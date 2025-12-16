У РФ немає можливості для проведення широкомасштабного наступу на Чернігівщину, - Генштаб ЗСУ

Станом на грудень 2025 року у Росії немає можливості для проведення масштабного наступу на Чернігівську область.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомило головне управління комунікацій Збройних Сил України.

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Заява військових

У Генштабі зазначили, що можливість проведення широкомасштабних наступальних дій РФ на території Чернігівської області, виходячи з оцінки ситуації, напрямків зосередження основних зусиль та розгорнутих ними сил і засобів, у короткостроковій перспективі оцінюється як малоймовірна.

Також там поінформували, що ознак формування ударних угруповань, а також суттєвих змін у складі та чисельності за останні три місяці не спостерігається. Сили оборони контролюють оперативну ситуацію довкола міста Чернігів.

Наразі російські війська зосереджують зусилля на обстрілах прикордонних територій Чернігівщини, застосовуючи КАБи, РСЗВ, артилерію та різні типи дронів.

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Водночас, зазначили там, зберігається загроза застосування ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

У Генштабі назвали погрози російських пропагандистів елементом інформаційної війни для тиску на українське суспільство та послаблення позицій України під час переговорів.

Військові запевнили, що ЗСУ безперервно вдосконалюють чинну систему оборони, зокрема здійснюється нарощування ліній інженерних загороджень та антидронового захисту маршрутів.

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Що передувало?

Російські канали у соцмережах на початку поширювали заяву про нібито "підготовку наступу на Чернігів".

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