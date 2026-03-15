Новости Санкции против России
Зеленский хочет встретиться с Трампом: есть некоторые вопросы, которые стоят на месте

Зеленский о встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже пора встретиться с президентом США Дональдом Трампом, поскольку есть много вопросов, которые необходимо обсудить, при этом "некоторые вопросы застряли на месте".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом украинский президент сказал во время общения с журналистами.

Санкции против РФ

Так, Зеленский отметил, что не разговаривал с Трампом о санкциях против РФ, однако необходимо уже встретиться.

"У меня не было переговоров с президентом Соединенных Штатов Америки по поводу санкций на этот раз. Но он знает украинскую позицию. Я думаю, что у нас есть много вопросов: и с переговорами, и с дронами, и с Ближним Востоком", - сказал Зеленский.

Некоторые вопросы стоят на месте

"Я думаю, нам нужно встречаться уже с президентом. Потому что команды работают, но у нас есть некоторые вопросы, которые стоят на месте. Нашим командам нужно больше работать над нашей встречей", - подчеркнул президент.

+3
Один раз "послали" - замало....
15.03.2026 15:42 Ответить
+2
може, вони не стоять, а вже зависли в повітрі?...
15.03.2026 15:42 Ответить
+2
Дебіл , тобі мало з ним було розмов? Краще Тромб нехай би зовсім забув про Україну. Більше користі буде ніж знову посипляться обвинувачення що Х'уйло хоче міру а ЗЕ не хоче підписати капітуляцію.
15.03.2026 15:43 Ответить
Може краще не треба? 😬 Здається, що після кожних таких «перемовин» стає ще гірше все
15.03.2026 15:44 Ответить
Зебло знову буде клянчити.
15.03.2026 15:44 Ответить
Запрос на встречу через журналистов. Вникая в последние высказывания Трампа, то будет облом.
15.03.2026 15:45 Ответить
Дивовижно: Тромб привселюдно чихвостить Зеленського і так і сяк, посилає його "в останню чергу", а тОму все дАрма - "потрібно зустрітись".
І про що з тим Тромбом говорити? Знову вислуховувати його бздуру?
15.03.2026 15:47 Ответить
15.03.2026 15:49 Ответить
Та ничего у Трампа не стоит, всё что стояло, осталось на острове Эпштейна...
15.03.2026 15:49 Ответить
Коли вже ті жиди набратися
15.03.2026 15:51 Ответить
15.03.2026 15:52 Ответить
Нажертися сукі
15.03.2026 15:53 Ответить
А як хочеться повиступати, публіка, журналісти і вава у футболці і рейтузах
15.03.2026 15:54 Ответить
Трамп і партнери винні у всіх бідах - передвиборча технологія для внутрішнього користування, а для вирішування особистих питань треба дружити і зустрічатися...
15.03.2026 15:55 Ответить
Бачу ціль - не бачу перепон - Зеля
15.03.2026 15:57 Ответить
Это если каску наденет,иначе бо-бо.
15.03.2026 15:59 Ответить
Може посидиш вже дома! Бо твої вояжі світом, ні про що що, завжди закінчуютьця масованими атаками на Україну! 🤬
15.03.2026 15:59 Ответить
ні Трамп ні ЄС більше нічого не вирішують. зустрічатися потрібно хз йухлом та домовлятися
15.03.2026 15:59 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/luzer-nevdaha---mason-lemberg/112120#gsc.tab=0 Маson Lemberg:
Трамп заявив: "Зеленський буде останньою людиною, в якої США попросить допомогу".
І це правда ,але не тому, що Зеленський (в даному випадку, не особа, а Україна) не може допомогти США; а в тому, що публічний запит про допомогу від України дорівнює визнанню того очевидного факту, що дід (Трмап) - довбойоб, лузер і що він помилявся. Що він є гірший, ніж він про себе думає. Лузер і невдаха.
Бо в такому випадку прийшлось би визнати, що все що він робив на користь путіна, проти України було - тупо і неправильно. І що путін - ворог.
Але він не здатен цього зробити, не здатен визнати помилки, тому воліє не зауважувати і применшувати деструктивні дії ворога, як і не зауважувати роль потенційного союзника, аби тільки у своїй голові бути "правим". Він підставляє свою країну тільки тому, що він закомплексований ідіот.
Але, на жаль, для України зла іронія полягає в тому, що абсолютно дзеркальна ситуація відбувається у внутрішній політиці. Де Зеленський, який готовий закріпити окупацію і війська ворога на території 5 областей і зробити ворогу який обов'язково нападе знову багато інших подарунків, розказує теж є саме про попередника і про "не такі" мінські угоди" і продовжує творити дічь проти країни, бо не здатен усвідомити очевидне - він лідер і не спаситель, він той, хто привів до страшних втрат.
15.03.2026 16:01 Ответить
Ти сам, придурок, стоїш на місці. На місці, яке вже не маєш права займати.
Можна перестати його узурпувати без усілякого Трампа.
15.03.2026 16:03 Ответить
Іди сюди американський дід, треба поговорити? Трамп ґвалтівник і вбивця, який викрадає і вбиває президентів які йому не подобаються. Нахабний Зеленський його зовсім не боїться?
15.03.2026 16:04 Ответить
 
 