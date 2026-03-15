Зеленський - остання людина, від якої нам потрібна допомога, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не потребують допомоги від України в перехопленні іранських дронів на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав у телефонному інтерв'ю для NBC News.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Так, на початку цього місяця президент України Володимир Зеленський запропонував США та їхнім союзникам допомогу в перехопленні іранських дронів на Близькому сході.

Своєю чергою Трамп заявив, що "нам не потрібна допомога", і додав, що "Зеленський – це остання людина, від якої нам потрібна допомога".

Водночас президент США відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу від України в галузі технологій перехоплення безпілотників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран хоче укласти угоду, а я не хочу, - Трамп

Заяви Трампа

Нагадаємо, 13 березня американський президент Дональд Трампа заявив, що йому більше не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів, бо війна з Тегераном "скоро завершиться".

Також він визнав, що Росія може "трохи" допомагати Ірану, який атакує бази США на Близькому Сході, хоча раніше відкидав це.

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву лідера США Дональда Трампа, який раніше відмовився від допомоги України у захисті від іранських дронів на Близькому Сході, назвавши її "риторикою".

Також читайте: Трамп: Я здивований, що Зеленський не хоче укладати мирну угоду