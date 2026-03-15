Зеленский — последний человек, от которого нам нужна помощь, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в телефонном интервью для NBC News.

Что известно

Так, в начале этого месяца президент Украины Владимир Зеленский предложил США и их союзникам помощь в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.

В свою очередь Трамп заявил, что "нам не нужна помощь", и добавил, что "Зеленский – это последний человек, от которого нам нужна помощь".

В то же время президент США отказался комментировать, приняли ли США помощь от Украины в области технологий перехвата беспилотников.

Заявления Трампа

Напомним, 13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, поскольку война с Тегераном "скоро завершится".

Также он признал, что Россия может "немного" помогать Ирану, который атакует базы США на Ближнем Востоке, хотя ранее отвергал это.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление лидера США Дональда Трампа, который ранее отказался от помощи Украины в защите от иранских дронов на Ближнем Востоке, назвав его "риторикой".

