Зеленский — последний человек, от которого нам нужна помощь, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в телефонном интервью для NBC News.
Что известно
Так, в начале этого месяца президент Украины Владимир Зеленский предложил США и их союзникам помощь в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.
В свою очередь Трамп заявил, что "нам не нужна помощь", и добавил, что "Зеленский – это последний человек, от которого нам нужна помощь".
В то же время президент США отказался комментировать, приняли ли США помощь от Украины в области технологий перехвата беспилотников.
Заявления Трампа
- Напомним, 13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, поскольку война с Тегераном "скоро завершится".
- Также он признал, что Россия может "немного" помогать Ирану, который атакует базы США на Ближнем Востоке, хотя ранее отвергал это.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление лидера США Дональда Трампа, который ранее отказался от помощи Украины в защите от иранских дронов на Ближнем Востоке, назвав его "риторикой".
«Іноді мені здається, що вони ближчі до Путіна, ніж до Зеленського» (тут, я думаю, Зеленський з ним погодиться). Де Вевер також наголосив, що без мандату на переговори в Москві європейці «не за столом переговорів, де американці підштовхуватимуть Україну до ухвалення угоди». "І я вже зараз можу сказати, що це буде погана угода для нас", - додав він
трамп, ще той кончений утирок, але від його рішень багато чого залежить, у всьому віті.
а, наш криворагульний гундосий природжений холуй і не таке чув у свій бік, на приватних вєчєрінках, у саунах .....
то ж, зе!гниді не звикати.
буде і на далі плазувати та заглядати в очко.
пропонувати дрони та розвідку, торгувати україною.
Поб'є їх новий перл-харбор , добряче поб'є! 💪💪🙏👍🙂 Через сраку воно краще доходить ніж через слухові нейрони
"потужного" лідера.) Мимоволі приходить думка, що це відбувається з усіх боків не просто так, а є ланкою в якомусь ланцюжку.