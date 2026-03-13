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Зеленський про відмову Трампа від допомоги України з дронами: Це лише риторика

Індустрія дронів

Зеленський, Трамп

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву лідера США Дональда Трампа, який раніше відмовився від допомоги України у захисті від іранських дронів на Близькому Сході.

Про це він сказав журналістам у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Реакція України

"Риторика –– це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо", - прокоментував Зеленський останню заяву Трампа.

Він також висловив вдячність США за можливість купувати зброю.

"Ми вдячні американцям за те, що у нас продовжуються можливості купувати через програму PURL. І те, що ми купуємо, там і HIMARS, і ракети до Patriot", - додав президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про тристоронні переговори: "Ціла Санта-Барбара", місце та час досі не узгоджені

Заяви Трампа

  • Нагадаємо, 13 березня американський президент Дональд Трампа заявив, що йому більше не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів, бо війна з Тегераном "скоро завершиться".
  • Також він визнав, що Росія може "трохи" допомагати Ірану, який атакує бази США на Близькому Сході, хоча раніше відкидав це.

Також читайте: Україна повинна платити за всю американську зброю, і вона робить це через НАТО, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (28099) Іран (3526) Трамп Дональд (8991) дрони (8485)
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Топ коментарі
+33
Найвеличніший вивчив нове слово - риторіка, навряд він розуміє значення слова, та взагалі воно хоч щось розуміє!
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13.03.2026 21:42 Відповісти
+19
- ну візьми українські дрони-перехоплювачі
- не хочу
- ну візьми, дитинко. Ми нікому не казатимемо, що то українські
- ну добре
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13.03.2026 21:40 Відповісти
+14
старе потужне слово "алгоритм" освоїв, взявся за нове! )
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13.03.2026 21:54 Відповісти

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