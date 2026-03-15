Американці висловлюють зацікавленість українськими дронами: Ми отримували запити в усіх військових інституціях, - Зеленський
Індустрія дронів
Американські військові зв’язувалися з українськими військовими із запитом експертизи протидії "Шахедам", військові контактують на різних рівнях.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Усі інституції отримали запити
"Американці на нас виходили кілька разів. Було кілька запитів або про допомогу тій чи іншій державі, або про допомогу американцям. Наші військові контактують на різних рівнях. Ми отримували листи, дзвінки і прохання в усіх військових інституціях. Наприклад, я збираю Ставку. Доповідає Паліса: прийшов запит. Доповідає Федоров: прийшов запит. Доповідає Сирський: прийшов запит. Доповідає Гнатов: прийшов запит. І всі вони за столом сформулювали мені запити від Сполучених Штатів. Всі наші інституції отримали ці запити. Ми відреагували на них", - розповів президент.
За його словами, питання української експертизи у захисті від "Шахедів" він також обговорював з лідерами Еміратів, Катару, Саудівської Аравії, Йорданії та Бахрейну.
Що передувало
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не потребують допомоги від України в перехопленні іранських дронів на Близькому Сході, додавши, що "Зеленський – це остання людина, від якої нам потрібна допомога".
Заяви Трампа
- Нагадаємо, 13 березня американський президент Дональд Трампа заявив, що йому більше не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів, бо війна з Тегераном "скоро завершиться".
- Також він визнав, що Росія може "трохи" допомагати Ірану, який атакує бази США на Близькому Сході, хоча раніше відкидав це.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву лідера США Дональда Трампа, який раніше відмовився від допомоги України у захисті від іранських дронів на Близькому Сході, назвавши її "риторикою".
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