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Новини Допомога України країнам Близького Сходу
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Зеленський - остання людина, від якої нам потрібна допомога, - Трамп

Трамп про Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не потребують допомоги від України в перехопленні іранських дронів на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав у телефонному інтерв'ю для NBC News.

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Що відомо

Так, на початку цього місяця президент України Володимир Зеленський запропонував США та їхнім союзникам допомогу в перехопленні іранських дронів на Близькому сході.

Своєю чергою Трамп заявив, що "нам не потрібна допомога", і додав, що "Зеленський – це остання людина, від якої нам потрібна допомога".

Водночас президент США відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу від України в галузі технологій перехоплення безпілотників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран хоче укласти угоду, а я не хочу, - Трамп

Заяви Трампа

  • Нагадаємо, 13 березня американський президент Дональд Трампа заявив, що йому більше не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів, бо війна з Тегераном "скоро завершиться".
  • Також він визнав, що Росія може "трохи" допомагати Ірану, який атакує бази США на Близькому Сході, хоча раніше відкидав це.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву лідера США Дональда Трампа, який раніше відмовився від допомоги України у захисті від іранських дронів на Близькому Сході, назвавши її "риторикою".

Також читайте: Трамп: Я здивований, що Зеленський не хоче укладати мирну угоду

Автор: 

Зеленський Володимир (28120) США (26804) Трамп Дональд (8998)
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Топ коментарі
+57
Зеленський - остання людина, від якої нам потрібна допомога, а путін нехай навіть трохи допомагає ірану - у мене з ним все одно дуже, дуже хороші стосунки - Трамп
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15.03.2026 10:06 Відповісти
+46
А перша мабуть, це ху...ло.
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15.03.2026 10:00 Відповісти
+46
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15.03.2026 10:05 Відповісти

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