Есть достаточно информации о подготовке новых ударов РФ по нашей энергетике и инфраструктуре, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко о задачах, которые определены для российской армии.

Об этом Зеленский сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Не фиксируем готовности агрессора выполнять какие-либо договоренности и прекращать войну. Зато достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции", - сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что каждый такой российский удар по энергетике в условиях такой суровой зимы ослабляет и обесценивает усилия ключевых государств, в частности Соединенных Штатов, по окончанию этой войны.

"Украина – максимально конструктивна в дипломатии, Россия – сосредоточена только на ударах и издевательствах над людьми. Партнеры должны сделать из этого соответствующие выводы. Имеющуюся информацию будем передавать тем в мире, чье влияние имеет значение и может помочь", - добавил президент.

