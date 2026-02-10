РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7051 посетитель онлайн
Новости Российские оккупанты готовят новое наступление
2 272 25

РФ планирует наступление на Донетчину и Запорожье весной 2026 года, - Welt

Россия готовит наступательную кампанию в Донецкой и Запорожской областях, сосредотачивая удары на Покровск-Доброполье, Гуляйполе-Тернувате и Степногорске. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут обозреватели издания Welt. К таким выводам они пришли, учитывая активность артиллерийских ударов РФ от берегов Днепра до Константиновки. Выяснилось, что больше всего ударов в трех точках: Покровск-Доброполье, Гуляйполе-Тернуватое и Степногорск. Поэтому в первой половине 2026 года РФ планирует захватить два ключевых города – Орехов и Доброполье. Обозреватели также выделили несколько участков, которые могут больше всего интересовать врага. В частности, это направление Комышувахи, запад от Покровска и запад от Константиновки.

Россия готовит наступательную кампанию в Донецкой и Запорожской областях, сосредотачивая удары на Покровск-Доброполье, Гуляйполе-Тернуватое и Степногорск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут обозреватели издания Welt.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

К таким выводам они пришли, учитывая активность артиллерийских ударов РФ от берегов Днепра до Константиновки. Выяснилось, что больше всего ударов в трех точках: Покровск-Доброполье, Гуляйполе-Тернуватое и Степногорск.

Поэтому в первой половине 2026 года РФ планирует захватить два ключевых города – Орехов и Доброполье.

Обозреватели также выделили несколько участков, которые могут больше всего интересовать врага. В частности, это направление Комышувахи, запад от Покровска и запад от Константиновки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У РФ нет возможности для проведения широкомасштабного наступления на Черниговщину, - Генштаб ВСУ

Автор: 

армия РФ (22251) боевые действия (5594) наступление (245)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
І хто б міг думати? А Зельоні вже про мир, і План Зеленсково про Процвітання тилдичуть.
показать весь комментарий
10.02.2026 15:25 Ответить
+6
Зелёным имбецилам виноват то Трамп то Бидон то Макрон то Орбан, страна до ручки доведена с ручными генералами и правоохранительными органами, тотальная коррупция и некомпетентность 95 цирка, но очевидно виноват Трампон😎
показать весь комментарий
10.02.2026 15:46 Ответить
+4
Та ви *****...и з своїми анонсами?Зараз вони на перекурі чи шо,накуя писати ту діч,русня не може не наступати і цей наступ вже йде два роки!
показать весь комментарий
10.02.2026 15:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😴
показать весь комментарий
10.02.2026 15:22 Ответить
Укранці, мабуть вчергове, чекаю на відповід Зеленського, аброхамії, верещук, резнікова, щодо наляканих інвесторів Західних Партнерів???
показать весь комментарий
10.02.2026 15:23 Ответить
А сейчас они чем заняты интересно? Эти новости реально уже чат гпт пишет по кулдауну
показать весь комментарий
10.02.2026 15:24 Ответить
І хто б міг думати? А Зельоні вже про мир, і План Зеленсково про Процвітання тилдичуть.
показать весь комментарий
10.02.2026 15:25 Ответить
Може зєльонскому не сказали, що Наступ і парад в Ялті вже відмінили ????
А то ж він нічого незнає ні де !! Йому все що є - так не доповідають нічого !!!
показать весь комментарий
10.02.2026 20:10 Ответить
Та ви *****...и з своїми анонсами?Зараз вони на перекурі чи шо,накуя писати ту діч,русня не може не наступати і цей наступ вже йде два роки!
показать весь комментарий
10.02.2026 15:27 Ответить
ці анонси заважають інвестиціям в дороги та мости !

.
показать весь комментарий
10.02.2026 16:21 Ответить
Ким наступати то? Вони ж накопичитись навіть не можуть.

РФ не може наростити угруповання, ЗСУ щодня "мінусують" до тисячі окупантів, - Сирський. Джерело: https://censor.net/ua/p3590315
показать весь комментарий
10.02.2026 15:31 Ответить
наростити ні, а сконцентрувати для атаки можуть. В нас нема людей, щоб наступати там, де вони прибирають війська. Саме тому війна безкінечна поки насєлєніє не стане суспільством.
показать весь комментарий
10.02.2026 15:53 Ответить
То вже ж і контрнаступали, і Кринки обороняли, і фортеці тримали, і на Курськ ходили, а вам все насілєнія мало, дайте ше. Однокурсники з Сирським, чи шо?
показать весь комментарий
10.02.2026 16:43 Ответить
Ну тоді вони нас всіх вб'ють. Бо якщо їх не вибити, вони будуть знищувати місто за містом. Ми без людей не маємо можливість маневрувати, що призводить до ще більших втрат і загибелі людей.

Так що ти і дурачок, і м'ясник.
показать весь комментарий
10.02.2026 20:14 Ответить
Не буде там ніякого наступу, не розповсюджуйте кацапську пропаганду! Кожен рік на весну у них наступ, а в результаті просто пшик!
показать весь комментарий
10.02.2026 15:32 Ответить
а результаті кацапський наступ 24/7/30/12 - в режимі нон-стоп

.
показать весь комментарий
10.02.2026 16:22 Ответить
Немає ніякого наступу, єдиний кацапський наступ який був це початку війни у 2022 році, все решта - це просто фігня, просочування і пролажування поміж бойових порядків ЗСУ!
показать весь комментарий
10.02.2026 16:53 Ответить
Після потужно злитого контрнаступу кацапи якраз безперервно наступають зі змінним успіхом.
показать весь комментарий
10.02.2026 20:36 Ответить
Тю... Вони планують "весняний наступ" уже чотири роки, але встигають лише чмокнути український *** і здохнути. Ото здивували...
показать весь комментарий
10.02.2026 15:38 Ответить
Трамп хоче капітуляції України і врятувати рашку!!!... хоча стоп...
показать весь комментарий
10.02.2026 15:43 Ответить
Зелёным имбецилам виноват то Трамп то Бидон то Макрон то Орбан, страна до ручки доведена с ручными генералами и правоохранительными органами, тотальная коррупция и некомпетентность 95 цирка, но очевидно виноват Трампон😎
показать весь комментарий
10.02.2026 15:46 Ответить
с таким потужним лидером и его шоблой скоро будем петь песни фортеця Запорожье😎
показать весь комментарий
10.02.2026 15:44 Ответить
Вони постійно щось планують, планували і три роки тому Одесу Харків, Дніпро брати а віз і нині там.
показать весь комментарий
10.02.2026 16:48 Ответить
Так по сирку 50000 що місяця тільки двухсотими, ким вони брати будуть? Роботами?
показать весь комментарий
10.02.2026 16:49 Ответить
У них к весне экономика должна развалиться в они наступать. От смешные.
показать весь комментарий
10.02.2026 16:52 Ответить
Весь минулий рік блогери насвистували що у лютому " у них почнуться проблеми ,"...
Всім бажаю дожити і подивитися
показать весь комментарий
10.02.2026 20:05 Ответить
Політологи давно сказали - переговори то фікція!!
Ну якась слабка надія кремлінів прогнути Україну на велику капітуляцію а не малу ( кримська область та ще 4 області мінімум ) . Головне дивитись, що вони тягнуть час. Треба виявляти, де у них резерви можуть бути
показать весь комментарий
10.02.2026 20:03 Ответить
 
 