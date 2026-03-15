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Новини Санкції проти Росії
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Від скасування санкцій на нафту виграє не світ, а РФ, - Зеленський

Посилення нафтових санкцій може зупинити війну в Україні

Гроші, які Росія отримає від експорту нафти, будуть спрямовані на війну, зокрема на виготовлення дронів, які можуть потрапити на Близький Схід і застосовуватися проти США та їхніх союзників.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Від зняття санкцій виграє лише РФ

"Вважаю, що зняття санкцій з Росії не допоможе світу, а допоможе тільки Росії. Напевно, якимось країнам на якийсь дуже короткий термін може стати дещо легше щодо об'єму енергопостачання, але всі це проходили. Все одно зрештою - ти на гачку", - зазначив Зеленський.

У цьому контексті він нагадав, як складно Європа позбувалася енергетичної залежності, але до яких позитивних наслідків це привело.

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Незалежність ЄС від російського газу

"Ми пам'ятаємо газову кризу, залякування з боку Росії, закиди. Але ми бачимо, що Європа стала більш незалежною", - сказав президент.

Він наголосив, що Україна точно не підтримує послаблення санкційної політики. "І загалом ця війна на Близькому Сході нам не допомагає, хоча у нас немає жодних ілюзій стосовно режиму в Ірані і ми точно цей режим не підтримуємо, і це ще мʼяко кажучи", - зазначив Зеленський.

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Зеленський Володимир (28120) нафта (6631) санкції (13235)
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Топ коментарі
+13
рф виграє ще від постійної відправки двушок з України на москву, що ти ішак на це скажеш?
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15.03.2026 12:17 Відповісти
+7
Для чого обсмоктувати кожне слово Зелі?
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15.03.2026 12:30 Відповісти
+6
Знову запотужеічав весь інфопростір
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15.03.2026 12:12 Відповісти

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