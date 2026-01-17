Є достатньо інформації про підготовку нових ударів РФ по нашій енергетиці й інфраструктурі, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка про завдання, які визначені для російської армії.
Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Не фіксуємо готовності агресора виконувати будь-які домовленості та припиняти війну. Натомість достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці й інфраструктурі, включно з обʼєктами та мережами, що обслуговують наші атомні станції", - повідомив президент.
Зеленський наголосив, що кожен такий російський удар по енергетиці в умовах такої жорсткої зими послаблює та знецінює зусилля ключових держав, зокрема Сполучених Штатів, для закінчення цієї війни.
"Україна – максимально конструктивна в дипломатії, Росія – зосереджена тільки на ударах та знущанні з людей. Партнери мають зробити з цього належні висновки. Наявну інформацію передаватимемо тим у світі, чий вплив має значення й може допомогти", - додав президент.
Які дії плануються ? Двушка на москву піде вчасно чи зачекати?
відповіввідповість ... у вечірньому відосику...