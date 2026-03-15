От отмены санкций на нефть выиграет не мир, а РФ, - Зеленский

Ужесточение нефтяных санкций может остановить войну в Украине

Деньги, которые Россия получит от экспорта нефти, будут направлены на войну, в частности на производство дронов, которые могут попасть на Ближний Восток и применяться против США и их союзников.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

От снятия санкций выиграет только РФ

"Считаю, что снятие санкций с России не поможет миру, а поможет только России. Наверное, некоторым странам на очень короткий срок может стать немного легче в плане объема энергоснабжения, но все это проходили. Все равно в конце концов — ты на крючке", - отметил Зеленский.

В этом контексте он напомнил, как сложно Европа избавлялась от энергетической зависимости, но к каким положительным последствиям это привело.

Независимость ЕС от российского газа

"Мы помним газовый кризис, запугивания со стороны России, упреки. Но мы видим, что Европа стала более независимой", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина точно не поддерживает ослабление санкционной политики. "И в целом эта война на Ближнем Востоке нам не помогает, хотя у нас нет никаких иллюзий относительно режима в Иране и мы точно этот режим не поддерживаем, и это еще мягко говоря", - отметил Зеленский.

Знову запотужеічав весь інфопростір
показать весь комментарий
15.03.2026 12:12 Ответить
рф виграє ще від постійної відправки двушок з України на москву, що ти ішак на це скажеш?
показать весь комментарий
15.03.2026 12:17 Ответить
Для рудого покидька ніщо очевидне не є очевидним.
показать весь комментарий
15.03.2026 12:19 Ответить
На скільки очевидність очевидна залежить від якості сірої речовини в черепній коробці гомосапієнса)
показать весь комментарий
15.03.2026 12:24 Ответить
Він є прямим доказом теорії Дарвіна ,про походження людини,і саме він точно від мавпи ,а саме : від орангутана(
показать весь комментарий
15.03.2026 12:27 Ответить
нєнє!
арахламідію в цьому ніхто не переплюне!
показать весь комментарий
15.03.2026 12:38 Ответить
Арахламідія є дрібноклітинним організмом(А рудий покидьок є приматом на двох ногах,котрому ще й надали повноваження ,армію...(((
показать весь комментарий
15.03.2026 12:39 Ответить
За роботу н-п Дружба,в час повномасштабної,треба було ,в першу чергу,на себе накласти санкції,щоби показати приклад і іншим неповадно було.
показать весь комментарий
15.03.2026 12:26 Ответить
Для чого обсмоктувати кожне слово Зелі?
показать весь комментарий
15.03.2026 12:30 Ответить
не вчились ви на журналіста!!!!!
показать весь комментарий
15.03.2026 12:39 Ответить
Ну який же, він- патужний...!
показать весь комментарий
15.03.2026 12:40 Ответить
Та ти шо? Який же мудрий призери. Тільки чомусь все своє життя гадив на Україну і підтримував росію.
показать весь комментарий
15.03.2026 12:40 Ответить
Единственная толковая мысль в купе твоего хлама, зедротина.
показать весь комментарий
15.03.2026 12:49 Ответить
3,14дерація також збиралася(виграти) і окупувати Україну за два тижні.маючи "зеклено- квартальну свою колону " в Україні,,,
показать весь комментарий
15.03.2026 13:00 Ответить
 
 