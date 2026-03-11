Зеленський – Трампу: Для миру тиснути потрібно не на мене, а на Путіна
Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб американський лідер Дональд Трамп посилив тиск на диктатора РФ Володимира Путіна — і припинив тиснути на нього для досягнення врегулювання війни.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, глава держави сказав у інтерв’ю Welt та Politico.
Про перемовини й роль США
Український лідер заявив, що його народ "втомився", але моральний дух все ще високий і він не готовий прийняти ультиматуми Росії щодо територіальних поступок. В інтерв'ю Зеленський чітко дав зрозуміти, що вплив Трампа все одно буде ключовим.
"Нам потрібні переговори. Ми їх підтримуємо. Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці дійсно хочуть покінчити з цією війною. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібно більше тиску на Росію, а не на мене", - наголосив він.
Гарантії від США
- Його коментарі пролунали через тиждень після того, як Трамп висловив нове розчарування Зеленським, заявивши раніше, що лідер України повинен "взятися за справу" і укласти угоду.
Переговори з посланцями Трампа в грудні показали, що США готові надати Україні певну форму гарантій безпеки, що стане основою для будь-якої мирної угоди. Однак, за словами Зеленського, досі немає деталей щодо того, як саме виглядатимуть ці обіцянки.
"Будьмо чесними. Для нас це дуже важливо, але ми не маємо чіткої відповіді", – сказав він.
"Президент Трамп запитав мене: "Ви вірите, що наші гарантії безпеки можуть бути сильнішими за НАТО?" Я відповів: "Так, сьогодні це залежить від вас. Це залежить від вас, пане президенте. Нехай Бог благословить нас, якщо ми отримаємо гарантії безпеки, сильніші за НАТО. Але що буде після вас? І що буде після мене?" - додав Зеленський.
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грузин хочет впечатлить барышню. Остановил Чайку, предлагает водителю:
- я буду стоять я углом; сяду, привезешь меня за угол; я выйду и скажу - до завтра, вася! 25 р.
Водитель согласен.
На следующий день водитель высаживает грузина из Чайки перед барышней…
Грузин: до завтра, вася!
Водитель: товарищ замминистра! А не могли бы вы мне до завтра одолжить 400 р.? У меня как раз очередь подошла холодильник купить… А завтра я вам отдам!
Грузин подходит к водителю. Дает 400 р. И говорит:
- Маладэц, пилять!
" мій народ..", плюнути в пику за таке.
Ні, то юля своїх.. а тиснути - на лохів..
А переговори? Можливо перейдуть у інший формат із залученням європейців і Китаю. Хоча на це ймовірність невисока.
Після очікуваного провалу весняно-літнього наступу армії пітьми та стрибкоподібного зростання інтенсивності та глибини повітряних ударів по об'єктах рашистів на їхній території ***** саме звернеться до Туреччини чи Китаю із пропозицією про перемир'я.
США втягнуті у війну в Ірані сприяють положенню росії через ціни на нафту.
і зеленський це знає. а тому він лише робить вид що хоче миру. зеленський краще поховає ще 100-200тис людей за наступний рік щоб лишитися у влади, щоб народ призабув міндіча та шурму, як було з бакановим, ніж вивезти кілька тисяч з Донеччини. та вийти по трупах на кращі рейтинги, у його планах.
ОЙ! А як саме виглядають обіцянки янєлоха знає увесь світ (тому вже спілкується з найвеличнішим лише з огляду на дипломатичний етикет, але при можливості уникнення зустрічі робить усе, щоб так і сталося).
Ну а після "$4 000 зарплати вчителям", "мільярду дерев", "ураїнського Діснейленду", "кожен з нас преЗЕдент", "прийде весна - саджати будемо", "якщо знайдуть мого Свинарчука", "я йду на один термін", "якщо я не закінчу війну..." і, особливо, "травневих шашликів" (і це все ДО 24.02.22) не тільки знають, а й власним життям відчули українці.
У мене багато епітетів для позначення діяльності Зеленського В.О., але якщо треба коротко і всеосяжно надати йому характеристику, то мені на думку спадає лише одне слово - ВОРОГ.
"Я ваш вирок" правду сказав, вже сім років його здихатись не можемо;
"Мільярд дерев", Каховське водосховище кацапи зірвали і є мільярд заджанців верби, в з о це забезпечив зелений ЛІДОР зі своїм кодлом розмінувавши Чонгар і відвівши війська з перешийку;
Та багато чого він виконав з того, що обіцяв. Проблема в тому, що він то кацапам обіцяв, а дегерати думали що їм.
2. Так, так справи не вирішують... і що?
3. Так, це шоу для зелохторату
4. На жаль, дивляться та навіть зеленому ордени дають
Зеленському знову США на анус надавили?!
Тебе Володя давно пора пи#дити, 👊 бо словами до тебе не доходить!