РФ планує наступ на Донеччині і Запоріжжя навесні 2026, - Welt

Росія готує наступальну кампанію у Донецькій та Запорізькій областях, зосереджуючи удари на Покровськ-Добропілля, Гуляйполе-Тернувате та Степногірську. Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть оглядачі видання Welt. До таких висновків вони дійшли, враховувавши активність артилерійських ударів РФ від берегів Дніпра до Костянтинівки. З’ясувалось, що найбільше ударів у трьох точках: Покровськ-Добропілля, Гуляйполе-Тернувате та Степногірськ. Тож, у першій половині 2026 року РФ планує захопити два ключові міста – Оріхів та Добропілля. Оглядачі також виокремили кілька ділянок, які можуть найбільше цікавити ворога. Зокрема, це напрямок Комишувахи, захід від Покровська та захід від Костянтинівки.

До таких висновків вони дійшли, враховуючи активність артилерійських ударів РФ від берегів Дніпра до Костянтинівки. З'ясувалось, що найбільше ударів у трьох точках: Покровськ-Добропілля, Гуляйполе-Тернувате та Степногірськ.

Тож, у першій половині 2026 року РФ планує захопити два ключові міста – Оріхів та Добропілля.

Оглядачі також виокремили кілька ділянок, які можуть найбільше цікавити ворога. Зокрема, це напрямок Комишувахи, захід від Покровська та захід від Костянтинівки.

Топ коментарі
І хто б міг думати? А Зельоні вже про мир, і План Зеленсково про Процвітання тилдичуть.
10.02.2026 15:25 Відповісти
Зелёным имбецилам виноват то Трамп то Бидон то Макрон то Орбан, страна до ручки доведена с ручными генералами и правоохранительными органами, тотальная коррупция и некомпетентность 95 цирка, но очевидно виноват Трампон😎
10.02.2026 15:46 Відповісти
Та ви *****...и з своїми анонсами?Зараз вони на перекурі чи шо,накуя писати ту діч,русня не може не наступати і цей наступ вже йде два роки!
10.02.2026 15:27 Відповісти
10.02.2026 15:22 Відповісти
Укранці, мабуть вчергове, чекаю на відповід Зеленського, аброхамії, верещук, резнікова, щодо наляканих інвесторів Західних Партнерів???
10.02.2026 15:23 Відповісти
А сейчас они чем заняты интересно? Эти новости реально уже чат гпт пишет по кулдауну
10.02.2026 15:24 Відповісти
Може зєльонскому не сказали, що Наступ і парад в Ялті вже відмінили ????
А то ж він нічого незнає ні де !! Йому все що є - так не доповідають нічого !!!
10.02.2026 20:10 Відповісти
ці анонси заважають інвестиціям в дороги та мости !

10.02.2026 16:21 Відповісти
Ким наступати то? Вони ж накопичитись навіть не можуть.

РФ не може наростити угруповання, ЗСУ щодня "мінусують" до тисячі окупантів, - Сирський. Джерело: https://censor.net/ua/p3590315
10.02.2026 15:31 Відповісти
наростити ні, а сконцентрувати для атаки можуть. В нас нема людей, щоб наступати там, де вони прибирають війська. Саме тому війна безкінечна поки насєлєніє не стане суспільством.
10.02.2026 15:53 Відповісти
То вже ж і контрнаступали, і Кринки обороняли, і фортеці тримали, і на Курськ ходили, а вам все насілєнія мало, дайте ше. Однокурсники з Сирським, чи шо?
10.02.2026 16:43 Відповісти
Ну тоді вони нас всіх вб'ють. Бо якщо їх не вибити, вони будуть знищувати місто за містом. Ми без людей не маємо можливість маневрувати, що призводить до ще більших втрат і загибелі людей.

Так що ти і дурачок, і м'ясник.
10.02.2026 20:14 Відповісти
Не буде там ніякого наступу, не розповсюджуйте кацапську пропаганду! Кожен рік на весну у них наступ, а в результаті просто пшик!
10.02.2026 15:32 Відповісти
а результаті кацапський наступ 24/7/30/12 - в режимі нон-стоп

.
10.02.2026 16:22 Відповісти
Немає ніякого наступу, єдиний кацапський наступ який був це початку війни у 2022 році, все решта - це просто фігня, просочування і пролажування поміж бойових порядків ЗСУ!
10.02.2026 16:53 Відповісти
Після потужно злитого контрнаступу кацапи якраз безперервно наступають зі змінним успіхом.
10.02.2026 20:36 Відповісти
Тю... Вони планують "весняний наступ" уже чотири роки, але встигають лише чмокнути український *** і здохнути. Ото здивували...
10.02.2026 15:38 Відповісти
Трамп хоче капітуляції України і врятувати рашку!!!... хоча стоп...
10.02.2026 15:43 Відповісти
с таким потужним лидером и его шоблой скоро будем петь песни фортеця Запорожье😎
10.02.2026 15:44 Відповісти
Вони постійно щось планують, планували і три роки тому Одесу Харків, Дніпро брати а віз і нині там.
10.02.2026 16:48 Відповісти
Так по сирку 50000 що місяця тільки двухсотими, ким вони брати будуть? Роботами?
10.02.2026 16:49 Відповісти
У них к весне экономика должна развалиться в они наступать. От смешные.
10.02.2026 16:52 Відповісти
Весь минулий рік блогери насвистували що у лютому " у них почнуться проблеми ,"...
Всім бажаю дожити і подивитися
Всім бажаю дожити і подивитися
10.02.2026 20:05 Відповісти
Політологи давно сказали - переговори то фікція!!
Ну якась слабка надія кремлінів прогнути Україну на велику капітуляцію а не малу ( кримська область та ще 4 області мінімум ) . Головне дивитись, що вони тягнуть час. Треба виявляти, де у них резерви можуть бути
10.02.2026 20:03 Відповісти
 
 