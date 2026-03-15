Зеленський - остання людина, від якої нам потрібна допомога, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не потребують допомоги від України в перехопленні іранських дронів на Близькому Сході.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав у телефонному інтерв'ю для NBC News.
Що відомо
Так, на початку цього місяця президент України Володимир Зеленський запропонував США та їхнім союзникам допомогу в перехопленні іранських дронів на Близькому сході.
Своєю чергою Трамп заявив, що "нам не потрібна допомога", і додав, що "Зеленський – це остання людина, від якої нам потрібна допомога".
Водночас президент США відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу від України в галузі технологій перехоплення безпілотників.
Заяви Трампа
- Нагадаємо, 13 березня американський президент Дональд Трампа заявив, що йому більше не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів, бо війна з Тегераном "скоро завершиться".
- Також він визнав, що Росія може "трохи" допомагати Ірану, який атакує бази США на Близькому Сході, хоча раніше відкидав це.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву лідера США Дональда Трампа, який раніше відмовився від допомоги України у захисті від іранських дронів на Близькому Сході, назвавши її "риторикою".
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