Новости Помощь Украины странам Ближнего Востока
Зеленский об отказе Трампа от помощи Украины с дронами: Это только риторика

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление лидера США Дональда Трампа, который ранее отказался помогать Украине в защите от иранских дронов на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал журналистам в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Реакция Украины

"Риторика - это риторика. Главное, чтобы мы знали, что мы делаем", - прокомментировал Зеленский последнее заявление Трампа.

Он также выразил благодарность США за возможность покупать оружие.

"Мы благодарны американцам за то, что у нас сохраняются возможности закупать через программу PURL. И то, что мы покупаем, там и HIMARS, и ракеты к Patriot", - добавил президент Украины.

Заявления Трампа

  • Напомним, 13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, потому что война с Тегераном "скоро завершится".
  • Также он признал, что Россия может "немного" помогать Ирану, который атакует базы США на Ближнем Востоке, хотя ранее отвергал это.

Топ комментарии
+8
- ну візьми українські дрони-перехоплювачі
- не хочу
- ну візьми, дитинко. Ми нікому не казатимемо, що то українські
- ну добре
13.03.2026 21:40 Ответить
+7
Найвеличніший вивчив нове слово - риторіка, навряд він розуміє значення слова, та взагалі воно хоч щось розуміє!
13.03.2026 21:42 Ответить
+3
Мы знаем, шо они знают то, шо мы знаем. Это главное. (В. Зеленский "Путь бобра", глава 45 "Хрен вам, а не Дубайщину").
13.03.2026 21:44 Ответить
Просто дєнєг нету. Но ви дєржитесь !
13.03.2026 21:38 Ответить
Один шут презирает другого и наоборот
13.03.2026 22:31 Ответить
старе потужне слово "алгоритм" освоїв, взявся за нове! )
13.03.2026 21:54 Ответить
Зеленский будь проще, скажи"Да это всё ******"!! И народ к тебе потянется
13.03.2026 22:14 Ответить
Я його знаю - дуркує - Зеля
13.03.2026 21:43 Ответить
"... бо війна з Тегераном "скоро завершиться""
Трамп дав задню.
Як завжди)
13.03.2026 21:43 Ответить
Да ничего Трамп не дал. Этот человек по натуре полный социопат. Он ненавидит и презирает всех. Даже своё ближайшее окружение.
13.03.2026 22:15 Ответить
це вже "торгівля на крові" чи ще ні? клятий Парашенка
13.03.2026 21:47 Ответить
Це ж добре, що штатам не треба укр. дрони, бо коли наступного разу американські специ прогавлять шахед й той винесе черговий радар за 300 млн $, претензіі будуть до супер-пупер виробника дронів зі США
13.03.2026 21:53 Ответить
Так, саме ЖініусДоналдТрумп, дав гарну рекламу, Інструментам ЗСУ!!!
13.03.2026 22:23 Ответить
"Риторика -- це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо".
То що ви робите,вже чи не всі починають розуміти,бо все дається зрозуміти по наслідках.
13.03.2026 22:01 Ответить
Трамп дебіл - такого дебіла планета не бачила років 200
13.03.2026 22:03 Ответить
Взагалі-то він наш Слоняра
13.03.2026 22:06 Ответить
Какой там слоняра. А тем более наш. Ублюдок редкостный рыжий. Но делать нечего, у него за спиной мощнейшая страна в мире. Приходится считаться. И не только нам
13.03.2026 22:16 Ответить
Може на коліна встать? Бо Трамп принципово не хоче з Барнумом мати справи та тупо принижує його. Щодо дронів, то у США є аналогі шахедів, тож дрони-перехоплювачі не проблема.
13.03.2026 22:07 Ответить
Нам відмовили, але ми все одно туди попремося - якщо перекласти.
13.03.2026 22:11 Ответить
Ти його у двері, а він у вікно...
13.03.2026 22:16 Ответить
А как же заяви Ігора Луценкі що ми зараз сильні як за часів Сагайдачного та Київської Русі? Що всі нам будуть до рота заглядать. Всмислі не нам а лідору плем"я?
13.03.2026 22:21 Ответить
Ну да. Зажопний блазень краще знає. 😁
13.03.2026 22:30 Ответить
 
 