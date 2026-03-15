Зеленський хоче зустрітися з Трампом: є деякі питання, які стоять на місці
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже потрібно зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, оскільки є багато питань, які потрібно обговорити, водночас "деякі питання, стоять на місці".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це український президент сказав під час спілкування із журналістами.
Санкції проти РФ
Так, Зеленський зазначив, що не мав розмови із Трампом щодо санкцій проти РФ, однак необхідно вже зустрітися.
"У мене не було перемовин з президентом Сполучених Штатів Америки щодо санкцій цього разу. Але він українську позицію знає. Я думаю, що в нас є багато питань: і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом", - сказав Зеленський.
Деякі питання стоять на місці
"Я думаю, нам потрібно зустрічатися вже з президентом. Тому що команди працюють, але у нас є деякі питання, які стоять на місці. Нашим командам потрібно більше працювати над нашою зустріччю", - наголосив президент.
Що передувало?
- Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Білого дому розглядає можливість скасування санкцій щодо російської нафти, аби усунути нестачу у світі через військову операцію проти Ірану.
- Президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати тимчасово скасовують деякі санкції, пов’язані з нафтою, щоб забезпечити стабілізацію цін на енергоносії.
- Згодом у Білому домі заявили, що
санкції США проти російської нафти продовжують діяти, і про їхнє скасування поки що не оголошено, але Індії тимчасово дозволили купувати нафту з РФ.
- Міністр енергетики США Райт заявив, що
Штати не мають наміру скасовувати санкційні заходи щодо російської нафти.
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Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що тимчасові послаблення санкцій не забезпечать Росії значних доходів.
- У Великій Британії заявили, що не послаблюватимуть санкції проти РФ.
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