РФ планує наступ на Донеччині і Запоріжжя навесні 2026, - Welt

Росія готує наступальну кампанію у Донецькій та Запорізькій областях, зосереджуючи удари на Покровськ-Добропілля, Гуляйполе-Тернувате та Степногірську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть оглядачі видання Welt.

До таких висновків вони дійшли, враховуючи активність артилерійських ударів РФ від берегів Дніпра до Костянтинівки. З'ясувалось, що найбільше ударів у трьох точках: Покровськ-Добропілля, Гуляйполе-Тернувате та Степногірськ.

Тож, у першій половині 2026 року РФ планує захопити два ключові міста – Оріхів та Добропілля.

Оглядачі також виокремили кілька ділянок, які можуть найбільше цікавити ворога. Зокрема, це напрямок Комишувахи, захід від Покровська та захід від Костянтинівки.

