Від скасування санкцій на нафту виграє не світ, а РФ, - Зеленський

Гроші, які Росія отримає від експорту нафти, будуть спрямовані на війну, зокрема на виготовлення дронів, які можуть потрапити на Близький Схід і застосовуватися проти США та їхніх союзників.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Від зняття санкцій виграє лише РФ

"Вважаю, що зняття санкцій з Росії не допоможе світу, а допоможе тільки Росії. Напевно, якимось країнам на якийсь дуже короткий термін може стати дещо легше щодо об'єму енергопостачання, але всі це проходили. Все одно зрештою - ти на гачку", - зазначив Зеленський.

У цьому контексті він нагадав, як складно Європа позбувалася енергетичної залежності, але до яких позитивних наслідків це привело.

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Незалежність ЄС від російського газу

"Ми пам'ятаємо газову кризу, залякування з боку Росії, закиди. Але ми бачимо, що Європа стала більш незалежною", - сказав президент.

Він наголосив, що Україна точно не підтримує послаблення санкційної політики. "І загалом ця війна на Близькому Сході нам не допомагає, хоча у нас немає жодних ілюзій стосовно режиму в Ірані і ми точно цей режим не підтримуємо, і це ще мʼяко кажучи", - зазначив Зеленський.