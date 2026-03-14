Нетаньяху инициировал разговор с Зеленским о противодействии иранским дронам, - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Украине запрос о проведении беседы с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в субботу, 14 марта, сообщило израильское издание Ynet, информирует Цензор.НЕТ.

Нетаньяху интересует сотрудничество в сфере противодействия иранским дронам

Как отмечает издание, израильский запрос поступил "в контексте большого опыта Украины в перехвате беспилотников иранского производства" и с намерением наладить израильско-украинское сотрудничество в этой сфере.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что такая просьба поступила, отметив, что из-за ограничений в графике беседа еще не состоялась.

Он выразил надежду, что беседа лидеров состоится в начале следующей недели.

Смотрите также: Недостаточно просто иметь перехватчики, нужен опыт, который есть у наших воинов, — Зеленский. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.

Читайте также: В МИД отреагировали на угрозы Украине со стороны Ирана, назвав их абсурдными