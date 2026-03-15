У США очікують завершення війни з Іраном протягом кількох тижнів

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що війна з Іраном може завершитися найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю Райта американському телеканалу ABC News.

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За словами посадовця, нинішній конфлікт має обмежені часові рамки, а його завершення може відбутися вже у найближчі тижні. У Вашингтоні вважають, що подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від позиції Тегерана та його готовності до політичних домовленостей.

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Райт прогнозує швидке завершення конфлікту

Міністр енергетики США переконаний, що поточна фаза протистояння не затягнеться надовго. Він зазначив, що конфлікт наближається до фінальної стадії.

"Я думаю, що цей конфлікт, безсумнівно, закінчиться протягом найближчих кількох тижнів. Можливо, навіть раніше, але конфлікт закінчиться протягом найближчих кількох тижнів", – заявив Кріс Райт.

Водночас він підкреслив, що Іран, за оцінками американської сторони, прагне укласти певну угоду. Однак, за словами міністра, запропоновані Тегераном умови не є прийнятними для США.

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У США заявляють про ослаблення військового потенціалу Ірану

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американські сили продовжують завдавати ударів по цілях, пов’язаних з іранським режимом. Він наголосив, що операція спрямована на зниження військових можливостей Тегерана та зміну ситуації на Близькому Сході.

Своєю чергою глава Пентагону Піт Гегсет повідомив, що військовий потенціал Ірану вже суттєво ослаблений. За його словами, це стало результатом тривалої кампанії ударів, яку проводили Сполучені Штати разом із Ізраїлем.

У Вашингтоні вважають, що подальший тиск може змусити іранське керівництво піти на переговори та змінити свою позицію щодо врегулювання конфлікту.

Раніше Трамп заявив, що наразі не має наміру укладати угоду з Іраном щодо завершення війни, попри те, що Тегеран, за його словами, зацікавлений у такій домовленості. Очільник Білого дому зазначив, що Іран має повністю відмовитися від ядерних амбіцій.

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