РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10290 посетителей онлайн
Новости Российские оккупанты готовят новое наступление Наступление РФ на Черниговщину
861 10

У РФ нет возможности для проведения широкомасштабного наступления на Черниговщину, - Генштаб ВСУ

РФ угрожает наступлением на Чернигов: что говорят в Генштабе?

По состоянию на декабрь 2025 года у России нет возможности для проведения масштабного наступления на Черниговскую область.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщило главное управление коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление военных

В Генштабе отметили, что возможность проведения широкомасштабных наступательных действий РФ на территории Черниговской области, исходя из оценки ситуации, направлений сосредоточения основных усилий и развернутых ими сил и средств, в краткосрочной перспективе оценивается как маловероятная.

Также там сообщили, что признаков формирования ударных группировок, а также существенных изменений в составе и численности за последние три месяца не наблюдается. Силы обороны контролируют оперативную ситуацию вокруг города Чернигов.

Сейчас российские войска сосредотачивают усилия на обстрелах приграничных территорий Черниговщины, применяя КАБы, РСЗО, артиллерию и различные типы дронов.

Читайте также: Россияне безуспешно пытаются прорвать сухопутный коридор в Купянске, - 13 бригада НГУ "Хартия"

В то же время, отметили там, сохраняется угроза применения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

В Генштабе назвали угрозы российских пропагандистов элементом информационной войны для давления на украинское общество и ослабления позиций Украины во время переговоров.

Военные заверили, что ВСУ непрерывно совершенствуют действующую систему обороны, в частности осуществляется наращивание линий инженерных заграждений и антидроновой защиты маршрутов.

Читайте также: Войска РФ минируют проливы на Херсонщине, - Волошин

Что предшествовало?

  • Российские каналы в соцсетях вначале распространяли заявление о якобы "подготовке наступления на Чернигов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтожены оккупанты, которые пытались штурмовать Волчанские Хутора, - 16 корпус ВСУ

Автор: 

Чернигов (973) боевые действия (5311) Черниговская область (1449) Черниговский район (134)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Це і є увесь позитив, на який здатний генштаб?
показать весь комментарий
16.12.2025 17:28 Ответить
+1
А що скаже таваріщ бАданов?
показать весь комментарий
16.12.2025 17:39 Ответить
+1
"у короткостроковій перспективі" - це день? Місяць? Геологічна ера?
показать весь комментарий
16.12.2025 17:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це і є увесь позитив, на який здатний генштаб?
показать весь комментарий
16.12.2025 17:28 Ответить
Ви вже як Зеленський, хочете від Генштабу позитиву. А не фактичного стану речей.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:29 Ответить
Якщо Ви вважаєте, що це і є повне висвітлення реального стану, то глибоко помиляєтесь!
показать весь комментарий
16.12.2025 18:48 Ответить
Не вважаю. Але розумію, що від Генштабу треба вимагати не позитиву, як ото ви робите, а саме висвітлення реального стану речей. За позитивом то не до них.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:55 Ответить
Не приписуйте мені того чого я не вимагав. Це лиш натяк про не дуже вдале, мʼяко кажучи, планування військових операцій! А він саме для цього і існує!
показать весь комментарий
16.12.2025 19:01 Ответить
А що скаже таваріщ бАданов?
показать весь комментарий
16.12.2025 17:39 Ответить
"у короткостроковій перспективі" - це день? Місяць? Геологічна ера?
показать весь комментарий
16.12.2025 17:44 Ответить
В сенсі немає? Тут примарафоняні коментатори щодня строчать про напад на Польщу.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:54 Ответить
Шашлыки на майские номер два
показать весь комментарий
16.12.2025 18:15 Ответить
Та ви шо
показать весь комментарий
16.12.2025 19:00 Ответить
 
 