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Нетаньягу ініціював розмову із Зеленським щодо протидії іранським дронам, - ЗМІ

Індустрія дронів

Нетаньягу шукає взаємодії із Зеленським у питанні протидії дронам

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу передав Україні запит на проведення розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Про це в суботу, 14 березня, повідомило ізраїльське видання Ynet, інформує Цензор.НЕТ.

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Нетаньягу цікавить співпраця у сфері протидії іранським дронам

Як зазначає видання, ізраїльський запит надійшов "в контексті великого досвіду України у перехопленні безпілотників іранського виробництва" і з наміром налагодити ізраїльсько-українську співпрацю в цій сфері.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що таке прохання надійшло, зазначивши, що через обмеження у графіку розмова ще не відбулася.

Він висловив сподівання, що розмова лідерів відбудеться на початку наступного тижня.

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Що передувало?

  • Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28120) Ізраїль (1994) Нетаньягу Беньямін (208) перехоплювач (127)
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Топ коментарі
+36
Три роки тому, євреїв просили, допомогти нам, на умовах кооперації, але тоді, нетаньяха був зайнятий- носив діда на "палке" по красной площаде,, в обнімку з путіним...
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14.03.2026 21:02 Відповісти
+34
У вам Міндічі і Цукермани, от їх і питайте.
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14.03.2026 20:58 Відповісти
+33
Він забув що Ізраїль продав кацапам ліцензію на дрони і що ходив з портретом якогось діда на параді в Москві.
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14.03.2026 21:00 Відповісти

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