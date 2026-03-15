Новости Помощь Украины странам Ближнего Востока
754 15

Американцы проявляют интерес к украинским дронам: Мы получали запросы во всех военных учреждениях, - Зеленский

Зеленский о запросах от США по поводу дронов

Американские военные связывались с украинскими военными с просьбой о проведении экспертизы по противодействию "Шахедам", военные поддерживают контакты на разных уровнях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Все учреждения получили запросы

"Американцы обращались к нам несколько раз. Было несколько запросов либо о помощи тому или иному государству, либо о помощи американцам. Наши военные контактируют на разных уровнях. Мы получали письма, звонки и просьбы во всех военных учреждениях. Например, я собираю Ставку. Докладывает Палиса: пришел запрос. Докладывает Федоров: пришел запрос. Докладывает Сирский: пришел запрос. Докладывает Гнатов: пришел запрос. И все они за столом сформулировали мне запросы от Соединенных Штатов. Все наши институты получили эти запросы. Мы отреагировали на них", - рассказал президент.

По его словам, вопрос украинской экспертизы в защите от "Шахедов" он также обсуждал с лидерами Эмиратов, Катара, Саудовской Аравии, Иордании и Бахрейна.

Что предшествовало

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке, добавив, что "Зеленский – это последний человек, от которого нам нужна помощь".

Заявления Трампа

  • Напомним, 13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, потому что война с Тегераном "скоро завершится".
  • Также он признал, что Россия может "немного" помогать Ирану, который атакует базы США на Ближнем Востоке, хотя ранее отрицал это.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление лидера США Дональда Трампа, который ранее отказался от помощи Украины в защите от иранских дронов на Ближнем Востоке, назвав его "риторикой".

Топ комментарии
Самозакоханий пі**абол, тобі ж вже сказали наскільки на якому ти місці…
15.03.2026 15:01 Ответить
Трамп чітко показав самозакоханому нарцису, де його справжнє місце, однак тупий торчок прагне і далі показати свою важливість для всього світу
15.03.2026 15:07 Ответить
Невже вам не набридло цілий день пустих слів "найвеличнішого" який ні за що не відповідає ,а себе оточив корупціонерами і ворогами.
15.03.2026 15:05 Ответить
15.03.2026 15:01 Ответить
він хоче пересвідчитися ще раз...
показать весь комментарий
15.03.2026 15:21 Ответить
15.03.2026 15:05 Ответить
Надоело и давно. Но это же верховный пересидент, приходится).
15.03.2026 15:15 Ответить
Патологічне брехло
15.03.2026 15:05 Ответить
15.03.2026 15:07 Ответить
Я із задоволенням подивлюсь на пики американців, які отримають пряму заборону на будь-які закупівлі українських дронів. Самі обрали це лайно, тепер самі його і жеріть.
15.03.2026 15:08 Ответить
Не забудь ще додати, що Трамп тупий - розгрібатимемо твій пронос усією країною, буде весело.
15.03.2026 15:08 Ответить
соромно набиватись у помічники коли тобі сцют у очі.
15.03.2026 15:09 Ответить
Соромно -це коли є совість. Обидва не мають такої проблеми.
15.03.2026 15:23 Ответить
сша не стануть колонією України - дональд трамп
15.03.2026 15:19 Ответить
Так трампон каже шо ньЄнАдА...
15.03.2026 15:21 Ответить
Позбиралися всі вилупки кауапсячі намагаються олне ппред одрим покрасуватися у красномовстві обсираючи президента якого самі ж і вибирали бо мали надію на парашмстан то як зеленський казав хер вам а я проста ьюдина скажу відкрито і ррямо сосалки кацапські закрили членоприймачі і подохніть разом з всією парашою
15.03.2026 15:30 Ответить
Тромб, розпочинаючи війну проти Ірану, розраховував на швидку перемогу - капітуляцію противника через хаос і деградацію внаслідок послідовної ліквідації верховних лідерів - аятол. Однак, щось пішло не так.

@ (в перекладі):
"Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї міг бути таємно вивезений на лікування до Москви. Про це повідомляє кувейтське видання Al Jarida з посиланням на джерела.
У статті йдеться про те, що Хаменеї евакуювали секретним рейсом після перших ударів по Тегерану 28 лютого."
15.03.2026 15:41 Ответить
Трампон - пройдисвіт і телепень, весь світ бачить жахливі і дивакувати його витребеньки.
15.03.2026 16:01 Ответить
 
 