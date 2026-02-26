Зеленський у День спротиву окупації Криму: Світ фактично заплющив на це очі

Президент Володимир Зеленський у День спротиву окупації Криму наголосив, що агресор не має отримати жодної винагороди за війну.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Коли ми говоримо, що агресор не повинен отримати жодної винагороди за війну, щоб мир був справді тривалим, кожен має розуміти: це не просто слова. Світ, на жаль, уже мав змогу перевірити це 12 років тому. Російська війна проти України почалася з окупації нашого Криму, і світ фактично заплющив очі на це.



Тодішніх лідерів не зацікавили мітинги й спротив у Криму та загалом почуття України. Світ радив Україні мовчати. Саме тому Путін повірив, що він може дозволити собі значно більшу війну та жорсткіше протистояння із Заходом", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що 26 лютого - у День спротиву окупації Криму - Україна згадує цей глобальний урок.

"Шануємо тих, хто не мовчав та не пасував перед російською агресією. І наполягаємо, що відповідальність агресора за війну є однією з гарантій безпеки, однією з найбільш сильних передумов тривалого миру.



Дякую всім у світі, хто підтримує нас у цьому, бере участь у роботі нашої Кримської платформи та в інших міжнародних форматах, які нагадують світу про Крим та про значення його окупації Росією. Дякую кожному, хто допомагає Україні протистояти російським репресіям у Криму, допомагає нам повертати людей з полону та не давати окупаційному режиму зміцнюватись. Російська присутність на нашому півострові служить тільки війні й нічому більше. Мир має бути, а отже, Крим – це Україна, і світ має визнавати цей факт незмінно. Qırım evine qaytmalıdır! Слава Україні!" - підсумував він.

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День спротиву окупації Криму

Нагадаємо, в Україні 26 лютого - День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Це пам'ятна дата на річницю проведення мітингу кримських татар та українців у Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України і проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму у 2014 році.

26 лютого 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати.

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