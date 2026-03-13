Зеленський про відмову Трампа від допомоги України з дронами: Це лише риторика
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву лідера США Дональда Трампа, який раніше відмовився від допомоги України у захисті від іранських дронів на Близькому Сході.
Про це він сказав журналістам у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Реакція України
"Риторика –– це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо", - прокоментував Зеленський останню заяву Трампа.
Він також висловив вдячність США за можливість купувати зброю.
"Ми вдячні американцям за те, що у нас продовжуються можливості купувати через програму PURL. І те, що ми купуємо, там і HIMARS, і ракети до Patriot", - додав президент України.
Заяви Трампа
- Нагадаємо, 13 березня американський президент Дональд Трампа заявив, що йому більше не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів, бо війна з Тегераном "скоро завершиться".
- Також він визнав, що Росія може "трохи" допомагати Ірану, який атакує бази США на Близькому Сході, хоча раніше відкидав це.
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- не хочу
- ну візьми, дитинко. Ми нікому не казатимемо, що то українські
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