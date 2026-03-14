Нетаньяху инициировал разговор с Зеленским о противодействии иранским дронам, - СМИ

Нетаньяху ищет взаимодействия с Зеленским в вопросе противодействия дронам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Украине запрос о проведении беседы с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в субботу, 14 марта, сообщило израильское издание Ynet, информирует Цензор.НЕТ.

Нетаньяху интересует сотрудничество в сфере противодействия иранским дронам

Как отмечает издание, израильский запрос поступил "в контексте большого опыта Украины в перехвате беспилотников иранского производства" и с намерением наладить израильско-украинское сотрудничество в этой сфере.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что такая просьба поступила, отметив, что из-за ограничений в графике беседа еще не состоялась.

Он выразил надежду, что беседа лидеров состоится в начале следующей недели.

Смотрите также: Недостаточно просто иметь перехватчики, нужен опыт, который есть у наших воинов, — Зеленский. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте также: В МИД отреагировали на угрозы Украине со стороны Ирана, назвав их абсурдными

Топ комментарии
+9
У вам Міндічі і Цукермани, от їх і питайте.
14.03.2026 20:58 Ответить
+8
Три роки тому, євреїв просили, допомогти нам, на умовах кооперації, але тоді, нетаньяха був зайнятий- носив діда на "палке" по красной площаде,, в обнімку з путіним...
14.03.2026 21:02 Ответить
+7
То у свого союзника путлєра питав би.
14.03.2026 21:00 Ответить
ініціація зєлі, відбулася на прохання нетаньяхи !!! ))
14.03.2026 20:57 Ответить
У вам Міндічі і Цукермани, от їх і питайте.
14.03.2026 20:58 Ответить
То у свого союзника путлєра питав би.
14.03.2026 21:00 Ответить
Там союзник в один бік. Як технології "Ланцетів" і "Форпостів", так давай-давай.
Як зброю ХАМАС та офіційне ставання на бік Ірану - так ето внутрєннєє дєло россіі.
14.03.2026 21:04 Ответить
Він забув що Ізраїль продав кацапам ліцензію на дрони і що ходив з портретом якогось діда на параді в Москві.
14.03.2026 21:00 Ответить
Було таке.Так можна пригадать що наш Зе їздив у Москву у 2014,коли вже йшла війна на Донбасі,а у кварталі розказував що Україна-актриса з фільмів для дорослих.Багато чого можна пригадать.
14.03.2026 21:14 Ответить
Не можна, а треба
14.03.2026 21:19 Ответить
Ось ти і пригадав.
14.03.2026 21:23 Ответить
З ними не треба мати справу
14.03.2026 21:01 Ответить
з ким з них двох ?
14.03.2026 21:10 Ответить
Три роки тому, євреїв просили, допомогти нам, на умовах кооперації, але тоді, нетаньяха був зайнятий- носив діда на "палке" по красной площаде,, в обнімку з путіним...
14.03.2026 21:02 Ответить
Хтоб міг подумать ще декілька років тому що Ізраїль,який є одним з перших у світі по розробці і застосуванню бойових бпла звернеться до України по допомогу.От прямо без перебільшення можна пишатись нашими інженерами і оборонкою.
14.03.2026 21:04 Ответить
Обміняй одного пісюна на Міндіча.
14.03.2026 21:05 Ответить
Щось в мене мало сподівань на Їзраїль ,країна за час повномаштабної війни майже нічим нам не допомагала ,була лише гуманітарна допомога на 23 мільйона доларів ,більше того не дивлячись на терористичні атаки які підтоимує москва ,Ізраїль і надалі має гарні відносини з росією ,а те що там багато землячків з вкраденими в Україні грошима пофіг на них.
14.03.2026 21:05 Ответить
Я би не радів бо Ізраїль буде руками України воювати, а наш недополеон , я не здивуюсь, коли ще відправить ЗСУ на наземну операцію до Ірану
14.03.2026 21:07 Ответить
Якби тупий зеля не плескав би язиком то Іранські аятоли і досі не знали би про наші перехоплювачі. Але у дебіла ротяка не закривається. Вже догавкався що втратив підтримку США, ще й Ірана на нашу голову не вистачає за яким буде стояти Китай та ще ціла купа фанатиків.
14.03.2026 21:08 Ответить
Якщо подивитися обабіч то зрозуміло що жиди розпочали війну і можна 3
14.03.2026 21:08 Ответить
Віддайте взад бутильовану воду, бинти і намети, що євреї Україні передавали.
І, обов'язково, щоб подякували.
14.03.2026 21:11 Ответить
Згадали ,сердешні,про Україну-поки шахеди бомбили Україну їм було пофіг,зброя що містить елементи чи технології Ізраїлю досі заборонена до передачі Україні! Їм не потрібні перехоплювачі-їм потрібно долучити до авантюри якомога більше країн,більше "рук для загрібання жару" !
14.03.2026 21:12 Ответить
Ні ні ні, ніякій прямий розмови. ШЛАГБАУМ!!!!
Тільки через бізнес- партнерів та друзяк Zе, Міндіча та Цукермана.
14.03.2026 21:13 Ответить
Жидва що в Україні що в Ізраїлі намагаєтьсябудь-яким способом втриматись при владі, аби не загриміти за грати.
14.03.2026 21:17 Ответить
адміне, всіх двбйбів зафіксував?
14.03.2026 21:21 Ответить
А от щось на кшталт єврейва ніколи не чув..
14.03.2026 21:22 Ответить
шта?
14.03.2026 21:34 Ответить
Царьов ти? Скучив по Україні?
14.03.2026 21:36 Ответить
маша, не ний. твій ділдо та хоум відео з псами отримаєш в сбу
14.03.2026 21:37 Ответить
Валинська рєзня 😸
14.03.2026 21:37 Ответить
Тебе зафіксовано.
14.03.2026 21:35 Ответить
маленька, не плач. я двбйбам навіть по суботах не подаю
14.03.2026 21:38 Ответить
Кацапський Ланцет - це ж вони в Євреїв злямчили - чого Ізраїль зупинився - коли Іран сотнями тисяч штампував Шахеди
14.03.2026 21:22 Ответить
У 2010 році між Ізраїлем та Росією був укладений великий контракт у сфері БпЛА. Тоді Росія придбала ліцензію на виробництво ізраїльських розвідувальних дронів:
Searcher II - у Росії отримав назву «Форпост».
Bird-Eye 400 - у Росії отримав назву «Застава».
14.03.2026 21:39 Ответить
Шо, коли в жопу клюнув півннь то переговори запросив? Краще згадай як твоя ***** зім'яла та викинула хліб-сіль в аеропорту коли вас з нею зустрічали...
14.03.2026 21:27 Ответить
Можна нагадати йому про реакцію влади Ізраїля , 4 роки тому , коли Україна в них просила допомогу
14.03.2026 21:32 Ответить
А агент Катару та друг прутіна Бібі не хоче завітати в Ґааґу? Там навіть житлові умови для цього прища створили.
14.03.2026 21:34 Ответить
 
 