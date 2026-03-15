Американцы проявляют интерес к украинским дронам: Мы получали запросы во всех военных учреждениях, - Зеленский

Американские военные связывались с украинскими военными с просьбой о проведении экспертизы по противодействию "Шахедам", военные поддерживают контакты на разных уровнях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Все учреждения получили запросы

"Американцы обращались к нам несколько раз. Было несколько запросов либо о помощи тому или иному государству, либо о помощи американцам. Наши военные контактируют на разных уровнях. Мы получали письма, звонки и просьбы во всех военных учреждениях. Например, я собираю Ставку. Докладывает Палиса: пришел запрос. Докладывает Федоров: пришел запрос. Докладывает Сирский: пришел запрос. Докладывает Гнатов: пришел запрос. И все они за столом сформулировали мне запросы от Соединенных Штатов. Все наши институты получили эти запросы. Мы отреагировали на них", - рассказал президент.

По его словам, вопрос украинской экспертизы в защите от "Шахедов" он также обсуждал с лидерами Эмиратов, Катара, Саудовской Аравии, Иордании и Бахрейна.

Что предшествовало

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке, добавив, что "Зеленский – это последний человек, от которого нам нужна помощь".

Заявления Трампа

Напомним, 13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, потому что война с Тегераном "скоро завершится".

Также он признал, что Россия может "немного" помогать Ирану, который атакует базы США на Ближнем Востоке, хотя ранее отрицал это.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление лидера США Дональда Трампа, который ранее отказался от помощи Украины в защите от иранских дронов на Ближнем Востоке, назвав его "риторикой".

