От отмены санкций на нефть выиграет не мир, а РФ, - Зеленский

Деньги, которые Россия получит от экспорта нефти, будут направлены на войну, в частности на производство дронов, которые могут попасть на Ближний Восток и применяться против США и их союзников.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

От снятия санкций выиграет только РФ

"Считаю, что снятие санкций с России не поможет миру, а поможет только России. Наверное, некоторым странам на очень короткий срок может стать немного легче в плане объема энергоснабжения, но все это проходили. Все равно в конце концов — ты на крючке", - отметил Зеленский.

В этом контексте он напомнил, как сложно Европа избавлялась от энергетической зависимости, но к каким положительным последствиям это привело.

Независимость ЕС от российского газа

"Мы помним газовый кризис, запугивания со стороны России, упреки. Но мы видим, что Европа стала более независимой", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина точно не поддерживает ослабление санкционной политики. "И в целом эта война на Ближнем Востоке нам не помогает, хотя у нас нет никаких иллюзий относительно режима в Иране и мы точно этот режим не поддерживаем, и это еще мягко говоря", - отметил Зеленский.