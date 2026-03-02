УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Російські війська готують новий наступ Плани РФ щодо України
3 169 14

РФ не може розпочати запланований березневий наступ. Їхні мапи не збігаються з реальністю на фронті, - Зеленський

Російська армія

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знає про плани росіян на 2026-2027 роки, про їхні цілі в окупації сходу країни, однак сил виконати поставлені завдання у противника немає.

Про це глава держави сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Про плани армії РФ

"Ми отримали документи, плани 2025-2026-2027, трішечки застарілі 2025 року. Бачимо, що вони не виконали свої цілі. Ми отримали й (плани на - ред.) 2026-2027. Розуміємо, що вони хочуть. Розуміємо, що їхні напрямки залишаються актуальними –– окупація сходу нашої держави, а саме Донецької й Луганської областей... Ми бачимо ці напрямки. Але ці мапи поки що нічого спільного з реальністю не мають, тому що вони не можуть виконати завдання", - наголосив Зеленський.

Крім того, за словами президента, росіяни хочуть продовжувати напрямок Запорізької області та Дніпра, також "їм складно, але вони дивляться на Одеський регіон".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ не відмовилась від планів захопити Запоріжжя, Херсон, Миколаїв і Одесу, - Паліса

Мобілізація у РФ

  • Наступальна операція, яку ворог готував на весну, залежала від здобутків станом на кінець 2025 року. Проте, як сказав Зеленський, росіяни не впоралися з поставленим його командуванням завданням.

"Їхні мапи не збігаються з реальністю – де перебувають наші сили й де їхні сили. Вони не можуть розпочати березневий наступ саме той, який вони хотіли", - додав президент.

Крім того, поки ознак загальної мобілізації у РФ немає:

"Якщо була б загальна мобілізація, впевнений ми всі про це знали, бо це був би серйозний виклик, як мінімум для нас. Я думаю, всередині русскіх був би виклик, але, однак, такої інформації не мали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є достатньо інформації про підготовку нових ударів РФ по нашій енергетиці й інфраструктурі, - Зеленський

Автор: 

армія рф (21211) Зеленський Володимир (27951) наступ (291) війна в Україні (8480)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
И откуда же ты, потрох, осведомлён о планах кацапни, чего там сходится или нет? В телефонном режиме с кремлём данные сверяешь?
показати весь коментар
02.03.2026 20:21 Відповісти
+11
Щось Вову штормить. То в Іран воювати зібрався, то карти у орків напутані, не знають куди наступати...
Вибори все. не маячать на горизонті? Можна і розслабитись.
показати весь коментар
02.03.2026 20:21 Відповісти
+9
Статист - Усьо....
Картограф - наше все!
показати весь коментар
02.03.2026 20:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И откуда же ты, потрох, осведомлён о планах кацапни, чего там сходится или нет? В телефонном режиме с кремлём данные сверяешь?
показати весь коментар
02.03.2026 20:21 Відповісти
По секретній лінії дзвоне пуйлу і він йому все розказує про своїх планах а він про своїх, питання тільки коли це буде оприлюднено?
показати весь коментар
02.03.2026 21:05 Відповісти
Щось Вову штормить. То в Іран воювати зібрався, то карти у орків напутані, не знають куди наступати...
Вибори все. не маячать на горизонті? Можна і розслабитись.
показати весь коментар
02.03.2026 20:21 Відповісти
Статист - Усьо....
Картограф - наше все!
показати весь коментар
02.03.2026 20:26 Відповісти
Лукашенко не пробачить 😸
показати весь коментар
02.03.2026 20:27 Відповісти
бульбофюрер бачив тільки із 4-х сторін
А цей бачить на 360 градусів, як із поправкою на магнітну поправку так і без... "сходження меридіанів"
показати весь коментар
02.03.2026 20:30 Відповісти
Я думаю, всередині русскіх був Джерело: https://censor.net/ua/n3603216

Він коли постійно каже руськіх напевно себе таким дотепним та потужним уявляє зі сторони 😸
показати весь коментар
02.03.2026 20:26 Відповісти
Звучить як коригування, щоб кацапи внесли корективи в свої мапи. "Штірліць" квартальний.
показати весь коментар
02.03.2026 20:40 Відповісти
"Юстос-Алєксу"....
показати весь коментар
02.03.2026 20:49 Відповісти
майже
показати весь коментар
02.03.2026 20:51 Відповісти
Мабуть з кокса перейшов на герич, бо таке меле на голову не налазить.
показати весь коментар
02.03.2026 21:01 Відповісти
Те саме говорив перед вторгненням.
Якщо би ГШ повідомляв,то можна би ще повірити,цьому брехуну і циніку-аж ніяк.
показати весь коментар
02.03.2026 21:10 Відповісти
Так же как и у обсырского успешный контрнаступ по картам не виден.
показати весь коментар
02.03.2026 21:30 Відповісти
Заберите у него микрофон
показати весь коментар
02.03.2026 21:34 Відповісти
 
 