РФ не может начать запланированное мартовское наступление. Их карты не совпадают с реальностью на фронте, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина знает о планах россиян на 2026-2027 годы, об их целях в оккупации востока страны, однако сил выполнить поставленные задачи у противника нет.

О планах армии РФ

"Мы получили документы, планы на 2025-2026-2027 годы, немного устаревшие на 2025 год. Видим, что они не выполнили свои цели. Мы получили и (планы на - ред.) 2026-2027 годы. Понимаем, что они хотят. Понимаем, что их направления остаются актуальными – оккупация востока нашего государства, а именно Донецкой и Луганской областей... Мы видим эти направления. Но эти карты пока ничего общего с реальностью не имеют, потому что они не могут выполнить задачу", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по словам президента, россияне хотят продолжать направление Запорожской области и Днепра, также "им сложно, но они смотрят на Одесский регион".

Мобилизация в РФ

Наступательная операция, которую враг готовил на весну, зависела от достижений по состоянию на конец 2025 года. Однако, как сказал Зеленский, россияне не справились с поставленной его командованием задачей.

"Их карты не совпадают с реальностью - где находятся наши силы и где их силы. Они не могут начать мартовское наступление именно то, которое они хотели", - добавил президент.

Кроме того, пока признаков всеобщей мобилизации в РФ нет:

"Если бы была всеобщая мобилизация, уверен, мы все об этом знали бы, потому что это был бы серьезный вызов, как минимум для нас. Я думаю, внутри русских был бы вызов, но, однако, такой информации не было".

