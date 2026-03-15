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Новини Санкції проти Росії
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Зеленський хоче зустрітися з Трампом: є деякі питання, які стоять на місці

Зеленський про зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже потрібно зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, оскільки є багато питань, які потрібно обговорити, водночас "деякі питання, стоять на місці".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це український президент сказав під час спілкування із журналістами.

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Санкції проти РФ

Так, Зеленський зазначив, що не мав розмови із Трампом щодо санкцій проти РФ, однак необхідно вже зустрітися.

"У мене не було перемовин з президентом Сполучених Штатів Америки щодо санкцій цього разу. Але він українську позицію знає. Я думаю, що в нас є багато питань: і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом", - сказав Зеленський.

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Деякі питання стоять на місці

"Я думаю, нам потрібно зустрічатися вже з президентом. Тому що команди працюють, але у нас є деякі питання, які стоять на місці. Нашим командам потрібно більше працювати над нашою зустріччю", - наголосив президент.

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Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (28120) Трамп Дональд (8998)
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Топ коментарі
+22
Один раз "послали" - замало....
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15.03.2026 15:42 Відповісти
+18
Може краще не треба? 😬 Здається, що після кожних таких «перемовин» стає ще гірше все
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15.03.2026 15:44 Відповісти
+17
Дебіл , тобі мало з ним було розмов? Краще Тромб нехай би зовсім забув про Україну. Більше користі буде ніж знову посипляться обвинувачення що Х'уйло хоче міру а ЗЕ не хоче підписати капітуляцію.
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15.03.2026 15:43 Відповісти

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