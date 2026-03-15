Американцы проявляют интерес к украинским дронам: Мы получали запросы во всех военных учреждениях, - Зеленский
Американские военные связывались с украинскими военными с просьбой о проведении экспертизы по противодействию "Шахедам", военные поддерживают контакты на разных уровнях.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Все учреждения получили запросы
"Американцы обращались к нам несколько раз. Было несколько запросов либо о помощи тому или иному государству, либо о помощи американцам. Наши военные контактируют на разных уровнях. Мы получали письма, звонки и просьбы во всех военных учреждениях. Например, я собираю Ставку. Докладывает Палиса: пришел запрос. Докладывает Федоров: пришел запрос. Докладывает Сирский: пришел запрос. Докладывает Гнатов: пришел запрос. И все они за столом сформулировали мне запросы от Соединенных Штатов. Все наши институты получили эти запросы. Мы отреагировали на них", - рассказал президент.
По его словам, вопрос украинской экспертизы в защите от "Шахедов" он также обсуждал с лидерами Эмиратов, Катара, Саудовской Аравии, Иордании и Бахрейна.
Что предшествовало
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке, добавив, что "Зеленский – это последний человек, от которого нам нужна помощь".
Заявления Трампа
- Напомним, 13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, потому что война с Тегераном "скоро завершится".
- Также он признал, что Россия может "немного" помогать Ирану, который атакует базы США на Ближнем Востоке, хотя ранее отрицал это.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление лидера США Дональда Трампа, который ранее отказался от помощи Украины в защите от иранских дронов на Ближнем Востоке, назвав его "риторикой".
@ (в перекладі):
"Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї міг бути таємно вивезений на лікування до Москви. Про це повідомляє кувейтське видання Al Jarida з посиланням на джерела.
У статті йдеться про те, що Хаменеї евакуювали секретним рейсом після перших ударів по Тегерану 28 лютого."