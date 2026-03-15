Зеленський хоче зустрітися з Трампом: є деякі питання, які стоять на місці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже потрібно зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, оскільки є багато питань, які потрібно обговорити, водночас "деякі питання, стоять на місці".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це український президент сказав під час спілкування із журналістами.

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Санкції проти РФ

Так, Зеленський зазначив, що не мав розмови із Трампом щодо санкцій проти РФ, однак необхідно вже зустрітися.

"У мене не було перемовин з президентом Сполучених Штатів Америки щодо санкцій цього разу. Але він українську позицію знає. Я думаю, що в нас є багато питань: і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом", - сказав Зеленський.

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Деякі питання стоять на місці

"Я думаю, нам потрібно зустрічатися вже з президентом. Тому що команди працюють, але у нас є деякі питання, які стоять на місці. Нашим командам потрібно більше працювати над нашою зустріччю", - наголосив президент.

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