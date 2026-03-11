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Новини Мирні перемовини Припинення війни
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Зеленський – Трампу: Для миру тиснути потрібно не на мене, а на Путіна

зеленський,трамп

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб американський лідер Дональд Трамп посилив тиск на диктатора РФ Володимира Путіна — і припинив тиснути на нього для досягнення врегулювання війни.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, глава держави сказав у інтерв’ю Welt та Politico.

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Про перемовини й роль США

Український лідер заявив, що його народ "втомився", але моральний дух все ще високий і він не готовий прийняти ультиматуми Росії щодо територіальних поступок. В інтерв'ю Зеленський чітко дав зрозуміти, що вплив Трампа все одно буде ключовим.

"Нам потрібні переговори. Ми їх підтримуємо. Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці дійсно хочуть покінчити з цією війною. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібно більше тиску на Росію, а не на мене", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про закінчення війни: Словам Путіна не можна довіряти

Гарантії від США

  • Його коментарі пролунали через тиждень після того, як Трамп висловив нове розчарування Зеленським, заявивши раніше, що лідер України повинен "взятися за справу" і укласти угоду.

Переговори з посланцями Трампа в грудні показали, що США готові надати Україні певну форму гарантій безпеки, що стане основою для будь-якої мирної угоди. Однак, за словами Зеленського, досі немає деталей щодо того, як саме виглядатимуть ці обіцянки.

"Будьмо чесними. Для нас це дуже важливо, але ми не маємо чіткої відповіді", – сказав він.

"Президент Трамп запитав мене: "Ви вірите, що наші гарантії безпеки можуть бути сильнішими за НАТО?" Я відповів: "Так, сьогодні це залежить від вас. Це залежить від вас, пане президенте. Нехай Бог благословить нас, якщо ми отримаємо гарантії безпеки, сильніші за НАТО. Але що буде після вас? І що буде після мене?" - додав Зеленський.

Читайте також: У Вашингтоні заявили про можливий прогрес у переговорах щодо війни в Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (28072) перемовини (3825) США (26770) Трамп Дональд (8954) війна в Україні (8539)
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Топ коментарі
+12
Старый анекдот из 80-х…
грузин хочет впечатлить барышню. Остановил Чайку, предлагает водителю:
- я буду стоять я углом; сяду, привезешь меня за угол; я выйду и скажу - до завтра, вася! 25 р.
Водитель согласен.
На следующий день водитель высаживает грузина из Чайки перед барышней…
Грузин: до завтра, вася!
Водитель: товарищ замминистра! А не могли бы вы мне до завтра одолжить 400 р.? У меня как раз очередь подошла холодильник купить… А завтра я вам отдам!
Грузин подходит к водителю. Дает 400 р. И говорит:
- Маладэц, пилять!
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11.03.2026 20:52 Відповісти
+11
до зєлі це не стосується. він дурник обдовбаний по життю.
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11.03.2026 21:08 Відповісти
+9
Ішак тепер в броньованих памперсах. Тож тепер воно "герой", але сморід все одно нікуди не зникне.
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11.03.2026 21:13 Відповісти
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Старый анекдот из 80-х…
грузин хочет впечатлить барышню. Остановил Чайку, предлагает водителю:
- я буду стоять я углом; сяду, привезешь меня за угол; я выйду и скажу - до завтра, вася! 25 р.
Водитель согласен.
На следующий день водитель высаживает грузина из Чайки перед барышней…
Грузин: до завтра, вася!
Водитель: товарищ замминистра! А не могли бы вы мне до завтра одолжить 400 р.? У меня как раз очередь подошла холодильник купить… А завтра я вам отдам!
Грузин подходит к водителю. Дает 400 р. И говорит:
- Маладэц, пилять!
показати весь коментар
11.03.2026 20:52 Відповісти
"Нам потрібні переговори" - а от кацапи кажуть , що вони їм не потрібні ... одразу 0:1 - на їхню користь
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11.03.2026 20:53 Відповісти
Пропонуєш і нам казати, що переговори не потрібні?
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11.03.2026 20:55 Відповісти
Взагалі - ще Макіавелі , 500 років тому , радив всім очільникам держав говорити якомога менше ... чим менше говориш - тим розумнішим здаєшся
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11.03.2026 21:07 Відповісти
до зєлі це не стосується. він дурник обдовбаний по життю.
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11.03.2026 21:08 Відповісти
Це всіх стосується. Але на питання ти так і не відповів. Що робити, щоб було 1-1?
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11.03.2026 21:10 Відповісти
Прямо зараз чи взагалі ...?
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11.03.2026 21:16 Відповісти
А ти про що думав коли писав свій комент про 0-1? Про зараз, чи про взагалі?
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11.03.2026 22:09 Відповісти
Вольдемар и когда молчит умнее не кажется все таки его органика это игра на пианино
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12.03.2026 08:59 Відповісти
Можна казати. Тільки зменшується територія України,а не росії.
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11.03.2026 21:45 Відповісти
Ну от. Але більшість цього не хоче усвідомити і грається в незламність.
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11.03.2026 22:08 Відповісти
Не нагнетай .Последние месяцы это уменьшение знатно притормозилось ,а в последние недели так и вообще территория Украины даже увеличиватся начала
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11.03.2026 23:58 Відповісти
Треба, Вова, треба.
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11.03.2026 20:54 Відповісти
"Мій народ"?А ти не...
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11.03.2026 20:55 Відповісти
Та да, цей виперд..к вже грає з себе " Короля-Сонце", Хванція-єнто Я.
" мій народ..", плюнути в пику за таке.
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11.03.2026 22:59 Відповісти
А якже тоді червону доріжку стелили...
Ні, то юля своїх.. а тиснути - на лохів..
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11.03.2026 20:55 Відповісти
Треба тиснути і на рашку і на клоуна з його цирковою бандою.
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11.03.2026 20:56 Відповісти
Что бы что донбас отдал ,признал оккупированные территории херсонской,запорожской рбластей российскими. Да *****
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12.03.2026 00:00 Відповісти
Що б клоун зі своїми друзями,кумами препинив грабувати Україну, і замісь будування доріг,заміни бруків та іншої непотрібної срані почав розвивати оборонну промисловість і багато чого почав робити для розвитку України,і якщо тобі окрім як віддати донбас,визнати окуповані терріторії сросійськими нічого в твою макітру не приходить ,то ти напевне більший уйобок.
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12.03.2026 09:15 Відповісти
Скажить Зеленському, що расія це проксі США, і Трампон буде тиснути саме на Україну.
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11.03.2026 20:58 Відповісти
На того хто слабший і лох того і тиснуть, ти вже погорів з міндичами мінімум, в глобальній політиці ти ніщо.
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11.03.2026 20:59 Відповісти
Ой дурак .Это в Украине он считай ничто .Но ты бы хотя поинтересовался каков рейтинг зе в той же Европе ,а в сша нелох даже популярнее трампа среди избирателей особенно среди демократов. А демократы на промежуточных выборах в сша побеждают в палате и возможно 50/ 50 в сенате
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12.03.2026 00:04 Відповісти
После такого заявления Трамп изменит свою политику. Но это не точно. Даже чревато.
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11.03.2026 21:04 Відповісти
Бубасіку клованські чухлі подарує...
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11.03.2026 21:05 Відповісти
Буба, не надувай щоки, твій "зірковий час" пройшов...
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11.03.2026 21:04 Відповісти
лулзи лутать!
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11.03.2026 21:05 Відповісти
Ще зо два місяці продовження тієї іранської авантюри Тромба і йому вже буде не до України - внутрішні процеси у США будуть брати своє.
А переговори? Можливо перейдуть у інший формат із залученням європейців і Китаю. Хоча на це ймовірність невисока.
Після очікуваного провалу весняно-літнього наступу армії пітьми та стрибкоподібного зростання інтенсивності та глибини повітряних ударів по об'єктах рашистів на їхній території ***** саме звернеться до Туреччини чи Китаю із пропозицією про перемир'я.
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11.03.2026 21:06 Відповісти
а шо на тебе тиснути клоун. в них в обох є компромат на тебе.
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11.03.2026 21:06 Відповісти
Ішак тепер в броньованих памперсах. Тож тепер воно "герой", але сморід все одно нікуди не зникне.
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11.03.2026 21:13 Відповісти
росіяни не підуть на поступки, бо вважають що людей і зброї, в т.ч. стратег ядерної мають вдосталь, можливостей у них куди більше ніж лише транфсформатори.
США втягнуті у війну в Ірані сприяють положенню росії через ціни на нафту.
і зеленський це знає. а тому він лише робить вид що хоче миру. зеленський краще поховає ще 100-200тис людей за наступний рік щоб лишитися у влади, щоб народ призабув міндіча та шурму, як було з бакановим, ніж вивезти кілька тисяч з Донеччини. та вийти по трупах на кращі рейтинги, у його планах.
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11.03.2026 21:18 Відповісти
Их так и так похоронят сами кацапы даже больше чем 100 тысяч когда если им без боя сдать донбасс они обманут и пойдут дальше ,а они обманут. Так что лучше сейчас потерять 100тысяч чем потом терять сотни, а возможно и миллионы
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12.03.2026 00:08 Відповісти
тупий комент
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12.03.2026 01:26 Відповісти
"...за словами Зеленського, досі немає деталей щодо того, як саме виглядатимуть ці обіцянки" Джерело: https://censor.net/ua/n3604786

ОЙ! А як саме виглядають обіцянки янєлоха знає увесь світ (тому вже спілкується з найвеличнішим лише з огляду на дипломатичний етикет, але при можливості уникнення зустрічі робить усе, щоб так і сталося).
Ну а після "$4 000 зарплати вчителям", "мільярду дерев", "ураїнського Діснейленду", "кожен з нас преЗЕдент", "прийде весна - саджати будемо", "якщо знайдуть мого Свинарчука", "я йду на один термін", "якщо я не закінчу війну..." і, особливо, "травневих шашликів" (і це все ДО 24.02.22) не тільки знають, а й власним життям відчули українці.

У мене багато епітетів для позначення діяльності Зеленського В.О., але якщо треба коротко і всеосяжно надати йому характеристику, то мені на думку спадає лише одне слово - ВОРОГ.
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11.03.2026 21:21 Відповісти
Ну чого ж не все він брехав:
"Я ваш вирок" правду сказав, вже сім років його здихатись не можемо;
"Мільярд дерев", Каховське водосховище кацапи зірвали і є мільярд заджанців верби, в з о це забезпечив зелений ЛІДОР зі своїм кодлом розмінувавши Чонгар і відвівши війська з перешийку;
Та багато чого він виконав з того, що обіцяв. Проблема в тому, що він то кацапам обіцяв, а дегерати думали що їм.
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11.03.2026 21:44 Відповісти
Перший в світі, хто спілкується з політиками через відосики. Так справи не вирішують, лошара! Це шоу для виборців. Ніхто там твої сценічні потуги з політиків не дивиться.
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11.03.2026 21:34 Відповісти
1. Не першій. вже були: муссоліні, алоизовіч, мілей такий же поц
2. Так, так справи не вирішують... і що?
3. Так, це шоу для зелохторату
4. На жаль, дивляться та навіть зеленому ордени дають
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11.03.2026 22:27 Відповісти
А что случилось? Требуют чтоб не воровал с бандой? От нигадяи.
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11.03.2026 21:34 Відповісти
Зеленський - Трампу: Для миру тиснути потрібно не на мене, а на Путіна.

Зеленському знову США на анус надавили?!
Тебе Володя давно пора пи#дити, 👊 бо словами до тебе не доходить!
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11.03.2026 21:40 Відповісти
Кому ты это Володя говоришь?? Педофил трамп это агент кремля! Помощи от него Украине ноль! Нам бы до января 2027 дотерпеть когда начнёт работать новый Конгресс с демократами в большинстве. А пока держимся за Европу и посылаем трампа накуй!
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11.03.2026 21:41 Відповісти
Ну все, Зелю понесло, в руках флеш рояль з козирних карт!
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12.03.2026 01:13 Відповісти
На нашого Лідора може тиснути тільки Ігарь Валєрічь. Ззаду, в сауні...
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12.03.2026 09:06 Відповісти
На зеленського не тиснути потрібно, а роздавити як поганого кліща.
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12.03.2026 09:08 Відповісти
А ***** облизати. І тоді війна закінчиться. Справа ж тільки в нашому кліщі.
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12.03.2026 11:10 Відповісти
 
 