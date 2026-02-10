РФ планирует наступление на Донетчину и Запорожье весной 2026 года, - Welt

Россия готовит наступательную кампанию в Донецкой и Запорожской областях, сосредотачивая удары на Покровск-Доброполье, Гуляйполе-Тернуватое и Степногорск.

К таким выводам они пришли, учитывая активность артиллерийских ударов РФ от берегов Днепра до Константиновки. Выяснилось, что больше всего ударов в трех точках: Покровск-Доброполье, Гуляйполе-Тернуватое и Степногорск.

Поэтому в первой половине 2026 года РФ планирует захватить два ключевых города – Орехов и Доброполье.

Обозреватели также выделили несколько участков, которые могут больше всего интересовать врага. В частности, это направление Комышувахи, запад от Покровска и запад от Константиновки.

