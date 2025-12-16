У РФ нет возможности для проведения широкомасштабного наступления на Черниговщину, - Генштаб ВСУ

По состоянию на декабрь 2025 года у России нет возможности для проведения масштабного наступления на Черниговскую область.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщило главное управление коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

Заявление военных

В Генштабе отметили, что возможность проведения широкомасштабных наступательных действий РФ на территории Черниговской области, исходя из оценки ситуации, направлений сосредоточения основных усилий и развернутых ими сил и средств, в краткосрочной перспективе оценивается как маловероятная.

Также там сообщили, что признаков формирования ударных группировок, а также существенных изменений в составе и численности за последние три месяца не наблюдается. Силы обороны контролируют оперативную ситуацию вокруг города Чернигов.

Сейчас российские войска сосредотачивают усилия на обстрелах приграничных территорий Черниговщины, применяя КАБы, РСЗО, артиллерию и различные типы дронов.

В то же время, отметили там, сохраняется угроза применения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

В Генштабе назвали угрозы российских пропагандистов элементом информационной войны для давления на украинское общество и ослабления позиций Украины во время переговоров.

Военные заверили, что ВСУ непрерывно совершенствуют действующую систему обороны, в частности осуществляется наращивание линий инженерных заграждений и антидроновой защиты маршрутов.

Что предшествовало?

Российские каналы в соцсетях вначале распространяли заявление о якобы "подготовке наступления на Чернигов".

