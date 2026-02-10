РФ планує наступ на Донеччині і Запоріжжя навесні 2026, - Welt
Росія готує наступальну кампанію у Донецькій та Запорізькій областях, зосереджуючи удари на Покровськ-Добропілля, Гуляйполе-Тернувате та Степногірську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть оглядачі видання Welt.
До таких висновків вони дійшли, враховуючи активність артилерійських ударів РФ від берегів Дніпра до Костянтинівки. З'ясувалось, що найбільше ударів у трьох точках: Покровськ-Добропілля, Гуляйполе-Тернувате та Степногірськ.
Тож, у першій половині 2026 року РФ планує захопити два ключові міста – Оріхів та Добропілля.
Оглядачі також виокремили кілька ділянок, які можуть найбільше цікавити ворога. Зокрема, це напрямок Комишувахи, захід від Покровська та захід від Костянтинівки.
А то ж він нічого незнає ні де !! Йому все що є - так не доповідають нічого !!!
Так що ти і дурачок, і м'ясник.
Всім бажаю дожити і подивитися
Ну якась слабка надія кремлінів прогнути Україну на велику капітуляцію а не малу ( кримська область та ще 4 області мінімум ) . Головне дивитись, що вони тягнуть час. Треба виявляти, де у них резерви можуть бути