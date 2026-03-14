Нетаньягу ініціював розмову із Зеленським щодо протидії іранським дронам, - ЗМІ

Індустрія дронів

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу передав Україні запит на проведення розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Про це в суботу, 14 березня, повідомило ізраїльське видання Ynet, інформує Цензор.НЕТ.

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Нетаньягу цікавить співпраця у сфері протидії іранським дронам

Як зазначає видання, ізраїльський запит надійшов "в контексті великого досвіду України у перехопленні безпілотників іранського виробництва" і з наміром налагодити ізраїльсько-українську співпрацю в цій сфері.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що таке прохання надійшло, зазначивши, що через обмеження у графіку розмова ще не відбулася.

Він висловив сподівання, що розмова лідерів відбудеться на початку наступного тижня.

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Що передувало?

Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

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