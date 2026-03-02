РФ не може розпочати запланований березневий наступ. Їхні мапи не збігаються з реальністю на фронті, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знає про плани росіян на 2026-2027 роки, про їхні цілі в окупації сходу країни, однак сил виконати поставлені завдання у противника немає.

Про це глава держави сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Про плани армії РФ

"Ми отримали документи, плани 2025-2026-2027, трішечки застарілі 2025 року. Бачимо, що вони не виконали свої цілі. Ми отримали й (плани на - ред.) 2026-2027. Розуміємо, що вони хочуть. Розуміємо, що їхні напрямки залишаються актуальними –– окупація сходу нашої держави, а саме Донецької й Луганської областей... Ми бачимо ці напрямки. Але ці мапи поки що нічого спільного з реальністю не мають, тому що вони не можуть виконати завдання", - наголосив Зеленський.

Крім того, за словами президента, росіяни хочуть продовжувати напрямок Запорізької області та Дніпра, також "їм складно, але вони дивляться на Одеський регіон".

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Мобілізація у РФ

Наступальна операція, яку ворог готував на весну, залежала від здобутків станом на кінець 2025 року. Проте, як сказав Зеленський, росіяни не впоралися з поставленим його командуванням завданням.

"Їхні мапи не збігаються з реальністю – де перебувають наші сили й де їхні сили. Вони не можуть розпочати березневий наступ саме той, який вони хотіли", - додав президент.

Крім того, поки ознак загальної мобілізації у РФ немає:

"Якщо була б загальна мобілізація, впевнений ми всі про це знали, бо це був би серйозний виклик, як мінімум для нас. Я думаю, всередині русскіх був би виклик, але, однак, такої інформації не мали".

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