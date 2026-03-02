РУС
Новости
1 326 12

РФ не может начать запланированное мартовское наступление. Их карты не совпадают с реальностью на фронте, - Зеленский

Российская армия

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина знает о планах россиян на 2026-2027 годы, об их целях в оккупации востока страны, однако сил выполнить поставленные задачи у противника нет.

Об этом глава государства сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

О планах армии РФ

"Мы получили документы, планы на 2025-2026-2027 годы, немного устаревшие на 2025 год. Видим, что они не выполнили свои цели. Мы получили и (планы на - ред.) 2026-2027 годы. Понимаем, что они хотят. Понимаем, что их направления остаются актуальными – оккупация востока нашего государства, а именно Донецкой и Луганской областей... Мы видим эти направления. Но эти карты пока ничего общего с реальностью не имеют, потому что они не могут выполнить задачу", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по словам президента, россияне хотят продолжать направление Запорожской области и Днепра, также "им сложно, но они смотрят на Одесский регион".

Мобилизация в РФ

  • Наступательная операция, которую враг готовил на весну, зависела от достижений по состоянию на конец 2025 года. Однако, как сказал Зеленский, россияне не справились с поставленной его командованием задачей.

"Их карты не совпадают с реальностью - где находятся наши силы и где их силы. Они не могут начать мартовское наступление именно то, которое они хотели", - добавил президент.

Кроме того, пока признаков всеобщей мобилизации в РФ нет:

"Если бы была всеобщая мобилизация, уверен, мы все об этом знали бы, потому что это был бы серьезный вызов, как минимум для нас. Я думаю, внутри русских был бы вызов, но, однако, такой информации не было".

И откуда же ты, потрох, осведомлён о планах кацапни, чего там сходится или нет? В телефонном режиме с кремлём данные сверяешь?
показать весь комментарий
02.03.2026 20:21 Ответить
По секретній лінії дзвоне пуйлу і він йому все розказує про своїх планах а він про своїх, питання тільки коли це буде оприлюднено?
показать весь комментарий
02.03.2026 21:05 Ответить
Щось Вову штормить. То в Іран воювати зібрався, то карти у орків напутані, не знають куди наступати...
Вибори все. не маячать на горизонті? Можна і розслабитись.
показать весь комментарий
02.03.2026 20:21 Ответить
Статист - Усьо....
Картограф - наше все!
показать весь комментарий
02.03.2026 20:26 Ответить
Лукашенко не пробачить 😸
показать весь комментарий
02.03.2026 20:27 Ответить
бульбофюрер бачив тільки із 4-х сторін
А цей бачить на 360 градусів, як із поправкою на магнітну поправку так і без... "сходження меридіанів"
показать весь комментарий
02.03.2026 20:30 Ответить
Я думаю, всередині русскіх був Джерело: https://censor.net/ua/n3603216

Він коли постійно каже руськіх напевно себе таким дотепним та потужним уявляє зі сторони 😸
показать весь комментарий
02.03.2026 20:26 Ответить
Звучить як коригування, щоб кацапи внесли корективи в свої мапи. "Штірліць" квартальний.
показать весь комментарий
02.03.2026 20:40 Ответить
"Юстос-Алєксу"....
показать весь комментарий
02.03.2026 20:49 Ответить
майже
показать весь комментарий
02.03.2026 20:51 Ответить
Мабуть з кокса перейшов на герич, бо таке меле на голову не налазить.
показать весь комментарий
02.03.2026 21:01 Ответить
Те саме говорив перед вторгненням.
Якщо би ГШ повідомляв,то можна би ще повірити,цьому брехуну і циніку-аж ніяк.
показать весь комментарий
02.03.2026 21:10 Ответить
 
 