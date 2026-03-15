Зеленский хочет встретиться с Трампом: есть некоторые вопросы, которые стоят на месте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже пора встретиться с президентом США Дональдом Трампом, поскольку есть много вопросов, которые необходимо обсудить, при этом "некоторые вопросы застряли на месте".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом украинский президент сказал во время общения с журналистами.

Санкции против РФ

Так, Зеленский отметил, что не разговаривал с Трампом о санкциях против РФ, однако необходимо уже встретиться.

"У меня не было переговоров с президентом Соединенных Штатов Америки по поводу санкций на этот раз. Но он знает украинскую позицию. Я думаю, что у нас есть много вопросов: и с переговорами, и с дронами, и с Ближним Востоком", - сказал Зеленский.

Некоторые вопросы стоят на месте

"Я думаю, нам нужно встречаться уже с президентом. Потому что команды работают, но у нас есть некоторые вопросы, которые стоят на месте. Нашим командам нужно больше работать над нашей встречей", - подчеркнул президент.

Что предшествовало?