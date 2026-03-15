Зеленский хочет встретиться с Трампом: есть некоторые вопросы, которые стоят на месте
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже пора встретиться с президентом США Дональдом Трампом, поскольку есть много вопросов, которые необходимо обсудить, при этом "некоторые вопросы застряли на месте".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом украинский президент сказал во время общения с журналистами.
Санкции против РФ
Так, Зеленский отметил, что не разговаривал с Трампом о санкциях против РФ, однако необходимо уже встретиться.
"У меня не было переговоров с президентом Соединенных Штатов Америки по поводу санкций на этот раз. Но он знает украинскую позицию. Я думаю, что у нас есть много вопросов: и с переговорами, и с дронами, и с Ближним Востоком", - сказал Зеленский.
Некоторые вопросы стоят на месте
"Я думаю, нам нужно встречаться уже с президентом. Потому что команды работают, но у нас есть некоторые вопросы, которые стоят на месте. Нашим командам нужно больше работать над нашей встречей", - подчеркнул президент.
Что предшествовало?
- Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность отмены санкций в отношении российской нефти, чтобы устранить дефицит в мире из-за военной операции против Ирана.
- Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты временно отменяют некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы обеспечить стабилизацию цен на энергоносители.
- Впоследствии в Белом доме заявили, что
санкции США против российской нефти продолжают действовать, и об их отмене пока не объявлено, но Индии временно разрешили покупать нефть из РФ.
- Министр энергетики США Райт заявил, что
Штаты не намерены отменять санкционные меры в отношении российской нефти.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что временное ослабление санкций не обеспечит России значительных доходов.
- В Великобритании заявили, что не будут ослаблять санкции против РФ.
І про що з тим Тромбом говорити? Знову вислуховувати його бздуру?
Трамп заявив: "Зеленський буде останньою людиною, в якої США попросить допомогу".
І це правда ,але не тому, що Зеленський (в даному випадку, не особа, а Україна) не може допомогти США; а в тому, що публічний запит про допомогу від України дорівнює визнанню того очевидного факту, що дід (Трмап) - довбойоб, лузер і що він помилявся. Що він є гірший, ніж він про себе думає. Лузер і невдаха.
Бо в такому випадку прийшлось би визнати, що все що він робив на користь путіна, проти України було - тупо і неправильно. І що путін - ворог.
Але він не здатен цього зробити, не здатен визнати помилки, тому воліє не зауважувати і применшувати деструктивні дії ворога, як і не зауважувати роль потенційного союзника, аби тільки у своїй голові бути "правим". Він підставляє свою країну тільки тому, що він закомплексований ідіот.
Але, на жаль, для України зла іронія полягає в тому, що абсолютно дзеркальна ситуація відбувається у внутрішній політиці. Де Зеленський, який готовий закріпити окупацію і війська ворога на території 5 областей і зробити ворогу який обов'язково нападе знову багато інших подарунків, розказує теж є саме про попередника і про "не такі" мінські угоди" і продовжує творити дічь проти країни, бо не здатен усвідомити очевидне - він лідер і не спаситель, він той, хто привів до страшних втрат.
Можна перестати його узурпувати без усілякого Трампа.