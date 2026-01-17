Есть достаточно информации о подготовке новых ударов РФ по нашей энергетике и инфраструктуре, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко о задачах, которые определены для российской армии.
Об этом Зеленский сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Не фиксируем готовности агрессора выполнять какие-либо договоренности и прекращать войну. Зато достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции", - сообщил президент.
Зеленский подчеркнул, что каждый такой российский удар по энергетике в условиях такой суровой зимы ослабляет и обесценивает усилия ключевых государств, в частности Соединенных Штатов, по окончанию этой войны.
"Украина – максимально конструктивна в дипломатии, Россия – сосредоточена только на ударах и издевательствах над людьми. Партнеры должны сделать из этого соответствующие выводы. Имеющуюся информацию будем передавать тем в мире, чье влияние имеет значение и может помочь", - добавил президент.
відповіввідповість ... у вечірньому відосику...
Так ніяка енергетика довго не витримає, якби її не захищали.
Які дії плануються ? Двушка на москву піде вчасно чи зачекати?
потужні цитати незламних лідерів
Верховним Головнокомандувачстатист ОПи...
Які ще є навички?