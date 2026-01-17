РУС
1 928 71

Есть достаточно информации о подготовке новых ударов РФ по нашей энергетике и инфраструктуре, - Зеленский

зеленский и иващенко

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко о задачах, которые определены для российской армии.

Об этом Зеленский сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Не фиксируем готовности агрессора выполнять какие-либо договоренности и прекращать войну. Зато достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции", - сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что каждый такой российский удар по энергетике в условиях такой суровой зимы ослабляет и обесценивает усилия ключевых государств, в частности Соединенных Штатов, по окончанию этой войны.

"Украина – максимально конструктивна в дипломатии, Россия – сосредоточена только на ударах и издевательствах над людьми. Партнеры должны сделать из этого соответствующие выводы. Имеющуюся информацию будем передавать тем в мире, чье влияние имеет значение и может помочь", - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (23394) ГУР (718) Иващенко Олег (21)
Топ комментарии
+15
Шапіто 95 на чолі з потужним наркоманом триває.
17.01.2026 17:40 Ответить
+15
Тупий уйопок звинувачує ключові країни.Не дбають ніяк про беспеку нашої енергетики.Це не президент,а довбойоб елітний!!!Скільки це гівно ще повинне зробити шкоди державі,щоб його під сраку з Банкової на шибеницю?
17.01.2026 17:43 Ответить
+12
Потужний заслухав і потужно відповів відповість ... у вечірньому відосику...
17.01.2026 17:41 Ответить
а и їх Міндчем ввали !!!! і двушечкой на Мацву , контрльним ,,,
17.01.2026 17:46 Ответить
Потужний заслухав і потужно відповів відповість ... у вечірньому відосику...
17.01.2026 17:41 Ответить
А як же шашлики, пане преЗедент?
17.01.2026 17:41 Ответить
Шашлики були в 2022-му. Зараз вже готуємось до великої відбудови і процвітання
17.01.2026 17:51 Ответить
Блекаут у мацкві - навіщо обіцяти те, що не можеш виконати? Для кого цей блеф?
17.01.2026 17:43 Ответить
Для зебидла.
17.01.2026 17:57 Ответить
Фламінго захворіли
17.01.2026 17:59 Ответить
Але ж ми зустрінем удар у всеозброєнні а потім як втулим по кацапах - нє?
17.01.2026 17:43 Ответить
Тупий уйопок звинувачує ключові країни.Не дбають ніяк про беспеку нашої енергетики.Це не президент,а довбойоб елітний!!!Скільки це гівно ще повинне зробити шкоди державі,щоб його під сраку з Банкової на шибеницю?
17.01.2026 17:43 Ответить
А нічого, що ті *ключові країни* 30 років робили все можливе й неможливе, щоб ***** напало на Україну?
17.01.2026 18:11 Ответить
Чому 30 ,а не 50,100 років?
17.01.2026 18:31 Ответить
Може, пора думати про ходи на випередження, а не чекати ударів, а потім ліквідовувати наслідки?
Так ніяка енергетика довго не витримає, якби її не захищали.
17.01.2026 17:43 Ответить
Не попре нарк проти свого хазяїна
17.01.2026 17:45 Ответить
А є надзвичайно просте рішення. Брати полонених орків, давати їм відро і лопату, і нехай набирають ядерне паливо з Чорнобильської АЕС. А далі вантажити його на будь-які дрони і лупашити куди долетить. Коли стане непридатною для проживання європейська частина мордору, то стріляти з уралу буде трохи важче
17.01.2026 18:14 Ответить
Ну, є інформація, і шо?
Які дії плануються ? Двушка на москву піде вчасно чи зачекати?
17.01.2026 17:44 Ответить
Зелений волохатий павіан, очевидно, підпрацьовує диктором телебачення, який зачитує своїм співгромадянам свіжі новини.
17.01.2026 17:46 Ответить
Не співгромадянам, а своєму зебидлу. Адекватні люди його не слухають.
17.01.2026 17:59 Ответить
«Якщо погрожують блекаутом, наприклад, у столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії».
потужні цитати незламних лідерів
17.01.2026 17:47 Ответить
Такі цитати можуть бути розцінені як "дискредитація влади"
17.01.2026 18:43 Ответить
Так, що робити- діставати мангал, чи запасатись водою?
17.01.2026 17:48 Ответить
свічками
17.01.2026 17:51 Ответить
Чомусь згадався такий колишній квартальний жарт "хто буде останнім виїжджати з України не забудьте виключити світло"
17.01.2026 17:56 Ответить
Ту ***** ж побачив що ти блефував своїми фламінгами і блекаутом в моцкві. Тому тепер ***** буде сміливо херачити нашу енергетику.
17.01.2026 17:50 Ответить
Інфу передав Верховним Головнокомандувач статист ОПи...
17.01.2026 17:50 Ответить
Ринг-анонсер хрипатий.
17.01.2026 18:23 Ответить
Класно жити без ракет і ядерної зброї, правда?
17.01.2026 17:53 Ответить
Ты часом не облученный?
17.01.2026 18:05 Ответить
Ну то посидь ще без світла.
17.01.2026 18:16 Ответить
Так жили зі світлом при інших президентах і тільки при бажанні 73% жити без світла, без тепла, без потягів.. в підвалах, вибрали у 2019 свою смерть.
17.01.2026 18:40 Ответить
Але ж потужний наш Лідор - взяв і повідомив. Далі кожен собі президент і захисник
17.01.2026 17:54 Ответить
Я так розумію це буде рік офісного працівника зеленського з фотодоказами.
17.01.2026 17:57 Ответить
майже 7 років портрет,нічого нового
17.01.2026 18:03 Ответить
Україна передала перелік об*єктів, які не можна атакувати, - Зеленський. По цих об*єктах? Координати точні передав?
17.01.2026 17:57 Ответить
Дебіл , де відповіді на москву?! Обкурилося і константує, геть ішака!
17.01.2026 17:57 Ответить
Ще хтось про це знає?
17.01.2026 17:58 Ответить
Може Міндіч знає що робити
17.01.2026 17:58 Ответить
Так, знае. "Двушки" на Маскву засилати!
17.01.2026 18:02 Ответить
І що б ми робили, якби Голобородько не повідомив нас про обстріли кцапів? Тепер кожен з вечора піде разом зі своєю сім'єю у підготовлені комфортабельні бомбосховища. Там є всі умови, які нам побудував ''95 квартал'' під час ''великого крадівницства''. А Голобородько в цей час дасть наказ нашим ракетчикам влупити по Московії десятками ''Фламінго'' і сотнею балістики, які накопичили 3000 за минулий рік.
17.01.2026 17:59 Ответить
⚡️Очікую, що у 2026 році закінчиться війна та будуть вибори, - Віталій Кім також сподівається на реалізацію плану Маршала щодо України
17.01.2026 17:59 Ответить
І все?Будеш передавати інформацію тим хто має вплив на паРашу?Будеш їх попереджувати що ху ..ло планує удар по енергетичній структурі України? Та він клав на все і всіх хто має чи не має вплив.А де твоє обіцяне:помста і асиметрична відповідь? За слова відповідати треба,не бути ....здоболом.
17.01.2026 18:05 Ответить
Все покрали міндічі
17.01.2026 18:08 Ответить
Добре, добре. Читання з суфлеру засвоїв.
Які ще є навички?
17.01.2026 18:07 Ответить
пішов я робити запаси води і заряджатися
17.01.2026 18:08 Ответить
А робити треба ядерну зброю ☢️☢️☢️
17.01.2026 18:09 Ответить
Якщо уявити (пофантазувати) що є ядерка,що далі нею робити?
17.01.2026 18:28 Ответить
Ну так Свириденко доложила сегодня, что все восстановили и в Украине топлива осталось на 20 дней . Наслаждайтесь.
17.01.2026 18:09 Ответить
17.01.2026 18:11 Ответить
9 березня - Майдан за відновлення ЯДЕРНОГО СТАТУСУ УКРАЇНИ. Влада буде ПРИМУШЕНА його відновити 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
17.01.2026 18:19 Ответить
а раптом пуйло нападе
17.01.2026 18:23 Ответить
Паяц сам себе обісрав по маківку! Дивно, що ще залишаються недоумки, які його облизують!
17.01.2026 18:29 Ответить
Бити у відповідь оманська гнида не буде, воно буде по закордонах роз'їжджали і звиздіти про мир
17.01.2026 18:23 Ответить
Оманська Гнида оговталась від міндічгейту - відчула безкарність і уху їла
17.01.2026 18:23 Ответить
Минут деясть назад пропер шахед над домом в сторону Кременчуга а тревоги нет.
17.01.2026 18:25 Ответить
так темно ,як ти його розпізнав
17.01.2026 18:27 Ответить
викатуй Максима і шмаляй
17.01.2026 18:28 Ответить
17.01.2026 18:31 Ответить
і доведе його до долі яника в ростов
17.01.2026 18:34 Ответить
Треба вдіти усю ригозелену мразоту та 95 квартал у шерстяні свитера ,а людям видати ібонітові палички,тоді світла буде ще і на експорт.
17.01.2026 18:35 Ответить
 
 