Зеленський про відмову Трампа від допомоги України з дронами: Це лише риторика

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву лідера США Дональда Трампа, який раніше відмовився від допомоги України у захисті від іранських дронів на Близькому Сході.

Про це він сказав журналістам у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Реакція України

"Риторика –– це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо", - прокоментував Зеленський останню заяву Трампа.

Він також висловив вдячність США за можливість купувати зброю.

"Ми вдячні американцям за те, що у нас продовжуються можливості купувати через програму PURL. І те, що ми купуємо, там і HIMARS, і ракети до Patriot", - додав президент України.

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Заяви Трампа

Нагадаємо, 13 березня американський президент Дональд Трампа заявив, що йому більше не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів, бо війна з Тегераном "скоро завершиться".

Також він визнав, що Росія може "трохи" допомагати Ірану, який атакує бази США на Близькому Сході, хоча раніше відкидав це.

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