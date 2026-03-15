Весенняя наступательная кампания РФ уже провалилась, - Зеленский

Весенняя наступательная кампания российских войск уже провалилась, как отмечает украинское военное командование.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в субботу.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Весенняя кампания РФ

"Если цитировать наше военное командование, весенняя кампания у россиян уже провалилась. Потому что она планировалась на начало весны уже в полную силу", - сказал президент.

Война изменилась

В то же время он подчеркнул, что пауз россияне также не делают.

"Хотя и больших пауз у "русских" нет – война изменилась. В первый год все терпели до зимы, потому что понимали: зимой нет каких-либо наступательных действий. Уже все изменилось", - добавил Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина знает о планах россиян на 2026-2027 годы, об их целях в оккупации востока страны, однако сил для выполнения поставленных задач у противника нет.