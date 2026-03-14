Нетаньяху инициировал разговор с Зеленским о противодействии иранским дронам, - СМИ
Индустрия дронов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Украине запрос о проведении беседы с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом в субботу, 14 марта, сообщило израильское издание Ynet, информирует Цензор.НЕТ.
Нетаньяху интересует сотрудничество в сфере противодействия иранским дронам
Как отмечает издание, израильский запрос поступил "в контексте большого опыта Украины в перехвате беспилотников иранского производства" и с намерением наладить израильско-украинское сотрудничество в этой сфере.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что такая просьба поступила, отметив, что из-за ограничений в графике беседа еще не состоялась.
Он выразил надежду, что беседа лидеров состоится в начале следующей недели.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.
Топ комментарии
+9 Василь Тесляр #615960
показать весь комментарий14.03.2026 20:58 Ответить Ссылка
+8 Evgen Karpenko
показать весь комментарий14.03.2026 21:02 Ответить Ссылка
+7 Ben Dodson
показать весь комментарий14.03.2026 21:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як зброю ХАМАС та офіційне ставання на бік Ірану - так ето внутрєннєє дєло россіі.
І, обов'язково, щоб подякували.
Тільки через бізнес- партнерів та друзяк Zе, Міндіча та Цукермана.
Searcher II - у Росії отримав назву «Форпост».
Bird-Eye 400 - у Росії отримав назву «Застава».