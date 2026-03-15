Зеленский — последний человек, от которого нам нужна помощь, — Трамп

Трамп о Зеленском

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в телефонном интервью для NBC News.

Что известно

Так, в начале этого месяца президент Украины Владимир Зеленский предложил США и их союзникам помощь в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.

В свою очередь Трамп заявил, что "нам не нужна помощь", и добавил, что "Зеленский – это последний человек, от которого нам нужна помощь".

В то же время президент США отказался комментировать, приняли ли США помощь от Украины в области технологий перехвата беспилотников.

Заявления Трампа

  • Напомним, 13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, поскольку война с Тегераном "скоро завершится".
  • Также он признал, что Россия может "немного" помогать Ирану, который атакует базы США на Ближнем Востоке, хотя ранее отвергал это.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление лидера США Дональда Трампа, который ранее отказался от помощи Украины в защите от иранских дронов на Ближнем Востоке, назвав его "риторикой".

А перша мабуть, це ху...ло.
15.03.2026 10:00 Ответить
Зеленський - остання людина, від якої нам потрібна допомога, а путін нехай навіть трохи допомагає ірану - у мене з ним все одно дуже, дуже хороші стосунки - Трамп
15.03.2026 10:06 Ответить
якщо продукує марзами - то маразматик
показать весь комментарий
15.03.2026 09:59 Ответить
Викраде або вб'є Зеленського?((А як не допоможе,і Україна продовжуватиме воювати за Донбас ,то що?((Бомбитиме Україну разом з москалями?(((Думаю українцям треба шукати вже снайпера для рудого покидька ,а не віритит ,що нарешті ці майскіє з шашликами будуть з американцями(Можуть бути,але є нюанс : хто буде шашликом((((((((
15.03.2026 10:00 Ответить
Нам би зі своїм покидьком розібратись. А вже тоді братись за чужих.
15.03.2026 10:06 Ответить
Самовлюбленное рыжее чмо.
15.03.2026 10:02 Ответить
….Сьогодні він ще сказав, що, на його думку, США «зовсім не на боці України».

«Іноді мені здається, що вони ближчі до Путіна, ніж до Зеленського» (тут, я думаю, Зеленський з ним погодиться). Де Вевер також наголосив, що без мандату на переговори в Москві європейці «не за столом переговорів, де американці підштовхуватимуть Україну до ухвалення угоди». "І я вже зараз можу сказати, що це буде погана угода для нас", - додав він
….
15.03.2026 10:02 Ответить
Зеля це як заноза в моїй дупі - Трамп
15.03.2026 10:02 Ответить
ага, не хоче ніяк здаватися пуйлу, падло
15.03.2026 10:08 Ответить
15.03.2026 10:05 Ответить
ой, я вас умоляю.
трамп, ще той кончений утирок, але від його рішень багато чого залежить, у всьому віті.
а, наш криворагульний гундосий природжений холуй і не таке чув у свій бік, на приватних вєчєрінках, у саунах .....
то ж, зе!гниді не звикати.
буде і на далі плазувати та заглядати в очко.
пропонувати дрони та розвідку, торгувати україною.
15.03.2026 10:05 Ответить
Сподіваюсь уЗеленських вистачить глузду залишити цей ...... без коментарів, чи підкацапники литвин- подоляк вже написали бикуватий текст, щоб залишити Україну без американської зброї та розвідданих?
15.03.2026 10:07 Ответить
Ну яка допомога від України, ні в якому разі, а то його гейпартнер ***** (активний *******) образиться
15.03.2026 10:08 Ответить
Ї@ана кацапська підстилка. Тьфу,***. Оце зашкварилися США. Репутацію просрати легко. А відновлювати набагато важче.
15.03.2026 10:08 Ответить
Ну не треба так не треба, для чого ******* про це сто раз на день і кожен день?
15.03.2026 10:08 Ответить
В зеленого недофараона талант союзників перетворювати на ворогів. Ну бог війни однако
15.03.2026 10:09 Ответить
Добре, що не всі американці як Трамп
15.03.2026 10:09 Ответить
Ішак останній покидьок, як і сам рижй маразматик. Але чомусь більшість зосереджена на маразматику, ніж на обкуреному мудаку.
15.03.2026 10:10 Ответить
15.03.2026 10:10 Ответить
Це добре ❤️❤️❤️

Поб'є їх новий перл-харбор , добряче поб'є! 💪💪🙏👍🙂 Через сраку воно краще доходить ніж через слухові нейрони
15.03.2026 10:11 Ответить
Не от Украины,а от шашлычника,выводы нужно делать.
15.03.2026 10:11 Ответить
Зеля ответь этой наглой американской роже со всем своим быдлятским умением. Хоть поржом
15.03.2026 10:11 Ответить
Дві перефірійні країни США та россія просто хотіли влаштувати війнушку по всій Європі, та нічного не виходить, може з Іраном щось вийде і буде куди другий-контур для грошей направити, так-як ніхто не купує б/в станки за золото. А не вийде так Британія згадає що США все ще є колонією з 0% ПДВ та що всю нафту з пушниной треба продавати россії через московський торговий дім з часткою власників Британія/россія 90/10
15.03.2026 10:12 Ответить
Зеля намагався підлизати рудому півню, але в того є дуже хороший друг владімір з яким він вже про все домовився. Дякуючи геніальності Зелі в міжнародних справах нас обісрав рудий півень і паралельно визнав ворогом Іран.
15.03.2026 10:12 Ответить
"Якщо хтось думає як ідіот, говорить як ідіот, чинить як ідіот і виглядає як ідіот, то таки він і є ідіот"
15.03.2026 10:13 Ответить
Коли Трамп розпочинав свою "миротворчу місію", він очевидно, не розраховував на такий опір.Тепер, коли переговори зайшли в глухий кут, найкращий метод, хоч трохи зберегти своє обличчя, це звинуватити Україну. Для країни це не добре, але особисто для "потужного" це грає йому на руку. Зараз у ОПівський тераріум корм підкинуть,заворушаться жаби і почнуть звідусіль квакати оди про незламність та стійкість
"потужного" лідера.) Мимоволі приходить думка, що це відбувається з усіх боків не просто так, а є ланкою в якомусь ланцюжку.
15.03.2026 10:15 Ответить
Пиз..юк - трамп-плін : - Я танцюю анкоріджське танго з Фладіміром х..йловічем....тьфу ..с Фладіміровічем.. і тут телефонує Зеленскій і допомогти бажає.. С Адольфом.. Тьфу з Фладіміром так класно танцювали.. і тут Кіїв.... Ну що... не дивно... він і Стармера послав..так що ще невідомо куди альцгеймер ляже...
15.03.2026 10:18 Ответить
він не про зеленського говорить, а про Україну. знов пуцін нашепотів, що українців нема, а є суцільні злодюги корумповані і навіть немовлята у них сволочі, яких не жалко повбивати
15.03.2026 10:20 Ответить
 
 