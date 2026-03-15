Весенняя наступательная кампания РФ уже провалилась, - Зеленский
Весенняя наступательная кампания российских войск уже провалилась, как отмечает украинское военное командование.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в субботу.
Весенняя кампания РФ
"Если цитировать наше военное командование, весенняя кампания у россиян уже провалилась. Потому что она планировалась на начало весны уже в полную силу", - сказал президент.
Война изменилась
В то же время он подчеркнул, что пауз россияне также не делают.
"Хотя и больших пауз у "русских" нет – война изменилась. В первый год все терпели до зимы, потому что понимали: зимой нет каких-либо наступательных действий. Уже все изменилось", - добавил Зеленский.
Что предшествовало
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина знает о планах россиян на 2026-2027 годы, об их целях в оккупации востока страны, однако сил для выполнения поставленных задач у противника нет.
Цілком може скоро заявити, що ми вже перемогли. А можливо щось таке він вже й говорив. Просто тяжко запам'ятати кожноденний потік словесних вивержень боневтіка.
Трамп і Зєлєнскій - це абсолютні психоемоційні близнюки, от лише Зєлєнскій набагато молодший і йому до старечої деменціх Трампа ще далеко. Тому Трамп більш злий на Зєлєнского через ревність.
наш зе!майжебонапарт величніший гєнєралісімус адміралісімус!
весни тільки п'ятнадцять днів, а зе!смарагдовіяйця вже всіх переміг.
але, поруч новина, що підари займають бетоновані фортифікації на запоріжжі.
Зате їх буде видно здалека...
Якщо тре результативності, то спочатку потрібно зробити упокой ЗЄ, а вже потім свічки.
Майже рік цькувань та спецоперацій знадобився для цього.
Шо, знову? Ну тоді.... Гарсон, мені дві кави у Ялті
"Справа в тому, що вони і не переставали наступати. Нам дуже подобаються такі "сезонні" назви: літній наступ, весняний, зимовий… Ми кожного разу його чекаємо, хоча по факту жоден із них реально сезонним не був. Тобто не було такого, що на початку літа наступ розпочався і в серпні раптом закінчився. Нам так зручніше, мабуть, чи просто подобаються такі назви.
Він наголосив, що насправді наступ російських військ відбувається постійно. Ворог щоденно проводить штурмові дії...".