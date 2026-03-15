Новости
Весенняя наступательная кампания РФ уже провалилась, - Зеленский

Зеленский о весеннем наступлении РФ

Весенняя наступательная кампания российских войск уже провалилась, как отмечает украинское военное командование.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в субботу.

Весенняя кампания РФ

"Если цитировать наше военное командование, весенняя кампания у россиян уже провалилась. Потому что она планировалась на начало весны уже в полную силу", - сказал президент.

Война изменилась

В то же время он подчеркнул, что пауз россияне также не делают.

"Хотя и больших пауз у "русских" нет – война изменилась. В первый год все терпели до зимы, потому что понимали: зимой нет каких-либо наступательных действий. Уже все изменилось", - добавил Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина знает о планах россиян на 2026-2027 годы, об их целях в оккупации востока страны, однако сил для выполнения поставленных задач у противника нет.

Дя-я-я-я-ку-ємо... Дуже дякуємо. Це зявдячуючи найпотужнішому та найвеличнішому..
15.03.2026 11:03 Ответить
Трампа косплеїть?
15.03.2026 11:03 Ответить
осталася нєдєлька....
15.03.2026 11:07 Ответить
Про те саме відразу подумав)
Цілком може скоро заявити, що ми вже перемогли. А можливо щось таке він вже й говорив. Просто тяжко запам'ятати кожноденний потік словесних вивержень боневтіка.
15.03.2026 11:26 Ответить
Ну да, сам вирішить, коли рашка капітулює. Там в голові речовина точно як в Обісрампа.
15.03.2026 11:27 Ответить
Як пити дати! 😊 Трамп заявив, що США "перемогли і повністю знищили Іран", але країни світу мають "подбати про Ормузьку протоку". Зєлєнскій:Весняна наступальна кампанія РФ уже провалилася. Джерело: https://censor.net/ua/n3605320От лише країнами Європи " нашому захисту буде надаватися відповідна допомога й що Росія відчуватиме наслідки не тільки за те, що затягує цю свою війну проти нас, але й за намагання масштабувати ще й ту війну. Життя потребує захисту - спільних, сильних, скоординованих дій" (Зєлєнскій).
Трамп і Зєлєнскій - це абсолютні психоемоційні близнюки, от лише Зєлєнскій набагато молодший і йому до старечої деменціх Трампа ще далеко. Тому Трамп більш злий на Зєлєнского через ревність.
15.03.2026 12:22 Ответить
Ого! Який величезний стратєг''. Мабуть дронами влупив по наступаючих із тієї місцевості, де США і Ізраїль довбуть Іран і він направив без погодження із парламентом наших хлопців?
15.03.2026 11:04 Ответить
Аж починає подобатися цей страх писати слово русскій з двома с...асоціація з СС?...так а в слові ссср аж три с, і ні чого...
15.03.2026 11:05 Ответить
Не здря ж вавчік плани переміги малював...
15.03.2026 11:05 Ответить
афігєть!
наш зе!майжебонапарт величніший гєнєралісімус адміралісімус!
весни тільки п'ятнадцять днів, а зе!смарагдовіяйця вже всіх переміг.

але, поруч новина, що підари займають бетоновані фортифікації на запоріжжі.
15.03.2026 11:06 Ответить
15.03.2026 11:06 Ответить
Якщо кожен зєбіл поставить собі геморойну свічку за мудрість ЗЄ, то будемо мати деяку кількість громадян з дивною ходою. 😁
Зате їх буде видно здалека...
15.03.2026 11:15 Ответить
У будь-якому випадку єдиний результат - виторг церкви з продажу свічок.

Якщо тре результативності, то спочатку потрібно зробити упокой ЗЄ, а вже потім свічки.
15.03.2026 11:23 Ответить
Воно то так, але активних дій не буде. Хіба що флешмоб зі свічками
15.03.2026 12:05 Ответить
- Администрация свечного завода.
15.03.2026 11:45 Ответить
добре, але скоро буде літня, потім осіння, зимня
15.03.2026 11:07 Ответить
і так по колу...
15.03.2026 11:55 Ответить
..................................................
15.03.2026 11:07 Ответить
Замість тисячі матюків?)
15.03.2026 11:10 Ответить
Закрий би ти ротяку, наполеон на паличці...
15.03.2026 11:07 Ответить
Да, за пару міс. окупували всього лиш 500 км2
15.03.2026 11:09 Ответить
Зеленський поставив Федорову завдання закрити небо власною ППО
15.03.2026 11:09 Ответить
Як тільки щось скаже виходить все навпаки ,згадаймо,травневі шашлики 2022 року 3 тисячі фламінго ,чи блекаут у москві це біда .
15.03.2026 11:09 Ответить
Все- таки плани перемоги Голобородька' спрацювали. Не виходячи зі свого бункера, використовуючи тільки відоси і глибокий аналіз ситуації на фронті, розбив армію ворога ще на підготовчому етапі.
15.03.2026 11:11 Ответить
Це що,знову на цілий день сьогодні буде потік свідомості бубачкі?
15.03.2026 11:11 Ответить
Зеленський розповів про роботу "серйозних команд" з України на Близькому Сході
15.03.2026 11:13 Ответить
він ще і не починав
15.03.2026 11:14 Ответить
не потік, а потічок
15.03.2026 11:56 Ответить
Зеленський: відновлення "Дружби" - це фактично зняття санкцій з Росії
15.03.2026 11:11 Ответить
Україна хоче від США "дронову угоду" на десятки мільярдів доларів - Зеленський
15.03.2026 11:12 Ответить
Дякуючи не пролазному, Українському чорнозему, в якому тонуло все орківське!
15.03.2026 11:16 Ответить
15.03.2026 11:24 Ответить
Ну Залужного він тоді переміг.
Майже рік цькувань та спецоперацій знадобився для цього.
15.03.2026 11:28 Ответить
15.03.2026 11:35 Ответить
Як тільки сонцесяйний вишов на позицію і все, весняний наступ свинособак вже провалився. Всі свмнрсоьакиз тавром "росиянин" засліпли.
15.03.2026 11:25 Ответить
Ой, не кажи ''гоп"... І взагалі, декому краще жувати ніж говорити і це якраз про тебе
15.03.2026 11:27 Ответить
Ой, Господи!... Цей "довбосрак" не розуміє, що "весняний наступ" може розпочаться лише тоді, коли підсохнуть дороги та поля - щоб можна було маневрувать військами, на полі бою . Що трапляється з військами, при відсутності маневру, і "затиснутими" на дорогах, кацапи впевнилися у березні 2022 року, на Київщині, Чернігівщині, та Сумщині...... Їх товкли в похідних колонах...
15.03.2026 11:30 Ответить
Якби ти проаналізував дії росіян - ти побачив би, що основні наступальні операції вони проводять взимку. Дебальцеве, Бахмут, Соледар, Вугледар, Авдіївка, Сіверськ, Покровськ, Мирноград... Це неповний список.
15.03.2026 11:30 Ответить
А це - "від великого розуму"? Так, дійсно,вони і зимою планують... Але вони не враховують нестабільного клімату, в Україні, в зимовий період... Вони взимку 2021/2022 року очікували морозів до лютого... А зима виявилася теплою... А війська, "на низькому старті" тримать безкінечно, не можна... Тому кинули їх в наступ, по передвесняній слякоті... Чим це обернулося для них, в умовах Полісся - ми бачили... Тому і стався розгром північного угрупування...
15.03.2026 12:09 Ответить
На мою думку, розгром північного угрупування - це злагоджена робота місцевого населення, Тро та ЗСУ. На півдні - того не було. Було стрімке просування у бік Маріуполя та ЗАЕС. Хоча за усіма військовими канонами, стримати ворога на вузькому перешийку Криму було набагато легше.
15.03.2026 12:33 Ответить
Це - ТВОЯ думка... Але природні умови теж відіграли свою роль... Коли ти не можеш розвернуть фронт наступу, бо твої війська затиснуті лісовими масивами, болотами, та розкислими полями - багато не повоюєш...
15.03.2026 12:41 Ответить
От нах ці перемржні реляції?
15.03.2026 11:33 Ответить
Дуже легковажна заява.Весняний наступ ще не починався,бо не просохли поля і нема зеленки.Від погоди залежить,кінець квітня,початок травня полізуть обов'язково.Так кожного року було крім 23.
15.03.2026 11:35 Ответить
Весняна наступальна кампанія РФ уже провалилася, - Зеленський.

Шо, знову? Ну тоді.... Гарсон, мені дві кави у Ялті
15.03.2026 11:36 Ответить
ЗЕгивара с утра нюхнула.
15.03.2026 11:50 Ответить
Вова, сьогодні ще тільки 15 березня. Кацапи ******* починати свої військові кампанії перед або на великі релігійні свята, коли більшість українців готуються або святкують. Тому весняний наступ кацапів слід очікувати на початку квітня. Але Вова вже героїчно відбив те чого не було.
15.03.2026 11:50 Ответить
Ну, других перемог у него для вас нет.
15.03.2026 11:57 Ответить
ми переманаємо на 73,89 відсотки
15.03.2026 12:05 Ответить
Не кажи "гоп" дурнь потужний
15.03.2026 12:06 Ответить
Зеленський з Трампом як близнюки.
15.03.2026 12:06 Ответить
Кому дякувати за це? Тобі? Так ти ж там не приймаєш участі ніякої, тільки навпаки - вставляєш палки в колеса..
15.03.2026 12:19 Ответить
Казочка для населення-військовий М.Жорін,Телеграф,14.03.26:
"Справа в тому, що вони і не переставали наступати. Нам дуже подобаються такі "сезонні" назви: літній наступ, весняний, зимовий… Ми кожного разу його чекаємо, хоча по факту жоден із них реально сезонним не був. Тобто не було такого, що на початку літа наступ розпочався і в серпні раптом закінчився. Нам так зручніше, мабуть, чи просто подобаються такі назви.
Він наголосив, що насправді наступ російських військ відбувається постійно. Ворог щоденно проводить штурмові дії...".
15.03.2026 12:43 Ответить
Конечно,разминировать никто не даёт,про шашлыки никто не слушает,финансирование армии помощник сивковича отрезать не может,воровать становится сложнее,агентура путина притихла.
15.03.2026 12:53 Ответить
 
 