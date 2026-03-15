Весняна наступальна кампанія РФ уже провалилася, - Зеленський
Весняна наступальна кампанія російських військ уже провалилася, як зазначає українське військове командування.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами в суботу.
Весняна кампанія РФ
"Якщо цитувати наше військове командування, весняна кампанія у росіян вже провалилась. Тому що вона планувалася на початок весни вже наповну", - сказав президент.
Війна змінилася
Водночас він наголосив, що пауз росіяни також не роблять.
"Хоча і пауз великих у "рускіх" немає – змінилась війна. У перший рік всі терпіли до зими, тому що розуміли: взимку немає якихось наступальних дій. Вже все змінилось", - додав Зеленський.
Що передувало
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знає про плани росіян на 2026-2027 роки, про їхні цілі в окупації сходу країни, однак сил виконати поставлені завдання у противника немає.
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наш зе!майжебонапарт величніший гєнєралісімус адміралісімус!
весни тільки п'ятнадцять днів, а зе!смарагдовіяйця вже всіх переміг.
але, поруч новина, що підари займають бетоновані фортифікації на запоріжжі.