
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26.02.2026 13:37 Відповісти
Так так, але "нажаль" він тоді не був президентом, він тоді був блазнем-піськограєм і розважав москалів у Москві, на Параші.
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26.02.2026 13:41 Відповісти
Ну, особисто ти, гнида, заплющів на це свої поросячи оченятка як раз тоді, коли виконуваоась окупація Криму кацапами і як раз у ті часи ти і давав концерти кацапам у Москві та скакав перед ними по московським саунам.
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26.02.2026 13:38 Відповісти
Як ти "фактично заплющив очі" на своїх друзів-казнокрадів, яких ти сам призначив, сам прикрив від правосуддя і сам випустив закордон...
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26.02.2026 13:42 Відповісти
У світу є свої прорблеми, а якраз Зеленський все своє життя був на боці росії. А сьогодні хоче показати себе патріотом.
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26.02.2026 13:43 Відповісти
А ти розважав московитів в е життя і плюндрував Україну украінців і строруську/українську мову
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26.02.2026 13:44 Відповісти
ЗЕсерун кремля знову сернув на цілий світ? Паскуда хабадська....
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26.02.2026 13:47 Відповісти
Якби не знати попередню історію В.Зеленського в період 2013-2019 років, то можна було б сказати, що абсолютно правильні слова. Але ж відразу згадуються радісні фотографії В.Зеленського з Безлєром, жарти про пересування українського кордону "рускімі салдатамі", сонцесяйні фото на фоні Маскви, і відразу виникає огида до просиченої брехнею та лицемірством особи, яка займає посаду Президента України.
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26.02.2026 13:54 Відповісти
А яка ж огида до мудрого наріту,який обрав це недорозуміння наркоманське президентом.
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26.02.2026 14:02 Відповісти
ну якщо ти раніше всунув свого пятачка, то мудрий нарід мав вибір які прийшли до фіналу.
Юлія Тимошенко
Петро Порошенко
Володимир Зеленський.
То за кого ти рив своїм пятачком?
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26.02.2026 18:04 Відповісти
Весь світ йому винен. Агресії і війни траплялися всі останні 40 років. Всім було глибоко наплювати. Такий світ.
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26.02.2026 13:59 Відповісти
Особливо в/ч там опиралися((
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26.02.2026 14:00 Відповісти
А ХТО З 2014 до 2019 РОКУ
З рососії НЕ ВИЛАЗИВ,
ХТО УКРАЇНУ З ШЛЬОНДРОЮ ПОРІВНЮВАВ?
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26.02.2026 14:03 Відповісти
Світ винуватий!!! А я ніі! (Те що прої**вторгення за пів року мінімум то пофіг йому)
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26.02.2026 14:09 Відповісти
Досить вже до світу апелювати... наче ви білі та пухнасті і всі щось винні. У світу є свої проблеми.
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26.02.2026 14:14 Відповісти
Всі винні окрім самого , а що ти доброго зробив для України ?
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26.02.2026 14:43 Відповісти
Його виступ більш схожий на лекцію староі і досвідченої повії про святу любов і чисте кохання....
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26.02.2026 17:12 Відповісти
Скільки тупого пафосу, фальші, патетики....Скільки брехні і самолюбування....
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26.02.2026 19:49 Відповісти
На нари ішака!
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26.02.2026 20:43 Відповісти
 
 