Зеленський - Трампу: Для миру тиснути потрібно не на мене, а на Путіна.

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб американський лідер Дональд Трамп посилив тиск на диктатора РФ Володимира Путіна — і припинив тиснути на нього для досягнення врегулювання війни.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, глава держави сказав у інтерв’ю Welt та Politico.

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Про перемовини й роль США

Український лідер заявив, що його народ "втомився", але моральний дух все ще високий і він не готовий прийняти ультиматуми Росії щодо територіальних поступок. В інтерв'ю Зеленський чітко дав зрозуміти, що вплив Трампа все одно буде ключовим.

"Нам потрібні переговори. Ми їх підтримуємо. Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці дійсно хочуть покінчити з цією війною. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібно більше тиску на Росію, а не на мене", - наголосив він.

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Гарантії від США

Його коментарі пролунали через тиждень після того, як Трамп висловив нове розчарування Зеленським, заявивши раніше, що лідер України повинен "взятися за справу" і укласти угоду.

Переговори з посланцями Трампа в грудні показали, що США готові надати Україні певну форму гарантій безпеки, що стане основою для будь-якої мирної угоди. Однак, за словами Зеленського, досі немає деталей щодо того, як саме виглядатимуть ці обіцянки.

"Будьмо чесними. Для нас це дуже важливо, але ми не маємо чіткої відповіді", – сказав він.

"Президент Трамп запитав мене: "Ви вірите, що наші гарантії безпеки можуть бути сильнішими за НАТО?" Я відповів: "Так, сьогодні це залежить від вас. Це залежить від вас, пане президенте. Нехай Бог благословить нас, якщо ми отримаємо гарантії безпеки, сильніші за НАТО. Але що буде після вас? І що буде після мене?" - додав Зеленський.

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