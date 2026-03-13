Зеленский об отказе Трампа от помощи Украины с дронами: Это только риторика
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление лидера США Дональда Трампа, который ранее отказался помогать Украине в защите от иранских дронов на Ближнем Востоке.
Об этом он сказал журналистам в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Реакция Украины
"Риторика - это риторика. Главное, чтобы мы знали, что мы делаем", - прокомментировал Зеленский последнее заявление Трампа.
Он также выразил благодарность США за возможность покупать оружие.
"Мы благодарны американцам за то, что у нас сохраняются возможности закупать через программу PURL. И то, что мы покупаем, там и HIMARS, и ракеты к Patriot", - добавил президент Украины.
Заявления Трампа
- Напомним, 13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, потому что война с Тегераном "скоро завершится".
- Также он признал, что Россия может "немного" помогать Ирану, который атакует базы США на Ближнем Востоке, хотя ранее отвергал это.
- ну візьми, дитинко. Ми нікому не казатимемо, що то українські
- ну добре
Трамп дав задню.
Як завжди)
То що ви робите,вже чи не всі починають розуміти,бо все дається зрозуміти по наслідках.